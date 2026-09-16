Utcán támadtak rá egy 59 éves férfira, őrizetbe vettek két fiatalt

Két, 22 és 23 éves fiatalt vettek őrizetbe a hatóságok, miután a gyanú szerint bántalmaztak egy 59 éves férfit Dédabisztrán.

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Az eset szeptember 11-én történt: a rendőrséghez a 112-es segélyhívón keresztül érkezett bejelentés, amely szerint

egy férfit két fiatal támadott meg az utcán.

A nyomozás eddigi adatai szerint a sértett éppen hazafelé tartott, amikor a két fiatal megszólította, majd ököllel arcon ütötték. A férfit ezt követően egy SMURD-mentőegység kórházba szállította orvosi ellátásra.

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A bizonyítékok összegyűjtése után a rendőrség szeptember 15-én elrendelte a két fiatal 24 órás őrizetbe vételét. Az ügyben ügyészségi felügyelet mellett folytatják a nyomozást bántalmazás miatt – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.