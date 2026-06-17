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Kovács István fogja vezetni a Tunézia-Japán VB-mérkőzést

• Fotó: Cristi Preda/gsp.ro

Fotó: Cristi Preda/gsp.ro

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Kovács István nagykárolyi játékvezető bíráskodik a Tunézia-Japán mérkőzésen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportjában – jelentette be szerdán a FIFA.

Székelyhon

2026. június 17., 19:222026. június 17., 19:22

2026. június 17., 19:232026. június 17., 19:23

A találkozót június 21-én, romániai idő szerint 7 órától rendezik a mexikói Monterreyben. A világbajnokságot Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada közösen rendezi.

Kovács István asszisztensei Mihai Marica és Tunyogi Ferencz lesznek – ismerteti az Agerpres. A negyedik játékvezetőnek a Costa Rica-i Juan Calderont jelölték ki, a tartalék asszisztens pedig szintén Costa Rica-i: Juan Carlos Mora.

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A nagykárolyi futballbíró először vezet mérkőzést labdarúgó-világbajnokságon. A 2022-es katari tornán nyolc mérkőzésen negyedik játékvezetőként működött közre.

A 41 éves Kovács István korábban mindhárom UEFA-klubsorozat döntőjében bíráskodott: a Konferencia-liga 2022-es, az Európa-liga 2025-ös és a Bajnokok Ligája 2024-es fináléjában.

Sport Külföld Labdarúgás
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