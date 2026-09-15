Rendőrökkel kávézhatnak a kerékpárosok

Iskolába, munkába igyekvőket szolgálnak ki kávéval, péksüteménnyel
Fotó: Maros megyei rendőrség
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
A Maros Közösségi Alapítvány szervezi és partnerként a megyei rendőrség is csatakozott a Breakfast 4 Bikers – Reggeli a kerékpárosoknak eseményhez, amely egész héten zajlik Marosvásárhelyen. A kezdeményezés, amely során reggelente kávéval és péksüteménnyel kínálják meg a kerékpározókat, lehetőséget teremt arra, hogy a rendőrök a balesetek megelőzésének fontosságáról is beszélgessenek azokkal, akik mindennapi közlekedésük során kerékpárt vagy rollert használnak.
Fotó: Maros megyei rendőrség
Többek között szó van a közlekedési szabályokról, a szükséges védőfelszerelésekről, a közlekedésben való láthatóság fontosságáról.
A Maros megyei adatok szerint január 1. és szeptember 15. között tizenöt súlyos közúti baleset történt, amelyben kerékpárosok voltak érintettek. Az elektromos rollereket illetően ugyanezen időszakban egy halálos kimenetelű közúti balesetet regisztráltak, továbbá három súlyos közúti baleset is történt, amelyek következtében három ember súlyosan megsérült.
Fotó: Maros megyei rendőrség
A kerékpárosokat az elkövetkező napokon is kávéval, péksüteménnyel és jó tanácsokkal várják a következő helyszíneken:
szerdán a Dózsa György utca és Kövesdomb sarkán, az Avram Iancu Szakközépiskola mellett, valamint a nagykórház környékén,
csütörtökön az Aranykakasnál, a nagykórháznál és a Petru Maior-egyetem környékén,
pénteken pedig a főtéren és a nagykórház környékén.
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