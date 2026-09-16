Tíz csendőr megsérült, negyvenhét embert előállítottak a bukaresti gazdatüntetésen

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Negyvenhét erőszakosan viselkedő személyt állítottak elő a hatóságok a keddi, bukaresti tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. Az incidenseket okozó személyeket kiemelték a tüntetők közül, hogy eljárást indítsanak ellenük.
Az erőszakos tüntetők támadásai nyomán 10 csendőr megsérült, négyet közülük kórházba szállítottak. Két csendőrségi járművet is megrongáltak erőszakos tiltakozók.
A közlemény szerint a jogszabálysértések miatt
A belügyminisztérium határozottan elítélte az erőszakos utcai viselkedést.
A rendfenntartó erők nem reagáltak a provokációkra, végig proaktív hozzáállást tanúsítottak, és minden alkalommal megpróbálták megelőző intézkedésekkel enyhíteni a feszültséget, csak akkor avatkoztak be célzottan, amikor a helyzet megkövetelte – közölte a csendőrség, hozzátéve, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog minden állampolgár alapvető joga, de ezt a jogot a törvény keretein belül és
A csendőrség felhívást intézett a média képviselőihez, a civil szervezetekhez és a környékbeli kereskedelmi egységekhez, hogy segítsenek a közterületen elkövetett illegális cselekményekben érintett személyek azonosításában a birtokukban levő felvételek rendelkezésre bocsátásával. A felvételeket a spcfa@jandarmeriabucuresti.eu e-mail-címre várják.
A fővárosi rendőrség pedig arról tájékoztatott kedd este, hogy nyilvánosságra került felvételek alapján, amelyeken látszik, hogy két újságírót fizikailag bántalmaznak, hivatalból kivizsgálást indított – írja az Agerpres.
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.
Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.
Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.
Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben, ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Cseke Attila.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnöknek a csütörtöki cotroceni-i kormányalakítási konzultációkon.
Tizennyolc riasztást kaptak a Hargita megyei hivatásos mentők szeptember 14–15-én. A beavatkozások során a SMURD egységei 14 embernek nyújtottak orvosi segítséget, két embert pedig kritikus helyzetből mentettek ki.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyilvános vitákat kezdeményez a képviselőház védelmi bizottságával közösen a román nemzeti zászló napjáról szóló törvénytervezetről.
Hargita és Kovászna megyében is a gyalogosok biztonságára összpontosítanak a közlekedési rendőrök a szeptember 16–22. között zajló Roadpol Safety Days európai kampány keretében.
Két, alkohol befolyása alatt vezető gépkocsivezető ellen is eljárást indítottak a Hargita megyei rendőrök kedden.
Nicușor Dan államfő egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába csütörtökön a parlamenti pártok és frakciók képviselőit, hogy a miniszterelnök-jelölt kijelöléséről tárgyaljanak – közölte az elnöki hivatal.
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