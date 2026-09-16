Helyi termelőktől a vendégasztalig: új minősítést vezettek be Hargita megyében

Fotó: Borbély Fanni
Többéves előkészítő munka után mutatták be Hargita megyében a Myrmidone (Narancslepke) kezdeményezést. Az új minősítési rendszer a helyi termelőkre, a térségi gasztronómiára és a fenntartható turizmusra épít.
2026. szeptember 16., 14:482026. szeptember 16., 14:48
2026. szeptember 16., 15:172026. szeptember 16., 15:17
Hargita megye turisztikai és gasztronómiai szereplői számára mérföldkőnek nevezhető kezdeményezést mutattak be szerdán Csíkszeredában. Az eseményen ismertették a Myrmidone, vagyis a Narancslepke nevét viselő programot, valamint átadták az első minősítéseket is azoknak a vendéglátóhelyeknek, amelyek teljesítették az előírt feltételeket.
Szabó Károly, a Visit Harghita vezetője szerint a program gyökerei 2022-ig nyúlnak vissza, amikor a megye tematikus gasztronómiai évet szervezett. Ekkor vált egyértelművé, hogy
Szabó Károly kiemelte azt is, hogy a kezdeményezés szorosan kapcsolódik ahhoz a folyamathoz, amelynek eredményeként a térség elnyerte a 2027-es Európai Gasztronómiai Régió címet. A program célja, hogy a helyi gasztronómiát turisztikai vonzerőként is láthatóvá tegye.
Fotó: Borbély Fanni
A minősítési rendszer kialakítása során mintegy ötven olyan ételt és gasztronómiai elemet azonosítottak, amelyeket a térségre jellemzőnek tartanak. A lista nem kizárólag a székely-magyar hagyományokra épül, hanem a román közösség kulináris örökségét is magában foglalja.
A minősített vendéglátóhelyeknek bizonyítaniuk kell, hogy együttműködnek helyi termelőkkel, és kínálatukban megjelennek a térségre jellemző fogások. Emellett elvárás a többnyelvű kommunikáció is, amely a külföldi vendégek fogadását segíti.
Fotó: Borbély Fanni
A kezdeményezés mögött turisztikai stratégia is áll. A Visit Harghita célja, hogy a megye ismertségét növelje a nemzetközi piacon, miközben továbbra is megőrzi erős pozícióját a belföldi turizmusban. A minősített helyszínek külön felületen jelennek majd meg a szervezet digitális platformjain, térképein és turisztikai ajánlóiban.
A narancslepke szimbólumként való kiválasztása sem véletlen.
A program kezdeményezői szerint a gasztronómiai kínálat és a természeti értékek együtt alkothatják Hargita megye turisztikai arculatának alapját.
Fotó: Borbély Fanni
A projekt része egy szélesebb minősítési rendszernek is, amely nemcsak vendéglátóhelyeket, hanem farmokat, kézműves műhelyeket és egyéb turisztikai attrakciókat is összekapcsol. A szervezők szerint
A program fenntarthatósági szempontokat is érvényesít. A minősítés egyik feltétele, hogy a beszállítók jelentős része legfeljebb százkilométeres körzetből érkezzen. Emellett Hargita megye pályázatot nyújtott be egy nemzetközileg elismert zöldminősítés megszerzésére is, amely tovább erősítheti a térség fenntartható turisztikai pozícióját.
Fotó: Borbély Fanni
A szerdán átadott tanúsítványok így egy hosszabb távú fejlesztési folyamat első látható eredményeit is jelentik. A szervezők szerint a következő évek feladata az lesz, hogy a kialakított hálózatot tovább bővítsék, és a helyi gasztronómia történetét minél szélesebb közönséghez juttassák el Európában.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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