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Hitelt vettek fel, hogy gyorsabban haladjanak a bölcsődeépítéssel

Mihamarabb befednék az épületet, hogy télen a benti részen dolgozhasson a kivitelező

Mihamarabb befednék az épületet, hogy télen a benti részen dolgozhasson a kivitelező

Fotó: Olti Angyalka

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Kétmillió lejes hitelt vett fel a kápolnásfalusi önkormányzat, hogy a pályázaton megnyert támogatás utalásának akadozása ellenére is folytatódhasson a bölcsőde építése. A négycsoportos intézményt jövőre fejeznék be, és a következő tanévtől nyitnák meg.

Fülöp-Székely Botond

2026. szeptember 16., 17:312026. szeptember 16., 17:31

Negyvenöt kápolnásfalusi szülő kérte írásban az önkormányzattól, hogy építsenek bölcsődét a községben – tudtuk meg korábban Benedek László polgármestertől. Mint mondta, ezt alapul véve pályáztak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru), amelynek munkatársai összesen 1,1 millió eurót ítéltek meg a projektre.

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Az ezer négyzetméteres hasznos felületű, udvarral is rendelkező másfél szintes bölcsődét tavaly kezdték el építeni Kápolnásfalu Tizenhétfalusi felőli kijáratánál.

korábban írtuk

Válaszolnak a szülői igényekre: négycsoportos bölcsődét építenek Kápolnásfaluban
Válaszolnak a szülői igényekre: négycsoportos bölcsődét építenek Kápolnásfaluban

Bár több százezer eurós önrészt kellett bevállaljon a község vezetősége a pályázást követően, mostanra elkezdődött a négycsoportos bölcsőde megépítése Kápolnásfaluban. A szülők szerint nagy szükség van az intézményre.

Bár akkor még nem sokat lehetett látni a helyszínen, hiszen a kivitelező csak az épület alapozásán dolgozott, a polgármester elmondta, hogy a kisgyerekeknek szánt termeken kívül mosoda, közösségi terem és konyha is lesz az intézményben, az udvaron pedig játszótér épül. Az új intézmény negyvenöt gyereket tud majd befogadni.

Egy év elteltével már jól látszik az előrehaladás: az intézmény falai állnak, a kivitelező a tetőszerkezeten dolgozik.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Benedek közölte, céljuk minél előbb befödni az épületet, hogy télen a beltérben dolgozhasson a kivitelező.

Hitelre volt szükség

A polgármester lapunknak arról is beszélt, hogy ára volt a zökkenőmentes munkának:

a község kétmillió lejes kincstári hitelt vett fel, amiből havonta kifizethetik az építkezési cég által elvégzett munkát.

Ezeket az összegeket később visszaigénylik a fejlesztési ügynökségtől. Így akkor sem kell leállni a munkával, ha egy ideig nem utalják a beígért támogatást.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Elő kell teremteni az önrészt

A beruházás megvalósításához az önkormányzatnak mintegy 600 ezer eurós önrészt kellett vállalnia. Ez jelentős összeg a költségvetésükhöz mérten, de a polgármester bízik benne, hogy a vezető romániai magyar politikusok segíteni fogják őket a pénz előteremtésében. Erre már kapott is ígéretet, viszont

addig senki sem léphet az ügyben, amíg ügyvivő kormány irányítja az országot.

Benedek László azt is felvetette a helyi képviselőknek, hogy legrosszabb esetben a felvett kölcsönből biztosítsák az önrészt.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Bár az összeg megtérítése több évig terhelné a helyi büdzsét, ám így is kevesebb pénzt kellene kifizetni, mintha évekig leállna a munka és eközben jelentősen megnőnének az anyagárak.

A községvezetés célja, hogy jövőre megépüljön a bölcsőde, és a következő tanévtől megnyithassák azt.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Kápolnásfalu
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