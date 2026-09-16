Trikolór tér és zászlócsókolás: még mindig vállalja a tervezetét az AUR, de a vitába is belemenne

Fotó: Borbély Fanni
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyilvános vitákat kezdeményez a képviselőház védelmi bizottságával közösen a román nemzeti zászló napjáról szóló törvénytervezetről.
Az AUR szerdai közleménye szerint erre azért van szükség, mert a jogszabályjavaslat megosztotta a romániai társadalmat, a párt pedig nem akarja, hogy a nemzeti jelképekről szóló kezdeményezés újabb feszültségforrássá váljon.
Mircia Chelaru AUR-os képviselő tervezetét a szenátus 2023. június 26-án hallgatólagosan elfogadta, és a képviselőház fogja döntő házként megvitatni. A jogszabályjavaslatot társkezdeményezőként más AUR-os, szociáldemokrata (PSD) és független parlamenti politikusok, illetve a nemzeti kisebbségek frakciójához tartozó képviselők is szignózták – írja az Agerpres hírügynökség.
A vasgárdista szemlélet markáns jelenlétét jelzi az AUR által kezdeményezett, a román zászló megcsókolását kötelezővé tevő törvénytervezet – véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az államnak kötelessége lenne határozottan fellépni.
Az AUR szerint a nyilvános viták célja a tervezet kifogásolt előírásainak tisztázása, kiegészítése vagy módosítása. Az egyeztetésekbe a parlamenti pártok mellett az ortodox egyház és a többi elismert vallási felekezet, a román hadsereg, az illetékes közintézmények és a civil szervezetek képviselőit, egyetemi szakembereket, alkotmányjogászokat és állami szertartásokkal foglalkozó szakértőket is bevonnának.
Állítása szerint a párt nyitott azokra a módosító javaslatokra, észrevételekre és építő kritikákra, amelyek világosabbá, kiegyensúlyozottabbá teszik, és a romániai társadalom valóságához igazítják a törvényt.
A tervezet többek között 10 ezertől 30 ezer lejig terjedő bírságot írna elő azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül nem hoznak létre egy Trikolór nevű teret a településükön.
A rádióadókra és televíziócsatornákra 10-től 20 ezer lejig terjedő bírságot szabnának ki, ha a zászló ünnepén nem biztosítanak legalább 30 perc műsoridőt a témának. Emellett 5 ezertől 10 ezer lejig terjedő bírságra számíthat az a hivatalos személy is, aki a katonai zászlófelvonási ünnepségen megtagadja a nemzeti lobogó megcsókolását.
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