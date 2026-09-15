Megemelte a fizetéseket Leó pápa, ennyit kapnak most a vatikáni beosztásban dolgozók

Látogatók Vatikánban. A járvány idején elmaradt a turizmusból befolyó pénz
Fotó: Székelyhon
XIV. Leó feloldotta az elődje, Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését – jelentette a La Repubblica című olasz napilap kedden.
2026. szeptember 15., 17:542026. szeptember 15., 17:54
2026. szeptember 15., 17:552026. szeptember 15., 17:55
Az egyházfő saját akaratából (motu proprio) rendelkezett Vatikánváros dolgozói bérrendezéséről – írja az MTI a La Repubblica című olasz napilapra hivatkozva.
Ferenc pápa 2021 márciusában „megszorításokról” döntött: a római kúrián, vagyis a vatikáni hivatalokban dolgozó közel harminc bíboros havi bérét tíz százalékkal, a hivatalok élén álló prefektusok és titkárok fizetését nyolc százalékkal, a Vatikánban szolgáló egyháziakét pedig három százalékkal csökkentette.
A Vatikáni Múzeum
Fotó: Székelyhon
A világi vatikáni dolgozók fizetését nem csökkentették, de leállt a korábbi gyakorlat, miszerint bértáblájuk automatikusan kétévente emelkedett.
A többi között nem érkezett bevétel a Vatikáni Múzeumtól, amely évi hétmillió látogatóval közel 150 millió eurót biztosít.
Fotó: Székelyhon
Leó pápa mostani döntésével „visszaemelte” a korábban csökkentett béreket.
A La Repubblica adatai szerint
a római kúria bíborosai fejenként 4500 és 5500 euró között keresnek.
A dikasztériumok vezetői és titkárai havi 3000 és 4000 euró között,
a más vatikáni beosztásban dolgozó egyháziak 1200 és 3000 euró közötti fizetésben részesülnek.
A világi dolgozók, például a szentszéki sajtóközpont munkatársai vagy a Vatikáni Múzeum kutatói 2900 és 3300 euró közötti bért kapnak.
Leó pápa megválasztását követően helyreállította a szokást, miszerint
amit Ferenc pápa szintén eltörölt.
Leó tavaly nyáron úgy rendelkezett, hogy a vatikáni világi dolgozóknak öt nap fizetett szabadság jár minden egyes gyermekük megszületésekor, valamint havonta három nap, ha fogyatékosággal élő gyermekek szülei.
Elődjével ellentétben Leó pápa azt is engedélyezte, hogy a Vatikánban dolgozó bíborosok, prefektusok és titkárok ingyen lakáshoz jussanak a pápai állam területén vagy római, vatikáni tulajdonú ingatlanokban.
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