Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.

Székelyhon 2026. szeptember 15., 20:372026. szeptember 15., 20:37

„Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozás törvényes jogával visszaélve egyesek erőszakba torkolló akcióvá változtatták a mai demonstrációt” – írta kedden Facebook-oldalán az RMDSZ politikusa. Hirdetés Tánczos üdvözölte, hogy a juhtenyésztők 14 reprezentatív szervezete elhatárolódott az erőszak minden formájától és a rendfenntartók bántalmazásától. Bejegyzése szerint délután fogadta küldöttségüket a mezőgazdasági minisztériumban. korábban írtuk Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott. A miniszter közölte, hogy az elmúlt hetekben többórás egyeztetéseket tartott a juhtenyésztők képviselőivel, ezért részletesen ismeri a gondjaikat, és követeléseik közül sokat teljesen indokoltnak tart. Beszámolt arról, hogy a jogszerűen megszervezett előző tüntetésen elsőként ajánlotta fel: a kormánynál fogadja a juhtenyésztők legnagyobb szervezeteit és szövetségeit. Tánczos szerint akkor több javaslatot elfogadtak,

az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) pedig elküldte az Európai Bizottságnak a juh- és kecskeexport újraindításáról szóló tervet.

Ezt a hét végén vitatják meg a 27 tagállam képviselői, az európai bizottsági jóváhagyás előkészítéseként. Tánczos közölte, hogy a minisztérium továbbra is párbeszédet biztosít a gazdák és az ANSVSA között, és támogatni fog minden olyan javaslatot, amely megoldást kínál a gazdák problémáira.

Arra kérem a gazdasági és társadalmi nehézségekkel küzdő gazdákat, hogy határolódjanak el a jogos követeléseik politikai kisajátítására vagy eltérítésére irányuló kísérletektől”

– idézi a minisztert az Agerpres. A gazdák követelései A juhtenyésztők 8 óra körül gyűltek össze az Antipa Múzeum környékén. A közösségi oldalakon meghirdetett keddi tüntetés egyik kezdeményezője Ionică Sterp, ismertebb nevén Ionică Ciobanul volt. Néhány órával később a tüntetés elfajult:

a tiltakozók áttörték a csendőrkordont, és kövekkel dobálták a rendfenntartókat.