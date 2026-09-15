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Útfelújítások Székelyudvarhelyen: idén már nem kezdenek újabb nagy projektbe

A vezetékek cseréje zajlik a Bethlen Gábor utcában

A vezetékek cseréje zajlik a Bethlen Gábor utcában

Fotó: Olti Angyalka

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Hamarosan újabb korszerűsített utcát nyitnak meg Székelyudvarhelyen, ahol ideiglenesen megváltoztatnák a közlekedés irányát. Emellett a városközpontban és több más helyszínen is zajlanak az útfelújítási és javítási munkálatok.

Fülöp-Székely Botond

2026. szeptember 15., 15:532026. szeptember 15., 15:53

Még mindig nem egyszerű az autós közlekedés Székelyudvarhelyen, hiszen több városközponti utcában zajlanak felújítások, más helyszíneken pedig karbantartási, javítási munkálatok miatt vannak útlezárások és forgalomkorlátozások. De vajon meddig tartanak ezek a beavatkozások? – erről érdeklődtünk a polgármesteri hivatalnál.

Nem indítanak újabb beruházást

Szemmel láthatóan szép munkát végzett a kivitelező a Tompa László utca felújítása során, ahol kockakővel burkolták az utat és térkővel a járdákat. Ott egyébként nagyjából két hete közlekedhetnek újra az autósok.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A városközpont járműforgalma szempontjából elengedhetetlen volt az említett utca mielőbbi újranyitása, hiszen jelenleg le vannak zárva a Vár, az Eötvös József és a Bethlen Gábor (a Kőkereszt tér és a városi kórház előtti körforgalom között) utcák, így nehézkes a haladás.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, vélhetően már jövő héten megnyílik az Eötvös József utca a járművek előtt, hiszen ott már csak apróbb munkák vannak hátra. Arra is kitért, hogy szeretnék, ha megváltoztathatnák a forgalom irányát úgy, hogy

az Eötvös József utcában a városközponttól a kórház felé lehessen haladni, amíg befejeződik a felújítás a Bethlen Gábor utcában.

Ennek érdekében kérést adtak le az állami rendőrségen, jelenleg jóváhagyásra várnak.

Ha a rendőrség jóváhagyja, akkor ideiglenesen megváltozik a forgalom iránya az Eötvös József utcában Galéria

Ha a rendőrség jóváhagyja, akkor ideiglenesen megváltozik a forgalom iránya az Eötvös József utcában

Fotó: Olti Angyalka

A Vár utcában földbe helyezték a közművezetékeket, ugyanakkor az út alapozása is lezajlott, jelenleg a burkolással dolgozik a megbízott kivitelező.

A Bethlen Gábor utca lezárt részén vezetékcserék zajlanak, ezt követően látnak neki az út újjáépítésének. A szóvivő rámutatott,

még idén be kell fejezni a munkálatokat a városközponti utcákban, hiszen év végén lezárul a nagy mobilitási projekt finanszírozása.

Ezek gyakorlatilag az utolsó helyszínek, amelyeken a pályázat részeként végeznek felújításokat.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Zörgő Noémi azt is megerősítette kérdésünkre, hogy idén már nem kezdik el újabb utcamodernizálással kapcsolatos beruházások kivitelezését, így nem lesznek további, a közlekedést nehezítő nagyobb útlezárások sem.

Forgalomkorlátozással járó javítások

A polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága is gőzerővel dolgozik a karbantartási munkálatokkal, így időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani például a Nicolea Bălcescu utcában, ahol az

aknafedők megemelése és kátyúzás zajlik.

Itt nem lesz teljes útlezárás, inkább szakaszosan dolgoznak, hiszen nincs más útvonal, ahová elterelhetnék a teherforgalmat.

Három hétig lesz lezárva a GYőzelem utca posta környéki szakasza Galéria

Három hétig lesz lezárva a Győzelem utca posta környéki szakasza

Fotó: Olti Angyalka

Hétfőn lezárták viszont a Győzelem utcának azt a részét, amely a posta környékén található. Itt

a karbantartás részeként parkolókat alakítanak ki, és teljesen rendbe hozzák az utat, ami a kivitelező közlése szerint három hetet vesz igénybe.

„Itt ha félsávon engednék közlekedni a forgalmat, akkor az lényegesen eltolná a megvalósítás határidejét” – magyarázta a szóvivő.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Rövidebb ideig tartó forgalomkorlátozásokra kell számítani ugyanakkor a város kövezett utcáiban is, hiszen zajlik azoknak a karbantartása. Jelenleg a Szászok táborában vannak folyamatban a javítások, ezt követően pedig a Csereháton, Szombatfalván, majd Kadicsfalván fognak dolgozni.

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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