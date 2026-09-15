Jóval több mint tízezer szarvasmarha után igényelték már az új támogatást

Mintegy egymillió eurós összegre nyújtottak már be támogatásigénylést a Hargita megyei szarvasmarhatartók, de az igénylési időszak végére ez az összérték várhatóan a többszörösére nő
Fotó: László Ildikó
Már mintegy egymillió eurós összegre nyújtottak be támogatásigénylést a Hargita megyei állattartók abban az új programban, amelyben szarvasmarhatartóknak biztosít támogatást az APIA.
Két hete kezdődött és szeptember 24-én ér véget a támogatásigénylés abban a programban, amelyben a közel-keleti válság következtében elszenvedett veszteségek enyhítésére folyamodhatnak támogatásért a szarvasmarha- és bivalytartó gazdák.
Hargita megyében már közel nyolcszáz gazda nyújtotta be a kérést az APIA megyei kirendeltségéhez, de a potenciális jogosultak száma alapján még további kétezer igénylőre számítanak.
A támogatás értéke 68 euró állatonként, és Hargita megyében péntekig majdnem nyolcszáz szarvasmarhatartó gazda igényelte ezt, mintegy 15 ezer állat után – tudtuk meg Váncsa Rozáliától, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) munkatársától.
ugyanis 2929 olyan gazda van a megyében, aki potenciálisan jogosult a támogatásra.
Nincs tudomásuk arról, hogy bármilyen fennakadás vagy nehézség adódna a támogatásigénylés során, a kérelmezők minden településen segítséget kapnak azoktól a gazdasegítő szervezetektől, szakemberektől, akik az egységes mezőgazdasági támogatások igénylésében is segítenek nekik minden évben – válaszolta kérdésünkre a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség munkatársa.
Mivel sok az idős gazda a megyében, mindig elő szoktak fordulni olyan esetek, hogy az állatlétszám referenciaidőpontja – ez esetben ez a dátum március elseje – után elhalálozik az állatok tulajdonosa. A támogatásigénylési időszak végére valószínűleg ezúttal is lesznek hasonló helyzetek, ilyenkor sajnos nem igényelhető a támogatás.
A rendhagyóbb helyzeteket illetően az előírások csak azoknak a gazdáknak engedik meg a támogatásigénylést, akiknek időközben megváltozott a státusza, és már nem természetes személyként, hanem például egyéni vállalkozóként folytatják az állattartást – magyarázta Váncsa Rozália.
A támogatási feltételek értelmében azok a szarvasmarha- vagy bivalytartó gazdák igényelhetik a juttatást, akik
minimum tíz állattal rendelkeztek idén március elsején,
és ezek a szarvasmarhák, illetve bivalyok 22 hónaposnál idősebbek voltak.
Ez alól a hegyvidéki területek – mint amilyen Hargita megye jó része is – kivételt jelentenek, itt a minimális állomány öt egyedet jelent. A támogatásért folyamodó gazdák alá kell írjanak egy vállalást arról, hogy október 5-én még rendelkezni fognak az állomány 75 százalékával. Ezt ellenőrizni fogják az állatorvosi adatbázisban, és ha nem teljesül ez a feltétel, a gazda elveszíti a támogatást.
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