Megemelte a fizetéseket Leó pápa, ennyit kapnak most a vatikáni beosztásban dolgozók

XIV. Leó feloldotta az elődje, Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését – jelentette a La Repubblica című olasz napilap kedden.

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Ferenc pápa 2021 márciusában „megszorításokról” döntött: a római kúrián, vagyis a vatikáni hivatalokban dolgozó közel harminc bíboros havi bérét tíz százalékkal, a hivatalok élén álló prefektusok és titkárok fizetését nyolc százalékkal, a Vatikánban szolgáló egyháziakét pedig három százalékkal csökkentette.

Az egyházfő saját akaratából (motu proprio) rendelkezett Vatikánváros dolgozói bérrendezéséről – írja az MTI a La Repubblica című olasz napilapra hivatkozva.

A világi vatikáni dolgozók fizetését nem csökkentették, de leállt a korábbi gyakorlat, miszerint bértáblájuk automatikusan kétévente emelkedett.

Ferenc pápa korábban azért kényszerült a bérstoppra, mert a pandémia évét Vatikán Állam kasszája is megérezte.

A többi között nem érkezett bevétel a Vatikáni Múzeumtól, amely évi hétmillió látogatóval közel 150 millió eurót biztosít.

A világi dolgozók, például a szentszéki sajtóközpont munkatársai vagy a Vatikáni Múzeum kutatói 2900 és 3300 euró közötti bért kapnak.

a más vatikáni beosztásban dolgozó egyháziak 1200 és 3000 euró közötti fizetésben részesülnek.

A dikasztériumok vezetői és titkárai havi 3000 és 4000 euró között,

a római kúria bíborosai fejenként 4500 és 5500 euró között keresnek.

A La Repubblica adatai szerint

a fehér füst felszállása után a vatikáni dolgozók fejenként 500 euró bónuszban részesülnek,

amit Ferenc pápa szintén eltörölt.

Leó tavaly nyáron úgy rendelkezett, hogy a vatikáni világi dolgozóknak öt nap fizetett szabadság jár minden egyes gyermekük megszületésekor, valamint havonta három nap, ha fogyatékosággal élő gyermekek szülei.

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Elődjével ellentétben Leó pápa azt is engedélyezte, hogy a Vatikánban dolgozó bíborosok, prefektusok és titkárok ingyen lakáshoz jussanak a pápai állam területén vagy római, vatikáni tulajdonú ingatlanokban.