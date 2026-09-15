Rendőrökkel kávézhatnak a kerékpárosok

Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.

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A Maros Közösségi Alapítvány szervezi és partnerként a megyei rendőrség is csatakozott a Breakfast 4 Bikers – Reggeli a kerékpárosoknak eseményhez, amely egész héten zajlik Marosvásárhelyen. A kezdeményezés, amely során reggelente kávéval és péksüteménnyel kínálják meg a kerékpározókat, lehetőséget teremt arra, hogy a rendőrök a balesetek megelőzésének fontosságáról is beszélgessenek azokkal, akik mindennapi közlekedésük során kerékpárt vagy rollert használnak.

Többek között szó van a közlekedési szabályokról, a szükséges védőfelszerelésekről, a közlekedésben való láthatóság fontosságáról.

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A Maros megyei adatok szerint január 1. és szeptember 15. között tizenöt súlyos közúti baleset történt, amelyben kerékpárosok voltak érintettek. Az elektromos rollereket illetően ugyanezen időszakban egy halálos kimenetelű közúti balesetet regisztráltak, továbbá három súlyos közúti baleset is történt, amelyek következtében három ember súlyosan megsérült.