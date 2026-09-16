A jövőben nálunk is gyakoribbá válhat a nyugat-nílusi láz

A szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láz tünetei között nincsenek jellegzetes, egyedi tünetek, általában influenzaszerű tüneteket tapasztalnak magukon a betegek
Fotó: László Ildikó
Olykor már a székelyföldi megyék is feltűnnek a nyugat-nílusi láz igazolt eseteinek hivatalos listáján, és bár ezek a fertőzések nem minden esetben a térségben történtek, az valószínű, hogy a jövőben itt is számolni kell a nyugat-nílusi vírussal.
Az Országos Közegészségügyi Intézet már egy ideje heti statisztikát vezet a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi vírus igazolt romániai fertőzéseiről, és leggyakrabban ugyan Bukarest, és déli, alföldi megyék szerepelnek ezeken a listákon, de olykor-olykor már a székelyföldi megyék is feltűnnek rajta.
Idén 72 igazolt és 11 valószínűsített esetet jegyeztek fel Romániában, a legtöbbet (34) Bukarestben és Ilfov megyében (11). A vírus által okozott nyugat-nílusi láz szövődményei – ami gyakran agyhártyagyulladás – következtében 5 idős, krónikus betegséggel élő személy vesztette életét.
noha az intézet jelentéséből kiderül, hogy a Hargita megyei beteg egy másik országban fertőződött meg.
Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője sem emlékszik Hargita megyei esetre, legalábbis olyanra nem, amit Hargita megyében diagnosztizáltak volna. Az, ami az Országos Közegészségügyi Intézet jelentésében szerepel, egy Svájcban történt fertőzés: egy kint dolgozó Hargita megyei fiatal ott fertőződött meg, útban hazafelé rosszabbodott az állapota, letesztelték, de
– ismertette.
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Az, hogy az esetek az elmúlt években gyakoribbak országszerte egyrészt a gyakoribb tesztelésnek is köszönhető, de nem csak annak tulajdonítható, ugyanis az a járványtani térképeken is látható, hogy ezek a fertőzések terjednek észak felé a klímaváltozással, felmelegedéssel párhuzamosan – mondta Tar Gyöngyi. Hargita megyében is megtapasztalhattuk idén, hogy ez milyen kánikulákkal jár,
így valószínűnek tartja, hogy a jövőben még inkább számolni kell a nyugat-nílusi vírus jelenlétével.
A nyugat-nílusi vírus tünetei között nincsenek jellegzetes, egyedi tünetek, általában influenzaszerű tüneteket tapasztalnak magukon a betegek. A különbség az, hogy több az idegrendszeri tünet – például a fejfájás –, és
„De van, amikor elmúlik úgy, hogy nem is különböztetik meg a tüneteket, tehát nem is tesztelik le, mert nem tér el olyan nagyon az influenza tüneteitől. Ami aggasztó, az, hogy sokkal több lehet az idegrendszeri szövődmény. És nincsen elenne védőoltás, és nincsen elenne gyógyszer, tehát vírusölő, úgyhogy általában tüneti kezelést alkalmaznak. Nyilván egy egészséges embert nem ver le annyira a lábáról, de
– fogalmazott a megyei tisztifőorvos.
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A megelőzésről azt mondta, ugyanazt kell tenni, mint általában a szúnyogok ellen, ki kell önteni, meg kell szüntetni a pangó vizeket, kis vízfelületeket a ház körül, amiben a szúnyogok szaporodni tudnának, érdemes szúnyoghálót felszerelni stb. De Hargita megyében idén már nagyjából véget ért a szúnyogszezon a hűvösre fordult időjárás miatt – fűzte hozzá.
Noha az utóbbi években hallunk egyre gyakrabban a megbetegedésről, a nyugat-nílusi vírus jelenléte már régóta dokumentált az országban.
Abban az évben, július és október között 393 olyan beteget azonosítottak, akiknél igazolt vagy valószínűsíthető volt a nyugat-nílusi vírusfertőzés, közülük 352-en szenvedtek akut központi idegrendszeri fertőzésben, agyhártya- vagy agyvelőgyulladásban. A betegek közül tizenhét 50 évnél idősebb páciens vesztette életét.
A fertőzés szempontjából Romániában a legveszélyeztetettebb területek a Duna-delta, a Duna mente, a déli és keleti országrészek, valamint a nagyvárosok, különösen Bukarest.
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