Tíz ember életét követelték idén a súlyos közúti balesetek Hargita megyében

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Fotó: Pinti Attila
Hargita megyében 71 súlyos közúti baleset történt az év első nyolc hónapjában, ezekben tíz ember vesztette életét. A balesetek leggyakoribb oka a kerékpárosok szabálytalansága volt, de a nem megfelelő sebesség is sok esetben vezetett tragédiához.
Hargita megyében idén augusztusig 71 súlyos közúti balesetet jegyeztek, amelyeknek következtében tíz személy életét vesztette, 67-en súlyosan, 19-en pedig könnyebben sérültek – derült ki a Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség beszámolójából.
A balesetek okainak elemzése szerint
ugyanis a súlyos balesetek 35,21 százaléka köthető ezekhez. A második helyen az útviszonyokhoz nem megfelelően igazított sebesség áll, 14,08 százalékkal. A két ok együttesen a súlyos balesetek közel felét adta.
A kerékpárosok szabálytalanságai miatt 25 súlyos közúti baleset történt, amelyekben két ember meghalt, 23 pedig súlyosan megsérült. Öt esetben az érintett kerékpáros alkoholos befolyásoltság alatt volt.
A könnyű balesetekből is sok volt, hiszen
amelyekben 311 személy sérült meg. Ezek 27,97 százalékának szintén a kerékpárosok szabálytalanságai voltak az okai. Ezt követte a nem megfelelő sebesség (8,03 százalék), illetve a figyelemelterelő tevékenységek (7,71 százalék), mint például a vezetés közbeni telefonhasználat.
A közlekedési fegyelem javítása érdekében a rendőrök 55 megelőző tevékenységet szerveztek kifejezetten a gyalogosok és kerékpárosok számára. Ezek során 1235 szabálysértési bírságot szabtak ki kerékpárosokra, további 672-t pedig szabálytalankodó gyalogosokra. Összességében
A rendőri ellenőrzések során 447 bűncselekményt állapítottak meg, ezek közül 316 közlekedési jellegű volt.
A közlekedési szabályok megsértése miatt 24 573 szabálysértési bírságot róttak ki. Emellett 2046 jogosítványt vontak be, és 2415 forgalmi engedélyt is visszavontak.
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