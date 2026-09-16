Tíz ember életét követelték idén a súlyos közúti balesetek Hargita megyében

Hargita megyében 71 súlyos közúti baleset történt az év első nyolc hónapjában, ezekben tíz ember vesztette életét. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok szabálytalansága volt, de a nem megfelelő sebesség is sok esetben vezetett tragédiához.

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A balesetek okainak elemzése szerint

Hargita megyében idén augusztusig 71 súlyos közúti balesetet jegyeztek, amelyeknek következtében tíz személy életét vesztette, 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek – derült ki a Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség beszámolójából.

a kerékpárosok és elektromos rollerezők szabálytalanságai bizonyultak a leggyakoribb kiváltó tényezőnek,

ugyanis a súlyos balesetek 35,21 százaléka köthető ezekhez. A második helyen az útviszonyokhoz nem megfelelően igazított sebesség áll, 14,08 százalékkal. A két ok együttesen a súlyos balesetek közel felét adta.

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A kerékpárosok szabálytalanságai miatt 25 súlyos közúti baleset történt, amelyekben két ember meghalt, 23 pedig súlyosan megsérült. Öt esetben az érintett kerékpáros alkoholos befolyásoltság alatt volt.

A könnyű balesetekből is sok volt, hiszen