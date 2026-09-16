Tíz csendőr megsérült, negyvenhét embert előállítottak a bukaresti gazdatüntetésen

Negyvenhét erőszakosan viselkedő személyt állítottak elő a hatóságok a keddi, bukaresti tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. Az incidenseket okozó személyeket kiemelték a tüntetők közül, hogy eljárást indítsanak ellenük.

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A közlemény szerint a jogszabálysértések miatt

A rendfenntartó erők nem reagáltak a provokációkra, végig proaktív hozzáállást tanúsítottak, és minden alkalommal megpróbálták megelőző intézkedésekkel enyhíteni a feszültséget, csak akkor avatkoztak be célzottan, amikor a helyzet megkövetelte – közölte a csendőrség, hozzátéve, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog minden állampolgár alapvető joga, de ezt a jogot a törvény keretein belül és

a közrend és a közbiztonság tiszteletben tartásával kell gyakorolni.

A csendőrség felhívást intézett a média képviselőihez, a civil szervezetekhez és a környékbeli kereskedelmi egységekhez, hogy segítsenek a közterületen elkövetett illegális cselekményekben érintett személyek azonosításában a birtokukban levő felvételek rendelkezésre bocsátásával. A felvételeket a spcfa@jandarmeriabucuresti.eu e-mail-címre várják.

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A fővárosi rendőrség pedig arról tájékoztatott kedd este, hogy nyilvánosságra került felvételek alapján, amelyeken látszik, hogy két újságírót fizikailag bántalmaznak, hivatalból kivizsgálást indított – írja az Agerpres.