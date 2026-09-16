Büntetendővé válik a kényszerházasság, akár hét év börtön is járhat érte

Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.

Székelyhon 2026. szeptember 16., 20:312026. szeptember 16., 20:31

A tervezetet 254 támogató szavazattal, három tartózkodás mellett fogadták el a képviselők – számolt be az Agerpres. A jogszabályjavaslat szerint kényszerházasságnak vagy kényszerített együttélésnek minősül, ha valakit házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre vesznek rá.

Ha a sértett 16 év alatti kiskorú, a bűncselekmény 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel és egyes jogok gyakorlásától való eltiltással büntethető.

Felnőtt vagy 16. életévét betöltött kiskorú sértett esetében a büntetési tétel 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. Hirdetés A törvénytervezet szerint ugyancsak 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha felnőttet vagy 16 év feletti kiskorút kényszerítéssel, hatalmi helyzettel való visszaéléssel, kiszolgáltatottságának kihasználásával vagy pénz, illetve más előny felajánlásával vesznek rá házasságkötésre vagy házastársi kapcsolathoz hasonló együttélésre. A jogszabályjavaslat módosítja az audiovizuális törvényt is:

a rádió- és televíziócsatornáknak figyelmeztető üzeneteket kell majd sugározniuk,

hogy ismertessék a kényszerházasság és a kényszerített együttélés büntethetőségére vonatkozó új szabályokat. A tervezet egyik kezdeményezője, Diana Buzoianu képviselő szerint a kényszerházasságot bűncselekményként kell szankcionálni.

Egyetlen lány vagy fiú sem lehet a család tulajdona, és senkit nem lehet akarata ellenére házasságra kényszeríteni”