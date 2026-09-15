Bukarestben lesz a 2028-as Európa-liga-döntő

Fotó: Pinti Attila
Az UEFA végrehajtó bizottságának keddi, szaloniki döntése értelmében 2028-ban Bukarestben lesz az Európa-liga-döntő, 2029-ben pedig Budapesten a Konferencialiga fináléja.
2026. szeptember 15., 12:572026. szeptember 15., 12:57
2026. szeptember 15., 13:502026. szeptember 15., 13:50
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága kedden úgy döntött, hogy a 2028-as Európa-liga-döntőt a bukaresti Nemzeti Arénában rendezik meg – írja az Agerpres hírügynökség a Román Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapjának közlésére hivatkozva.
A bukaresti Nemzeti Arénában 2012-ben is rendeztek Európa-liga-döntőt (akkor az Atlético Madrid 3–0-ra győzött az Athletic Bilbao ellen), aztán volt meccs a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság részeként (amely a koronavírus-járvány miatt 2021-re tolódott), illetve itt volt az EURO U21 2023-ban, valamint az EURO U19 2025-ben.
Az UEFA végrehajtó bizottságának keddi, szaloniki döntése értelmében a Konferencialiga 2029-es fináléját a Puskás Arénában rendezik – adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).
A Puskás Arénában idén tavasszal rendezték meg a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét, illetve korábban az Európa-liga (2023) fináléját, valamint az Európai Szuperkupát (2020).
A Bajnokok Ligája döntőjét 2027-ben Madridban, 2028-ban Münchenben, 2029-ben pedig Barcelonában rendezik.
Az Európa-liga 2027-es döntőjét Frankfurtban, a 2029-est pedig Belgrádban tartják.
A harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencialiga fináléjának a következő három évben Isztambul, Torino, majd Budapest ad otthont.
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