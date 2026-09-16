Hitelt vettek fel, hogy gyorsabban haladjanak a bölcsődeépítéssel

Kétmillió lejes hitelt vett fel a kápolnásfalusi önkormányzat, hogy a pályázaton megnyert támogatás utalásának akadozása ellenére is folytatódhasson a bölcsőde építése. A négycsoportos intézményt jövőre fejeznék be, és a következő tanévtől nyitnák meg.

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Negyvenöt kápolnásfalusi szülő kérte írásban az önkormányzattól, hogy építsenek bölcsődét a községben – tudtuk meg korábban Benedek László polgármestertől. Mint mondta, ezt alapul véve pályáztak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru), amelynek munkatársai összesen 1,1 millió eurót ítéltek meg a projektre.

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Az ezer négyzetméteres hasznos felületű, udvarral is rendelkező másfél szintes bölcsődét tavaly kezdték el építeni Kápolnásfalu Tizenhétfalusi felőli kijáratánál.

korábban írtuk Válaszolnak a szülői igényekre: négycsoportos bölcsődét építenek Kápolnásfaluban Bár több százezer eurós önrészt kellett bevállaljon a község vezetősége a pályázást követően, mostanra elkezdődött a négycsoportos bölcsőde megépítése Kápolnásfaluban. A szülők szerint nagy szükség van az intézményre.

Bár akkor még nem sokat lehetett látni a helyszínen, hiszen a kivitelező csak az épület alapozásán dolgozott, a polgármester elmondta, hogy a kisgyerekeknek szánt termeken kívül mosoda, közösségi terem és konyha is lesz az intézményben, az udvaron pedig játszótér épül. Az új intézmény negyvenöt gyereket tud majd befogadni.