Vendégellenőröket is bedobnak a pityókaföldek ellenőrzésére

Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.

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Az állam az étkezési burgonyát termelőknek fizeti a de minimis típusú támogatást, amennyiben legalább 0,3 hektáron termelnek, és hektáronként elérik a legalább 12 ezer tonnás termést. A de minimis (csekély összegű) támogatás olyan kis összegű állami vagy uniós pénzügyi támogatás, amely a csekély értéke miatt nem torzítja a versenyt, így azt nem kell előzetesen bejelenteni az Európai Bizottságnak.

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Azok a gazdák igényelhetik, akik az elmúlt három évben nem kaptak 50 ezer eurót meghaladó de minimis támogatást. Az összegeket a mezőgazdasági minisztérium folyósítja a mezőgazdasági igazgatóságokon keresztül.

Tizenkét megyéből érkezett segítség

A mezőgazdasági igazgatóság irányításával mind az 1500 igénylőt ellenőrzik: összesen 8000 parcellát és 8500 hektárnyi pityókaföldet vesznek górcső alá. A terepszemlét kötelező módon a betakarítás előtt kell elvégezni, ami megnehezíti a folyamatot.