Kövekkel támadtak egy rendőrautóra, két rendőr megsérült

Kővel dobált meg egy rendőrautót Borsán két máramarosi férfi. Az autó ablaka betört, a járműben ülő két rendőr megsérült. Az egyik gyanúsítottat később engedély nélkül tartott vadászfegyverrel is tetten érték.

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A rendőrségi nyomozás szerint a közlekedésrendőrök épp felügyelték a forgalmat, amikor egy 25 és egy 34 éves férfi kővel dobta be a rendőrautó első ablakát.

mindkettőjüket kórházba szállították. Az eset még augusztusban történt.

A gyanúsítottak egyikét szeptember 8-án hajnali egy óra körül a határrendészek engedély nélkül tartott éles vadászfegyverrel érték tetten. A férfi emellett nem szerepelt az adott vadászterületre kiadott egyéni vagy csoportos vadászati engedélyben sem.

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Szeptember 15-én négy házkutatást tartottak az ügyben, amelyek során több bizonyítékot lefoglaltak.