Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott. Nicușor Dan államfő rendkívül súlyosnak nevezte és határozottan elítélte a történteket.
A nyugalomra és az erőszak beszüntetésére felszólító közleményében a kormány felhívta a figyelmet arra, hogy a Győzelem (Victoriei) téri tüntetésen nem vett részt a juhtenyésztők egyetlen reprezentatív gazdaszervezete sem.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök tudomásul vette a Juhtenyésztők Szakmai Egyesületének (APC) követeléseit, és Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszterrel, miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a felvetett problémákra adható válaszokról.
A kormány szerint a kedden iktatott követelések egy részét már korábban is megfogalmazták az ágazat képviselői a korábbi egyeztetéseken.
Az Agerpres által idézett közleményben emlékeztettek arra, hogy a kiskérődzők pestise vagy a himlő terjedésének megakadályozása érdekében
A hatóságok a jövőben is így járnak el.
A kormány közölte, hogy az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elküldte az Európai Bizottságnak a juh- és kecskeexport újraindítására vonatkozó tervet.
A közlemény szerint a legelők bérbeadása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. A mezőgazdasági minisztérium tematikus ellenőrzést indított a gazdáktól érkezett panaszok alapján, hogy feltárja azokat a bérbeadási eljárásokat, amelyekben nem tartották be a hatályos jogszabályokat.
A kormány emlékeztetett, hogy az állategészségügyi intézkedések jelentős részét jelenleg is az állami költségvetésből finanszírozzák. Bővítésük többletforrásokat igényelne, ezért előzetes pénzügyi és költségvetési hatásvizsgálatra van szükség. A kormány hangsúlyozta, hogy
Az intézmény egy olyan informatikai rendszer fejlesztésén dolgozik, amely valós időben követné az állatszállítmányok útját az illegális szállítások visszaszorításáért.
A közleményben emlékeztettek arra is, hogy a mezőgazdasági minisztérium támogatja a gazdák követelését a legelőkön keletkezett aszálykárok megtérítéséről, és javaslatot is kidolgozott erre. Az intézkedésnek azonban jelentős költségvetési hatása van, ezért meg kell találni a szükséges pénzügyi forrásokat.
Nicușor Dan államfő kedden a Facebook-oldalán „rendkívül súlyosnak” nevezte és határozottan elítélte a bukaresti gazdatüntetésen történt erőszakos cselekményeket.
– írta bejegyzésében az államfő.
Nicușor Dan szerint semmilyen elégedetlenség nem igazolhatja az agresszív magatartást és a járókelők veszélyeztetését. Az elnök ugyanilyen súlyosnak és elítélendőnek nevezte az erőszakra való uszítást, valamint „egyes felelőtlen politikusok” próbálkozását arra, hogy mesterségesen fokozzák a társadalmi feszültséget, és eltérítsenek egy jogos elégedetlenségből fakadó tüntetést.
– mutatott rá az államfő, emlékeztetve arra, hogy az erőszak nem volt és soha nem is lesz megoldás.
Nicușor Dan szerint a nyilvánosságban, különösen az online térben egyre gyakrabban megjelenő gyűlöletbeszéd sajnálatos módon már „drámai hatásokat” vált ki, és sajnálatos cselekedetekbe fordul át. Ezért józanságra és felelősségre szólította fel a tüntetőket, hangsúlyozva, hogy megoldást csak a párbeszéd hozhat.
A fővárosi csendőrség illetékesei közölték, hogy 26 személyt előállítottak a keddi gazdatüntetés részvevői közül erőszakos magatartás miatt. A tájékoztatás szerint eddig 24 személy szorult orvosi ellátásra, köztük nyolc csendőr, akik a rendfenntartás közben sérültek meg. A 24 sérült közül négyet kórházba szállítottak, köztük egy csendőrt is.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
A Vészhelyzet Pittsburghben és a Widow’s Bay nyerte a fő sorozatkategóriákat a 78. Emmy-díjátadón Los Angelesben. Az est egyik nagy nyertese Matthew Rhys volt, aki két különböző alakításáért is főszereplői díjat kapott.
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