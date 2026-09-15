Útfelújítások Székelyudvarhelyen: idén már nem kezdenek újabb nagy projektbe

A vezetékek cseréje zajlik a Bethlen Gábor utcában
Fotó: Olti Angyalka
Hamarosan újabb korszerűsített utcát nyitnak meg Székelyudvarhelyen, ahol ideiglenesen megváltoztatnák a közlekedés irányát. Emellett a városközpontban és több más helyszínen is zajlanak az útfelújítási és javítási munkálatok.
Még mindig nem egyszerű az autós közlekedés Székelyudvarhelyen, hiszen több városközponti utcában zajlanak felújítások, más helyszíneken pedig karbantartási, javítási munkálatok miatt vannak útlezárások és forgalomkorlátozások. De vajon meddig tartanak ezek a beavatkozások? – erről érdeklődtünk a polgármesteri hivatalnál.
Szemmel láthatóan szép munkát végzett a kivitelező a Tompa László utca felújítása során, ahol kockakővel burkolták az utat és térkővel a járdákat. Ott egyébként nagyjából két hete közlekedhetnek újra az autósok.
Fotó: Olti Angyalka
A városközpont járműforgalma szempontjából elengedhetetlen volt az említett utca mielőbbi újranyitása, hiszen jelenleg le vannak zárva a Vár, az Eötvös József és a Bethlen Gábor (a Kőkereszt tér és a városi kórház előtti körforgalom között) utcák, így nehézkes a haladás.
Fotó: Olti Angyalka
Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, vélhetően már jövő héten megnyílik az Eötvös József utca a járművek előtt, hiszen ott már csak apróbb munkák vannak hátra. Arra is kitért, hogy szeretnék, ha megváltoztathatnák a forgalom irányát úgy, hogy
Ennek érdekében kérést adtak le az állami rendőrségen, jelenleg jóváhagyásra várnak.
Ha a rendőrség jóváhagyja, akkor ideiglenesen megváltozik a forgalom iránya az Eötvös József utcában
Fotó: Olti Angyalka
A Vár utcában földbe helyezték a közművezetékeket, ugyanakkor az út alapozása is lezajlott, jelenleg a burkolással dolgozik a megbízott kivitelező.
A Bethlen Gábor utca lezárt részén vezetékcserék zajlanak, ezt követően látnak neki az út újjáépítésének. A szóvivő rámutatott,
Ezek gyakorlatilag az utolsó helyszínek, amelyeken a pályázat részeként végeznek felújításokat.
Fotó: Olti Angyalka
Zörgő Noémi azt is megerősítette kérdésünkre, hogy idén már nem kezdik el újabb utcamodernizálással kapcsolatos beruházások kivitelezését, így nem lesznek további, a közlekedést nehezítő nagyobb útlezárások sem.
A polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága is gőzerővel dolgozik a karbantartási munkálatokkal, így időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani például a Nicolea Bălcescu utcában, ahol az
Itt nem lesz teljes útlezárás, inkább szakaszosan dolgoznak, hiszen nincs más útvonal, ahová elterelhetnék a teherforgalmat.
Három hétig lesz lezárva a Győzelem utca posta környéki szakasza
Fotó: Olti Angyalka
Hétfőn lezárták viszont a Győzelem utcának azt a részét, amely a posta környékén található. Itt
„Itt ha félsávon engednék közlekedni a forgalmat, akkor az lényegesen eltolná a megvalósítás határidejét” – magyarázta a szóvivő.
Fotó: Olti Angyalka
Rövidebb ideig tartó forgalomkorlátozásokra kell számítani ugyanakkor a város kövezett utcáiban is, hiszen zajlik azoknak a karbantartása. Jelenleg a Szászok táborában vannak folyamatban a javítások, ezt követően pedig a Csereháton, Szombatfalván, majd Kadicsfalván fognak dolgozni.
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