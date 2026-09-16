Trikolór tér és zászlócsókolás: még mindig vállalja a tervezetét az AUR, de a vitába is belemenne

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Az AUR szerdai közleménye szerint erre azért van szükség, mert a jogszabályjavaslat megosztotta a romániai társadalmat, a párt pedig nem akarja, hogy a nemzeti jelképekről szóló kezdeményezés újabb feszültségforrássá váljon.

Mircia Chelaru AUR-os képviselő tervezetét a szenátus 2023. június 26-án hallgatólagosan elfogadta, és a képviselőház fogja döntő házként megvitatni. A jogszabályjavaslatot társkezdeményezőként más AUR-os, szociáldemokrata (PSD) és független parlamenti politikusok, illetve a nemzeti kisebbségek frakciójához tartozó képviselők is szignózták – írja az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk RMDSZ-es politikus reagált az AUR „zászlócsókolós” tervezetére A vasgárdista szemlélet markáns jelenlétét jelzi az AUR által kezdeményezett, a román zászló megcsókolását kötelezővé tevő törvénytervezet – véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az államnak kötelessége lenne határozottan fellépni.

Az AUR szerint a nyilvános viták célja a tervezet kifogásolt előírásainak tisztázása, kiegészítése vagy módosítása. Az egyeztetésekbe a parlamenti pártok mellett az ortodox egyház és a többi elismert vallási felekezet, a román hadsereg, az illetékes közintézmények és a civil szervezetek képviselőit, egyetemi szakembereket, alkotmányjogászokat és állami szertartásokkal foglalkozó szakértőket is bevonnának.