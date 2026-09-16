A jövőben nálunk is gyakoribbá válhat a nyugat-nílusi láz

A szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láz tünetei között nincsenek jellegzetes, egyedi tünetek, általában influenzaszerű tüneteket tapasztalnak magukon a betegek

Olykor már a székelyföldi megyék is feltűnnek a nyugat-nílusi láz igazolt eseteinek hivatalos listáján, és bár ezek a fertőzések nem minden esetben a térségben történtek, az valószínű, hogy a jövőben itt is számolni kell a nyugat-nílusi vírussal.

Széchely István 2026. szeptember 16., 07:532026. szeptember 16., 07:53

Az Országos Közegészségügyi Intézet már egy ideje heti statisztikát vezet a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi vírus igazolt romániai fertőzéseiről, és leggyakrabban ugyan Bukarest, és déli, alföldi megyék szerepelnek ezeken a listákon, de olykor-olykor már a székelyföldi megyék is feltűnnek rajta. Hirdetés Idén 72 igazolt és 11 valószínűsített esetet jegyeztek fel Romániában, a legtöbbet (34) Bukarestben és Ilfov megyében (11). A vírus által okozott nyugat-nílusi láz szövődményei – ami gyakran agyhártyagyulladás – következtében 5 idős, krónikus betegséggel élő személy vesztette életét.

A közegészségügyi intézet listáján idén 1–1 igazolt esettel Hargita és Maros megye is szerepel,

noha az intézet jelentéséből kiderül, hogy a Hargita megyei beteg egy másik országban fertőződött meg. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője sem emlékszik Hargita megyei esetre, legalábbis olyanra nem, amit Hargita megyében diagnosztizáltak volna. Az, ami az Országos Közegészségügyi Intézet jelentésében szerepel, egy Svájcban történt fertőzés: egy kint dolgozó Hargita megyei fiatal ott fertőződött meg, útban hazafelé rosszabbodott az állapota, letesztelték, de

a külföldi egészségügyi ellátás költségei miatt hazajött és a csíkszeredai kórház fertőző betegségek részlegén gyógyult meg

– ismertette.

Fotó: 123RF

Az, hogy az esetek az elmúlt években gyakoribbak országszerte egyrészt a gyakoribb tesztelésnek is köszönhető, de nem csak annak tulajdonítható, ugyanis az a járványtani térképeken is látható, hogy ezek a fertőzések terjednek észak felé a klímaváltozással, felmelegedéssel párhuzamosan – mondta Tar Gyöngyi. Hargita megyében is megtapasztalhattuk idén, hogy ez milyen kánikulákkal jár,

a vírust terjesztő szúnyogok is át tudnak már telelni, meg tudnak maradni a melegebb országrészekben,

így valószínűnek tartja, hogy a jövőben még inkább számolni kell a nyugat-nílusi vírus jelenlétével. Influenzaszerű tünetek A nyugat-nílusi vírus tünetei között nincsenek jellegzetes, egyedi tünetek, általában influenzaszerű tüneteket tapasztalnak magukon a betegek. A különbség az, hogy több az idegrendszeri tünet – például a fejfájás –, és

a fertőzés szövődményeként súlyos esetben akár agyhártyagyulladás is kialakulhat.

„De van, amikor elmúlik úgy, hogy nem is különböztetik meg a tüneteket, tehát nem is tesztelik le, mert nem tér el olyan nagyon az influenza tüneteitől. Ami aggasztó, az, hogy sokkal több lehet az idegrendszeri szövődmény. És nincsen elenne védőoltás, és nincsen elenne gyógyszer, tehát vírusölő, úgyhogy általában tüneti kezelést alkalmaznak. Nyilván egy egészséges embert nem ver le annyira a lábáról, de

az idősebb, krónikus betegségben szenvedő, amúgy is rossz egészségi állapotban lévő embereknél veszélyes lehet, mert ott okozhat súlyosabb megbetegedést és súlyosabb szövődményeket is”

– fogalmazott a megyei tisztifőorvos.

Fotó: Freepik

A megelőzésről azt mondta, ugyanazt kell tenni, mint általában a szúnyogok ellen, ki kell önteni, meg kell szüntetni a pangó vizeket, kis vízfelületeket a ház körül, amiben a szúnyogok szaporodni tudnának, érdemes szúnyoghálót felszerelni stb. De Hargita megyében idén már nagyjából véget ért a szúnyogszezon a hűvösre fordult időjárás miatt – fűzte hozzá. Már régóta ismert Romániában Noha az utóbbi években hallunk egyre gyakrabban a megbetegedésről, a nyugat-nílusi vírus jelenléte már régóta dokumentált az országban.

1996-ban Romániában tört ki az első jelentős európai nyugat-nílusi vírus-járvány, amelyet az idegrendszeri fertőzések magas aránya jellemzett.