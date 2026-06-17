Kovács István fogja vezetni a Tunézia-Japán VB-mérkőzést

Kovács István nagykárolyi játékvezető bíráskodik a Tunézia-Japán mérkőzésen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportjában – jelentette be szerdán a FIFA.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A találkozót június 21-én, romániai idő szerint 7 órától rendezik a mexikói Monterreyben. A világbajnokságot Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada közösen rendezi.

Kovács István asszisztensei Mihai Marica és Tunyogi Ferencz lesznek – ismerteti az Agerpres. A negyedik játékvezetőnek a Costa Rica-i Juan Calderont jelölték ki, a tartalék asszisztens pedig szintén Costa Rica-i: Juan Carlos Mora.