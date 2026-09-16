Gyengült a lej az euróhoz képest, tovább drágult az arany

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Fotó: Orbán Orsolya
Enyhén gyengült szerdán a lej az euróhoz képest, miközben a dollárral és a svájci frankkal szemben erősödött. Az arany grammonkénti ára is emelkedett.
A román deviza értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerin az euróhoz képest 0,01 banival 5,2637 lejre emelkedett a keddi 5,2636 lejről.
A román fizetőeszköz viszont
amelynek az árfolyama 0,13 banival (0,03 százalékkal) 4,5611 lejre csökkent a keddi 4,5624 lejről.
A svájci frankhoz képest is erősödött a lej; előbbi árfolyama 0,96 banival (0,17 százalékkal) 5,5683 lejre nőtt a kedden jegyzett 5,5779 lejről.
Az arany grammonkénti ára a keddi 626,5056 lejről 635,6662 lejre nőtt szerdán – írja az Agerpres.
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.
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Két, alkohol befolyása alatt vezető gépkocsivezető ellen is eljárást indítottak a Hargita megyei rendőrök kedden.
Nicușor Dan államfő egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába csütörtökön a parlamenti pártok és frakciók képviselőit, hogy a miniszterelnök-jelölt kijelöléséről tárgyaljanak – közölte az elnöki hivatal.
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