A gyalogosok biztonságára figyelnek a rendőrök

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Fotó: Olti Angyalka
Hargita és Kovászna megyében is a gyalogosok biztonságára összpontosítanak a közlekedési rendőrök a szeptember 16–22. között zajló Roadpol Safety Days európai kampány keretében.
A Roadpol Safety Days akció célja a közúti balesetek megelőzése, valamint a közlekedés valamennyi résztvevőjének tudatosítása. A kampány során a rendőrök megelőző és tájékoztató tevékenységeket végeznek, ugyanakkor ellenőrzik és szankcionálják azokat a szabálysértéseket is, amelyek veszélyeztethetik a gyalogosokat.
A rendőrség szerint a szabálytalan átkelés, az úttestre lépés előtti körültekintés hiánya, valamint a mobiltelefon vagy fejhallgató használata elvonhatja a gyalogosok figyelmét. Sötétben vagy rossz látási viszonyok között a láthatósági elemek, például fényvisszaverő ruházat vagy kiegészítők használata is fontos a balesetek megelőzésében. Az alkoholfogyasztás szintén növelheti a közlekedési kockázatot.
Az autóvezetőknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a gyalogosátkelőhelyek, iskolák és zsúfolt útszakaszok környékén, és meg kell adniuk az elsőbbséget, amikor azt a közlekedési szabályok előírják.
A kampány részeként szeptember 17-én 24 órás COUNT műveletet is szerveznek Európa-szerte. Ennek célja, hogy ezen a napon ne veszítsen életét senki közúti balesetben az európai utakon.
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