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Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket

• Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

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A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott. Nicușor Dan államfő rendkívül súlyosnak nevezte és határozottan elítélte a történteket.

Székelyhon

2026. szeptember 15., 19:362026. szeptember 15., 19:36

A nyugalomra és az erőszak beszüntetésére felszólító közleményében a kormány felhívta a figyelmet arra, hogy a Győzelem (Victoriei) téri tüntetésen nem vett részt a juhtenyésztők egyetlen reprezentatív gazdaszervezete sem.

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök tudomásul vette a Juhtenyésztők Szakmai Egyesületének (APC) követeléseit, és Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszterrel, miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a felvetett problémákra adható válaszokról.

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A kormány szerint a kedden iktatott követelések egy részét már korábban is megfogalmazták az ágazat képviselői a korábbi egyeztetéseken.

Az Agerpres által idézett közleményben emlékeztettek arra, hogy a kiskérődzők pestise vagy a himlő terjedésének megakadályozása érdekében

az állatok leölését csak kivételesen, kizárólag olyan esetekben alkalmazták, amikor nem volt más életképes megoldás.

A hatóságok a jövőben is így járnak el.

A kormány közölte, hogy az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elküldte az Európai Bizottságnak a juh- és kecskeexport újraindítására vonatkozó tervet.

Az export a terv brüsszeli jóváhagyása után indulhat újra.

A közlemény szerint a legelők bérbeadása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. A mezőgazdasági minisztérium tematikus ellenőrzést indított a gazdáktól érkezett panaszok alapján, hogy feltárja azokat a bérbeadási eljárásokat, amelyekben nem tartották be a hatályos jogszabályokat.

A kormány emlékeztetett, hogy az állategészségügyi intézkedések jelentős részét jelenleg is az állami költségvetésből finanszírozzák. Bővítésük többletforrásokat igényelne, ezért előzetes pénzügyi és költségvetési hatásvizsgálatra van szükség. A kormány hangsúlyozta, hogy

az ANSVSA tevékenységét Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter koordinálja.

Az intézmény egy olyan informatikai rendszer fejlesztésén dolgozik, amely valós időben követné az állatszállítmányok útját az illegális szállítások visszaszorításáért.

A közleményben emlékeztettek arra is, hogy a mezőgazdasági minisztérium támogatja a gazdák követelését a legelőkön keletkezett aszálykárok megtérítéséről, és javaslatot is kidolgozott erre. Az intézkedésnek azonban jelentős költségvetési hatása van, ezért meg kell találni a szükséges pénzügyi forrásokat.

Nicușor Dan határozottan elítélte az erőszakos cselekményeket

Nicușor Dan államfő kedden a Facebook-oldalán „rendkívül súlyosnak” nevezte és határozottan elítélte a bukaresti gazdatüntetésen történt erőszakos cselekményeket.

Idézet
Határozottan elítélem az ilyen akciókat és minden olyan kísérletet, amely egy legitim tiltakozást utcai összecsapássá próbál változtatni. A támadások, az erőszak és a vandalizmus elfogadhatatlan, és szigorúan szankcionálni kell”

– írta bejegyzésében az államfő.

Nicușor Dan szerint semmilyen elégedetlenség nem igazolhatja az agresszív magatartást és a járókelők veszélyeztetését. Az elnök ugyanilyen súlyosnak és elítélendőnek nevezte az erőszakra való uszítást, valamint „egyes felelőtlen politikusok” próbálkozását arra, hogy mesterségesen fokozzák a társadalmi feszültséget, és eltérítsenek egy jogos elégedetlenségből fakadó tüntetést.

Idézet
A nehéz társadalmi, gazdasági és politikai helyzet valós, és érthető módon komoly feszültséget keltett a polgárokban”

– mutatott rá az államfő, emlékeztetve arra, hogy az erőszak nem volt és soha nem is lesz megoldás.

Nicușor Dan szerint a nyilvánosságban, különösen az online térben egyre gyakrabban megjelenő gyűlöletbeszéd sajnálatos módon már „drámai hatásokat” vált ki, és sajnálatos cselekedetekbe fordul át. Ezért józanságra és felelősségre szólította fel a tüntetőket, hangsúlyozva, hogy megoldást csak a párbeszéd hozhat.

A fővárosi csendőrség illetékesei közölték, hogy 26 személyt előállítottak a keddi gazdatüntetés részvevői közül erőszakos magatartás miatt. A tájékoztatás szerint eddig 24 személy szorult orvosi ellátásra, köztük nyolc csendőr, akik a rendfenntartás közben sérültek meg. A 24 sérült közül négyet kórházba szállítottak, köztük egy csendőrt is.

Belföld
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