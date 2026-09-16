Gyengült a lej az euróhoz képest, tovább drágult az arany

Enyhén gyengült szerdán a lej az euróhoz képest, miközben a dollárral és a svájci frankkal szemben erősödött. Az arany grammonkénti ára is emelkedett.

Székelyhon 2026. szeptember 16., 14:482026. szeptember 16., 14:48

A román deviza értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerin az euróhoz képest 0,01 banival 5,2637 lejre emelkedett a keddi 5,2636 lejről. A román fizetőeszköz viszont

erősödött az amerikai dollárhoz képest,