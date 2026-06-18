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Veszélyben a juhtenyésztés? Jelentős veszteséget okoz a gazdáknak az exporttilalom 

Túl sok a juhtartással járó kihívás, több gazda is az ágazat közeli végét jósolja • Fotó: Olti Angyalka

Túl sok a juhtartással járó kihívás, több gazda is az ágazat közeli végét jósolja

Fotó: Olti Angyalka

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A kiskérődzők körében terjedő járványokra hivatkozva 2026 végéig blokkolta a juhok és kecskék romániai exportját az Európai Bizottság. A háromszéki juhosgazdák szerint a tilalom egyeseknek kedvezhet, a tenyésztőknek viszont veszteséget és bizonytalanságot okoz.

Bodor Tünde

2026. június 18., 21:252026. június 18., 21:25

Az Európai Unió romániai exporttilalma nagy csapást jelent az ország gazdaságára – írja a hírt közlő agrointel.ro portál –, hiszen a juhtenyésztők éppen csak kiheverték az előző, Európai Unióba irányuló exporttilalmat, miután új algériai felvevőpiacot találtak. Most viszont nem teljesíthetik a szerződésben vállalt kötelezettségeiket, és ennek a helyzetnek a legnagyobb nyertese a spanyol konkurencia lehet, ugyanis Európában csak Spanyolország képes még jelentős juhexportra.

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A Maros megyében júniusban felfedezett járványgóc után országos kampány keretében minden nyájból és állatfarmról mintát vettek az állategészségügyi hatóság illetékesei, hogy feltárják a juh- és kecskehimlő, illetve a kiskérődzők pestisének esetleges jelenlétét.

Kovászna megyéből 840 mintát kellett beszolgáltatni, ebből annak a 120-nak, amely bukaresti laborokba került, már megjött az eredménye: minden minta negatív.

A Dâmbovița megyei laborba kerülő vérminták elemzésének eredményét még nem kapták meg – közölte Örsi Csaba, a Kovászna megyei Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Hivatal vezetője –, aki egyelőre csak az egy hónapra szóló élőállat-mozgatási tilalomról kapott hivatalos átiratot, az élőállatok exportját blokkoló intézkedésről még nem.

A belföldi kereskedelem is leállt

A helyzet alakulását a helybéli juhosgazdák is nyomon követik. Simon György Sepsiszentgyörgy mellett tart 1500 juhot és 200 tehenet. Érdeklődésünkre elmondta, őt nem rendíti meg az exporttilalom, legalábbis azután, hogy az országban sem szabad szállítani az állatokat. Így már a konstancai vagy tulceai gyűjtőközpontokba sem lehet eladni az erre szánt példányokat, ahonnan külföldre vitték volna őket.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Simon Györgynek mintegy 500 báránya maradt „beragadva”, vagyis ennyit nem tudott eladni a tilalmak miatt, ezek most a mezőn tovább legelnek és híznak. Magyarázata szerint,

ha az exporttilalmat feloldják, a súlygyarapodásuk kompenzálhatja a mostani veszteséget,

ősszel ugyanis már amúgy is a 35–40 kilós állatokat keresik a vásárlók. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséghez (APIA) leadott támogatási kérelemmel azt is vállalták, hogy 100 napig nem vágják le az állatokat, tehát egyelőre mindenképpen leállt a kereskedelem és az eladás is: vágóhídra sem küldhetik az állatokat, így még hazai fogyasztásra sincs eladás.

Megszűnhet az ágazat?

A sepsiszentgyörgyi Toró Tibor Réty község legelőin tartotta korábban az állományát, amely tenyészállatokból állt, és amelyet mostanra átmenetileg jelentősen lecsökkentett. Szerinte

az exporttilalom nagy mértékben befolyásolhatja a juhtenyésztést, akár a megszűnését is okozhatja,

hiszen amúgy is egyre kevesebben vállalják az állattenyésztéssel járó folyamatos készenlétet, a jó és rossz időben végzett állandó munkát. Ha pedig a juhok eltűnnek a legelőkről, annak a fauna változásában is szerepe lehet, hiszen közismert az állatok legelőtakarító szerepe.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A juhtenyésztő kizártnak tartja, hogy az export blokkolása ne gyakoroljon negatív hatást a gazdákra, mert ha év végén fel is szabadítják a piacot, a nyárig el nem adott bárányokat mindenki egyszerre akarja majd értékesíteni, a bellérek pedig a túlkínálat miatt aprópénzt fizetnek értük.

Több a kár, mint a haszon

„Mindenképp érinteni fog minden egyes juhtenyésztőt, aki nem mondhatja el, hogy belföldön van piaca a húsból készült termékekre. Aki évekkel ezelőtt volt olyan ügyes, hogy ezt kialakította magának, azt kevésbé érinti, de az exportfüggők mindenképp veszítenek” – húzta alá Toró Tibor. Hozzátette,

a juhok gyarapodása egy idő után több kárt okoz, mint hasznot,

mert a megevett takarmány mennyiségéhez képest egyre kisebb gyarapodást mutatnak az állatok. Ezt ő maga korábban ikerbárányokat ellő angol húsjuhok tartásával igyekezett kiküszöbölni, ezek tömeggyarapodása ugyanis háromszorosa a helyi juhokénak.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A juhosgazda újra akarja építeni állatállományát, de más alapokon: produktív fajállatokra alapoz, nagyobb automatizálást alkalmaz majd, és belföldi értékesítésre épít.

Akik jól járnak

Egy harmadik, neve elhallgatását kérő sepsiszentgyörgyi juhosgazda véleménye is több ponton egybecseng a Toró Tibortól hallottakkal: ő is azon gondolkodik, hogy felhagy a juhtenyésztéssel, amely rengeteg stresszel jár, többek között azért, mert nem lehet embert találni az állatok mellé. Megszólalónk azt is megerősítette, hogy

a nyerészkedőknek jól jöhet ez az exporttilalom,

mert miután az országon belül a szállítás már megengedett lesz, nyomott áron felvásárolják a sok állatot a tenyésztőktől, és addig tartják őket, amíg újra külföldön lehet értékesíteni. Vannak ilyen nagy, akár több tízezer állat tartására berendezkedett farmok is. Az sem kizárt, hogy ezek tulajdonosainak is szerepük van az export felfüggesztésében. Egy idő után már csak ezek, a gépesített, nagy cégek tudnak majd fennmaradni – vélekedett a megszólaló juhosgazda.

Háromszék Gazdaság
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