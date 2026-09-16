Utcán támadtak rá egy 59 éves férfira, őrizetbe vettek két fiatalt

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Fotó: Olti Angyalka
Két, 22 és 23 éves fiatalt vettek őrizetbe a hatóságok, miután a gyanú szerint bántalmaztak egy 59 éves férfit Dédabisztrán.
Az eset szeptember 11-én történt: a rendőrséghez a 112-es segélyhívón keresztül érkezett bejelentés, amely szerint
A nyomozás eddigi adatai szerint a sértett éppen hazafelé tartott, amikor a két fiatal megszólította, majd ököllel arcon ütötték. A férfit ezt követően egy SMURD-mentőegység kórházba szállította orvosi ellátásra.
A bizonyítékok összegyűjtése után a rendőrség szeptember 15-én elrendelte a két fiatal 24 órás őrizetbe vételét. Az ügyben ügyészségi felügyelet mellett folytatják a nyomozást bántalmazás miatt – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Ingyenes ugyan a tömegközlekedés a diákoknak és egyetemistáknak Marosvásárhelyen, a bérlet kiváltásához mégis iskolai igazolásra, személyes ügyintézésre és sorban állásra van szükség. Az illetékesek szerint az online megoldásra egyelőre még várni kell.
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Amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik, újabb rovarirtási akciót végeznek Marosvásárhely teljes területén. A munkálatokat ma éjszaka, 22 és 3 óra között végzik.
Nőtt a Szovátára tervezett akvapark megépítésének költsége, ezért a Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésen szavazott újra a beruházásról. Az elfogadott határozat szerint a megye hozzájárulása több mint 68 millió lejre emelkedik.
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