Vendégellenőröket is bedobnak a pityókaföldek ellenőrzésére

Az ellenőrzést a betakarítás előtt kell elvégezni, de mindenkihez – az 1500 igénylő 8000 parcellájához – nem lehet egyszerre kiérni
Fotó: Tuchiluș Alex
Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.
Az állam az étkezési burgonyát termelőknek fizeti a de minimis típusú támogatást, amennyiben legalább 0,3 hektáron termelnek, és hektáronként elérik a legalább 12 ezer tonnás termést. A de minimis (csekély összegű) támogatás olyan kis összegű állami vagy uniós pénzügyi támogatás, amely a csekély értéke miatt nem torzítja a versenyt, így azt nem kell előzetesen bejelenteni az Európai Bizottságnak.
Azok a gazdák igényelhetik, akik az elmúlt három évben nem kaptak 50 ezer eurót meghaladó de minimis támogatást. Az összegeket a mezőgazdasági minisztérium folyósítja a mezőgazdasági igazgatóságokon keresztül.
A mezőgazdasági igazgatóság irányításával mind az 1500 igénylőt ellenőrzik: összesen 8000 parcellát és 8500 hektárnyi pityókaföldet vesznek górcső alá. A terepszemlét kötelező módon a betakarítás előtt kell elvégezni, ami megnehezíti a folyamatot.
és a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) is partner az akcióban: alkalmazottai saját adatbázisuk alapján mérik fel a parcellákat – részletezte a folyamatot Kozma Béla, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.
Sürgős a betakarítás. de a pénz is kell – dilemmában a termelők
Fotó: Tuchiluș Alex
Huszonkét ember végzi a terepszemlét, messze meghaladva az intézményi kapacitást, ráadásul a háttérmunkán is sokan dolgoznak. Minden iratot többször le kell ellenőrizni, hiszen közpénzekről van szó – magyarázta az igazgató.
addig a betakarítást és a termésértékesítést is be kell fejezniük az igénylőknek.
Bár elméletileg volna idő kényelmesen befejezni az akciót, a termelők türelmetlenek: vannak szerződéseik, amelyeknek eleget kell tenniük, ki szeretnék használni a betakarításnak kedvező időt, ráadásul a meleg időjárás miatt a pityóka veszít a minőségéből, ki is csírázhat a földben.
8500 hektárnyi pityókaföldet kell ellenőrizni Kovászna megyében
Fotó: Tuchiluș Alex
Mivel az ellenőrök nem tudnak mindenhová eljutni a gazdáknak legmegfelelőbb időpontokban,
Az eddigi szemlék során azt tapasztalták, hogy a termelők negyede nem várta meg az ellenőröket.
„A gazdák türelmét kérjük, igyekszünk mindenkire mihamarabb sort keríteni, de a listán elsőnek és utolsónak is kell lennie. Ebben a hónapban be kellene fejezzük az ellenőrzést, ami rajtunk múlik, megtesszük, remélhetőleg az időjárás sem hátráltat majd” – mondta Kozma Béla.
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