Kovács István fogja vezetni a Tunézia-Japán VB-mérkőzést

Fotó: Cristi Preda/gsp.ro
Kovács István nagykárolyi játékvezető bíráskodik a Tunézia-Japán mérkőzésen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportjában – jelentette be szerdán a FIFA.
2026. június 17., 19:222026. június 17., 19:22
2026. június 17., 19:232026. június 17., 19:23
A találkozót június 21-én, romániai idő szerint 7 órától rendezik a mexikói Monterreyben. A világbajnokságot Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada közösen rendezi.
Kovács István asszisztensei Mihai Marica és Tunyogi Ferencz lesznek – ismerteti az Agerpres. A negyedik játékvezetőnek a Costa Rica-i Juan Calderont jelölték ki, a tartalék asszisztens pedig szintén Costa Rica-i: Juan Carlos Mora.
A 41 éves Kovács István korábban mindhárom UEFA-klubsorozat döntőjében bíráskodott: a Konferencia-liga 2022-es, az Európa-liga 2025-ös és a Bajnokok Ligája 2024-es fináléjában.
Világcsúccsal nyerte meg Kós Hubert a 200 méteres hátúszást a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán, romániai idő szerint péntek éjszaka.
A Gyulafehérvári Caritas gondozásában lévő, eltérő fejlődésű gyerekek fejlesztőterápiáját támogathatja az, aki részt vesz a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabdacsapatának a Nagyszeben elleni kupameccsén december 18-án.
Bejelentette második idegenlégiósát a 2024-2025-ös szezonra a Csíkszeredai Sportklub jégkorong együttese. A csíki klub csütörtökön délután közölte, hogy megállapodott a 35 éves Niclas Lucenius csatárral.
A Stade de France-ban a vasárnapi záróünnepségen kialudt a láng, ezzel véget ért a XXXIII. nyári olimpia Párizsban.
A csíkszeredai futball elindulásának 120. évfordulóját ünneplő eseménysorozat gálamérkőzéssel zárul szombaton: az FK Csíkszereda és Magyarország U17-es korosztályú együttesei lépnek pályára egymás ellen Csíkszeredában.
Az Európa-bajnokságon elkövetett rasszista és diszkrimináló szurkolói megnyilvánulások miatt összesen 40 ezer euróra büntette meg Romániát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).
Az AS spanyol sportlap adatai szerint a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 12,25 millió eurót kap az UEFA-tól a román válogatott szerepléséért a németországi Európa-bajnokságon.
Többezer magyar futballszurkoló vonult kora este szervezett keretek között a 21 órakor kezdődő Magyarország-Skócia Európa-bajnoki csoportmérkőzés helyszínére, a stuttgarti MHP Arénába – írja az MTI.
Marco Rossi szövetségi kapitány a tapasztalatot és a stabilitást szem előtt tartva Szalai Attilának és Fiola Attilának szavazott bizalmat a magyar labdarúgó-válogatott szombati kezdőcsapatában a Svájc elleni Európa-bajnoki rajton.
Legalább ötezer magyar szurkoló vonult kora délután szervezett keretek között a 15 órakor kezdődő Magyarország-Svájc Európa-bajnoki csoportmérkőzés helyszínére, a kölni RheinEnergie Stadionba.
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