A 9 órás iskolakezdés miatt kérnek korábbi buszjáratot a szülők

Csak az előkészítősök maradtak az iskolaépületben, elkülönítve a munkaterülettől
Fotó: Haáz Vince
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Két hete tudták meg a marosvásárhelyi George Coșbuc Általános Iskola diákjai és szüleik, hogy ideiglenesen a város másik felében lévő, Bodoni utca 50A szám alatti épületbe költöztetik a gyerekeket, mivel elkezdődött az iskolaépület felújítása.
A tanintézet mintegy
akárcsak az elmúlt években a Friedrich Schiller Általános Iskola diákjait. A Coșbuc iskola szomszédságában lévő Pandúrok sugárútról indulnak az autóbuszok, ám számukra 9 órától kezdődik a tanítás, ugyanis csak ebben az időpontban tud a város ingyenes autóbuszjáratot biztosítani.
A szülők hivatalos kéréssel fordultak a polgármesteri hivatalhoz és a helyi tanácshoz, hogy találjanak megoldást arra: a gyerekek szállítása az ideiglenes székhelyre korábban történjen, ami lehetővé tenné a tanítás 8 órakor való elkezdését. Kérésüket azzal indokolják, hogy
hiszen többségük állami intézményekben vagy magánvállalatoknál dolgozik, ahol a munkaidő 8 órakor kezdődik.
A busz indulási időpontja – reggel 8:15 és 8:30 – és a tanítás 9 órakor való kezdése lehetetlenné teszi számukra, hogy időben elérjenek a munkahelyükre. Azzal is érvelnek, hogy a közoktatásban a diákok számára legmegfelelőbb tanítási rend 8 órakor kezdődik, ami lehetővé teszi a családi és iskolai tevékenységek zavartalan lebonyolítását.
2027 februárjában fejezik be az iskola felújítását
Fotó: Haáz Vince
A későbbi kezdéssel kitolódik a tanítás is, így a gyerekek napi programja a délutáni órákba tolódik át, ami hátrányosan érinti a délutáni foglalkozásokat, a pihenést és a tanulásra fordított időt. A szülők azt kérik, hogy a Pandúrok sugárúti megállóból induló
és a rendőrség biztosítsa a zavartalan forgalmat a Tudor negyed–Bodoni utca útvonalon 7:15 és 8 óra között.
A kérésben megjegyzik, hogy megértéssel fogadták azt a rendkívüli helyzetet, hogy az iskolai tevékenységet áthelyezték a Bodoni utcába, ugyanakkor hozzáteszik: a közlekedés megoldása a helyi hatóságok és a tömegközlekedést biztosító vállalat közös felelőssége.
A polgármesteri hivatal sajtófelelőse, Borsos Csaba tájékoztatta a Székelyhont a beadványra érkezett válaszról is, miszerint
továbbra is 8.15-kor indul az első járat, és 8.30-kor a negyedik busz is el fog indulni. Azt tanácsolják ugyanakkor a szülőknek, hogy amennyiben nem tudják megoldani a későbbi iskolabuszjárattal való szállítást, hamarabb is odavihetik gyermekeiket az új székhelyre, ahol a pedagógusok addig felügyelik őket.
Nehéz megoldani azt, hogy a szülők időben beérjenek a munkahelyre, ha a gyerekeknek 9 órakor kezdődik a tanítás
Fotó: Haáz Vince
Mint írtuk, a George Coșbuc Általános Iskola felújítása 2027 februárjában fejeződik be 6,2 millió lejes beruházásból. Az iskolafelújítási projektnek az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervből (PNRR) kellett volna megvalósulnia, de mivel augusztus 31-éig nem érték el a 30 százalékos teljesítési küszöböt, a PNRR-ből származó finanszírozást felfüggesztették. Így
A szülőket az iskola a hivatalos döntés után, vagyis az iskolakezdés előtti héten értesítette arról, hogy gyerekeik más épületben kezdik meg a tanévet. Kivételt képeznek az előkészítő osztályok: ők az iskola B épületében maradtak, a munkaterülettől elkülönítve.
A PNRR-finanszírozás elmaradása miatt két marosvásárhelyi iskola felújítását saját forrásból végzi el az önkormányzat. Két intézmény diákjai nem a saját épületükben kezdték meg a tanévet. A Coșbuc-iskola jövő februárban költözhet vissza leghamarabb.
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