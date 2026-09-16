Kövekkel támadtak egy rendőrautóra, két rendőr megsérült

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Fotó: Olti Angyalka
Kővel dobált meg egy rendőrautót Borsán két máramarosi férfi. Az autó ablaka betört, a járműben ülő két rendőr megsérült. Az egyik gyanúsítottat később engedély nélkül tartott vadászfegyverrel is tetten érték.
A rendőrségi nyomozás szerint a közlekedésrendőrök épp felügyelték a forgalmat, amikor egy 25 és egy 34 éves férfi kővel dobta be a rendőrautó első ablakát.
mindkettőjüket kórházba szállították. Az eset még augusztusban történt.
A gyanúsítottak egyikét szeptember 8-án hajnali egy óra körül a határrendészek engedély nélkül tartott éles vadászfegyverrel érték tetten. A férfi emellett nem szerepelt az adott vadászterületre kiadott egyéni vagy csoportos vadászati engedélyben sem.
Szeptember 15-én négy házkutatást tartottak az ügyben, amelyek során több bizonyítékot lefoglaltak.
Ellenük többek között hatósági személy elleni erőszak, rongálás, a fegyver- és lőszertartási szabályok megsértése, illetve orvvadászat miatt folyik eljárás. Szerdán előzetes letartóztatásukat indítványozva állítják őket bíróság elé – írja a News.ro.
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.
Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.
Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.
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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnöknek a csütörtöki cotroceni-i kormányalakítási konzultációkon.
Tizennyolc riasztást kaptak a Hargita megyei hivatásos mentők szeptember 14–15-én. A beavatkozások során a SMURD egységei 14 embernek nyújtottak orvosi segítséget, két embert pedig kritikus helyzetből mentettek ki.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyilvános vitákat kezdeményez a képviselőház védelmi bizottságával közösen a román nemzeti zászló napjáról szóló törvénytervezetről.
Hargita és Kovászna megyében is a gyalogosok biztonságára összpontosítanak a közlekedési rendőrök a szeptember 16–22. között zajló Roadpol Safety Days európai kampány keretében.
Két, alkohol befolyása alatt vezető gépkocsivezető ellen is eljárást indítottak a Hargita megyei rendőrök kedden.
Nicușor Dan államfő egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába csütörtökön a parlamenti pártok és frakciók képviselőit, hogy a miniszterelnök-jelölt kijelöléséről tárgyaljanak – közölte az elnöki hivatal.
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