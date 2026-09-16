Tizenöt éves korig korlátoznák a közösségi média és a mesterséges intelligencia használatát

Átfogó korlátozásokat vezetne be az Európai Bizottság a 15 év alatti gyermekek online szolgáltatásokhoz való hozzáférésében. A tervezet érintené a videómegosztókat, a mesterségesintelligencia-chatbotokat és az online játékplatformokat is.

Székelyhon 2026. szeptember 16., 09:382026. szeptember 16., 09:38

A tervezet szerint főszabályként 15 éves korig nem lehetne önállóan hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz. A 13–14 évesek ugyanakkor szülői engedéllyel korlátozott fiókot használhatnának a közösségi oldalakon és videómegosztókon. Ezeknél

szabályozható lenne például a kapcsolatok száma és a napi használati idő.

A 3–12 éves gyermekek fiókjait teljes egészében a szülők felügyelnék, és azok kizárólag kifejezetten gyerekeknek szánt szolgáltatásokhoz biztosítanának hozzáférést. Hirdetés A tervezet életkor-ellenőrzésre is kötelezné a szolgáltatókat: a közösségi oldalaknak és videómegosztóknak az új fiókok létrehozásakor, az online játékplatformoknak pedig a játékok letöltése előtt kellene ellenőrizniük a felhasználó életkorát. A szolgáltatóknak emellett

hatékonyabb szülői felügyeleti eszközöket kellene biztosítaniuk,