Bukarestben lesz a 2028-as Európa-liga-döntő

Az UEFA végrehajtó bizottságának keddi, szaloniki döntése értelmében 2028-ban Bukarestben lesz az Európa-liga-döntő, 2029-ben pedig Budapesten a Konferencialiga fináléja.

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Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága kedden úgy döntött, hogy a 2028-as Európa-liga-döntőt a bukaresti Nemzeti Arénában rendezik meg – írja az Agerpres hírügynökség a Román Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapjának közlésére hivatkozva.

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A bukaresti Nemzeti Arénában 2012-ben is rendeztek Európa-liga-döntőt (akkor az Atlético Madrid 3–0-ra győzött az Athletic Bilbao ellen), aztán volt meccs a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság részeként (amely a koronavírus-járvány miatt 2021-re tolódott), illetve itt volt az EURO U21 2023-ban, valamint az EURO U19 2025-ben.

Konferencialiga-döntő Budapesten

Az UEFA végrehajtó bizottságának keddi, szaloniki döntése értelmében a Konferencialiga 2029-es fináléját a Puskás Arénában rendezik – adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

A Puskás Arénában idén tavasszal rendezték meg a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét, illetve korábban az Európa-liga (2023) fináléját, valamint az Európai Szuperkupát (2020).

Következő három év

A Bajnokok Ligája döntőjét 2027-ben Madridban, 2028-ban Münchenben, 2029-ben pedig Barcelonában rendezik.

Az Európa-liga 2027-es döntőjét Frankfurtban, a 2029-est pedig Belgrádban tartják.

A harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencialiga fináléjának a következő három évben Isztambul, Torino, majd Budapest ad otthont.