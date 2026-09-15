Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik

Fotó: Tuchiluș Alex
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
„Határozottan elítélem, hogy a békés tiltakozás törvényes jogával visszaélve egyesek erőszakba torkolló akcióvá változtatták a mai demonstrációt” – írta kedden Facebook-oldalán az RMDSZ politikusa.
Tánczos üdvözölte, hogy a juhtenyésztők 14 reprezentatív szervezete elhatárolódott az erőszak minden formájától és a rendfenntartók bántalmazásától. Bejegyzése szerint délután fogadta küldöttségüket a mezőgazdasági minisztériumban.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
A miniszter közölte, hogy az elmúlt hetekben többórás egyeztetéseket tartott a juhtenyésztők képviselőivel, ezért részletesen ismeri a gondjaikat, és követeléseik közül sokat teljesen indokoltnak tart.
Beszámolt arról, hogy a jogszerűen megszervezett előző tüntetésen elsőként ajánlotta fel: a kormánynál fogadja a juhtenyésztők legnagyobb szervezeteit és szövetségeit. Tánczos szerint akkor több javaslatot elfogadtak,
Ezt a hét végén vitatják meg a 27 tagállam képviselői, az európai bizottsági jóváhagyás előkészítéseként.
Tánczos közölte, hogy a minisztérium továbbra is párbeszédet biztosít a gazdák és az ANSVSA között, és támogatni fog minden olyan javaslatot, amely megoldást kínál a gazdák problémáira.
– idézi a minisztert az Agerpres.
A juhtenyésztők 8 óra körül gyűltek össze az Antipa Múzeum környékén. A közösségi oldalakon meghirdetett keddi tüntetés egyik kezdeményezője Ionică Sterp, ismertebb nevén Ionică Ciobanul volt. Néhány órával később a tüntetés elfajult:
A juhtenyésztők képviselői átadták követeléseik listáját a Victoria-palotában. Elégedetlenségüket főként az váltotta ki, hogy az Európai Bizottság júniusban december 31-éig meghosszabbította a juhok és kecskék harmadik országokba irányuló exportjának tilalmát, miközben fenntartotta az uniós tagállamokba történő szállítások tilalmát is.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Követeléseik között szerepel
a betegségek megfékezésére elrendelt állatleölések azonnali leállítása és alternatív megoldások bevezetése,
a juh- és kecskeexport sürgős újraindítása,
a barna medve kivétele a szigorúan védett fajok közül,
a legelők méltányos és átlátható bérbeadása az állattartóknak,
valamint a kötelező állategészségügyi intézkedések díjainak állami átvállalása.
A juhtenyésztők kérik az ANSVSA mezőgazdasági minisztérium alá rendelését, az állatszállítások nyomon követésére szolgáló úgynevezett állattenyésztési radar bevezetését, a vadászati szabályok módosítását, a december 6. és április 23. közötti legeltetési tilalom eltörlését, valamint az aszálykárok tényleges megtérítését, a legelők esetében is.
A Juhtenyésztők Szakmai Egyesülete (APC) azt kéri, hogy a hatóságok legkésőbb szeptember 16-án 10 óráig találjanak sürgős megoldást a problémáikra.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
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A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
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