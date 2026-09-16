Büntetendővé válik a kényszerházasság, akár hét év börtön is járhat érte

Fotó: Olti Angyalka
Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.
A tervezetet 254 támogató szavazattal, három tartózkodás mellett fogadták el a képviselők – számolt be az Agerpres.
A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá.
Felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés.
A törvénytervezet szerint ugyancsak 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha felnőttet vagy 16 év feletti kiskorút kényszerítéssel, hatalmi helyzettel való visszaéléssel, kiszolgáltatottságának kihasználásával vagy pénz, illetve más előny felajánlásával vesznek rá házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre.
A jogszabályjavaslat módosítja az audiovizuális törvényt is:
hogy ismertessék a kényszerházasság és a kényszerített együttélés büntethetőségére vonatkozó új szabályokat.
A tervezet egyik kezdeményezője, Diana Buzoianu képviselő szerint a kényszerházasságot bűncselekményként kell szankcionálni.
– érvelt a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusa.
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