Helyi termelőktől a vendégasztalig: új minősítést vezettek be Hargita megyében

Héra: hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen! Többéves előkészítő munka után mutatták be Hargita megyében a Myrmidone (Narancslepke) kezdeményezést. Az új minősítési rendszer a helyi termelőkre, a térségi gasztronómiára és a fenntartható turizmusra épít.

Nagy Lilla 2026. szeptember 16., 14:482026. szeptember 16., 14:48 2026. szeptember 16., 15:172026. szeptember 16., 15:17

Hargita megye turisztikai és gasztronómiai szereplői számára mérföldkőnek nevezhető kezdeményezést mutattak be szerdán Csíkszeredában. Az eseményen ismertették a Myrmidone, vagyis a Narancslepke nevét viselő programot, valamint átadták az első minősítéseket is azoknak a vendéglátóhelyeknek, amelyek teljesítették az előírt feltételeket. Hirdetés Szabó Károly, a Visit Harghita vezetője szerint a program gyökerei 2022-ig nyúlnak vissza, amikor a megye tematikus gasztronómiai évet szervezett. Ekkor vált egyértelművé, hogy

Hargita megye rendelkezik azokkal az alapokkal, vagyis helyi termelőkkel, vendéglátókkal és dokumentált kulináris örökséggel, amelyekre nemzetközi szinten is építeni lehet.

Szabó Károly kiemelte azt is, hogy a kezdeményezés szorosan kapcsolódik ahhoz a folyamathoz, amelynek eredményeként a térség elnyerte a 2027-es Európai Gasztronómiai Régió címet. A program célja, hogy a helyi gasztronómiát turisztikai vonzerőként is láthatóvá tegye.

Fotó: Borbély Fanni

A minősítési rendszer kialakítása során mintegy ötven olyan ételt és gasztronómiai elemet azonosítottak, amelyeket a térségre jellemzőnek tartanak. A lista nem kizárólag a székely-magyar hagyományokra épül, hanem a román közösség kulináris örökségét is magában foglalja.

A program egyik legfontosabb feltétele a helyi alapanyagok használata.

A minősített vendéglátóhelyeknek bizonyítaniuk kell, hogy együttműködnek helyi termelőkkel, és kínálatukban megjelennek a térségre jellemző fogások. Emellett elvárás a többnyelvű kommunikáció is, amely a külföldi vendégek fogadását segíti.

Fotó: Borbély Fanni

A kezdeményezés mögött turisztikai stratégia is áll. A Visit Harghita célja, hogy a megye ismertségét növelje a nemzetközi piacon, miközben továbbra is megőrzi erős pozícióját a belföldi turizmusban. A minősített helyszínek külön felületen jelennek majd meg a szervezet digitális platformjain, térképein és turisztikai ajánlóiban. A narancslepke szimbólumként való kiválasztása sem véletlen.

A fokozottan védett faj a térség gazdag biodiverzitását és viszonylag érintetlen természeti környezetét jelképezi.

A program kezdeményezői szerint a gasztronómiai kínálat és a természeti értékek együtt alkothatják Hargita megye turisztikai arculatának alapját.

Fotó: Borbély Fanni

A projekt része egy szélesebb minősítési rendszernek is, amely nemcsak vendéglátóhelyeket, hanem farmokat, kézműves műhelyeket és egyéb turisztikai attrakciókat is összekapcsol. A szervezők szerint

ez az első olyan megyei szintű kezdeményezés Romániában, amely egységes hálózatba szervezi a helyi gasztronómiai és turisztikai szereplőket.

A program fenntarthatósági szempontokat is érvényesít. A minősítés egyik feltétele, hogy a beszállítók jelentős része legfeljebb százkilométeres körzetből érkezzen. Emellett Hargita megye pályázatot nyújtott be egy nemzetközileg elismert zöldminősítés megszerzésére is, amely tovább erősítheti a térség fenntartható turisztikai pozícióját.

Fotó: Borbély Fanni

A szerdán átadott tanúsítványok így egy hosszabb távú fejlesztési folyamat első látható eredményeit is jelentik. A szervezők szerint a következő évek feladata az lesz, hogy a kialakított hálózatot tovább bővítsék, és a helyi gasztronómia történetét minél szélesebb közönséghez juttassák el Európában.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni