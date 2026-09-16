Hitelt vettek fel, hogy gyorsabban haladjanak a bölcsődeépítéssel

Mihamarabb befednék az épületet, hogy télen a benti részen dolgozhasson a kivitelező
Fotó: Olti Angyalka
Kétmillió lejes hitelt vett fel a kápolnásfalusi önkormányzat, hogy a pályázaton megnyert támogatás utalásának akadozása ellenére is folytatódhasson a bölcsőde építése. A négycsoportos intézményt jövőre fejeznék be, és a következő tanévtől nyitnák meg.
Negyvenöt kápolnásfalusi szülő kérte írásban az önkormányzattól, hogy építsenek bölcsődét a községben – tudtuk meg korábban Benedek László polgármestertől. Mint mondta, ezt alapul véve pályáztak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru), amelynek munkatársai összesen 1,1 millió eurót ítéltek meg a projektre.
Az ezer négyzetméteres hasznos felületű, udvarral is rendelkező másfél szintes bölcsődét tavaly kezdték el építeni Kápolnásfalu Tizenhétfalusi felőli kijáratánál.
Bár több százezer eurós önrészt kellett bevállaljon a község vezetősége a pályázást követően, mostanra elkezdődött a négycsoportos bölcsőde megépítése Kápolnásfaluban. A szülők szerint nagy szükség van az intézményre.
Bár akkor még nem sokat lehetett látni a helyszínen, hiszen a kivitelező csak az épület alapozásán dolgozott, a polgármester elmondta, hogy a kisgyerekeknek szánt termeken kívül mosoda, közösségi terem és konyha is lesz az intézményben, az udvaron pedig játszótér épül. Az új intézmény negyvenöt gyereket tud majd befogadni.
Fotó: Olti Angyalka
Benedek közölte, céljuk minél előbb befödni az épületet, hogy télen a beltérben dolgozhasson a kivitelező.
A polgármester lapunknak arról is beszélt, hogy ára volt a zökkenőmentes munkának:
Ezeket az összegeket később visszaigénylik a fejlesztési ügynökségtől. Így akkor sem kell leállni a munkával, ha egy ideig nem utalják a beígért támogatást.
Fotó: Olti Angyalka
A beruházás megvalósításához az önkormányzatnak mintegy 600 ezer eurós önrészt kellett vállalnia. Ez jelentős összeg a költségvetésükhöz mérten, de a polgármester bízik benne, hogy a vezető romániai magyar politikusok segíteni fogják őket a pénz előteremtésében. Erre már kapott is ígéretet, viszont
Benedek László azt is felvetette a helyi képviselőknek, hogy legrosszabb esetben a felvett kölcsönből biztosítsák az önrészt.
Fotó: Olti Angyalka
Bár az összeg megtérítése több évig terhelné a helyi büdzsét, ám így is kevesebb pénzt kellene kifizetni, mintha évekig leállna a munka és eközben jelentősen megnőnének az anyagárak.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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