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Utcán támadtak rá egy 59 éves férfira, őrizetbe vettek két fiatalt

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Két, 22 és 23 éves fiatalt vettek őrizetbe a hatóságok, miután a gyanú szerint bántalmaztak egy 59 éves férfit Dédabisztrán.

Székelyhon

2026. szeptember 16., 09:502026. szeptember 16., 09:50

Az eset szeptember 11-én történt: a rendőrséghez a 112-es segélyhívón keresztül érkezett bejelentés, amely szerint

egy férfit két fiatal támadott meg az utcán.

A nyomozás eddigi adatai szerint a sértett éppen hazafelé tartott, amikor a két fiatal megszólította, majd ököllel arcon ütötték. A férfit ezt követően egy SMURD-mentőegység kórházba szállította orvosi ellátásra.

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A bizonyítékok összegyűjtése után a rendőrség szeptember 15-én elrendelte a két fiatal 24 órás őrizetbe vételét. Az ügyben ügyészségi felügyelet mellett folytatják a nyomozást bántalmazás miatt – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Maros megye Marosszék
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