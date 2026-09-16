Kutyakiállítás nagy kérdéssel: hol lehet elszállásolni annyi vendéget kutyával?

Az utolsó simítások a megmérettetés előtt

Százötven kutyafajta mutatkozik be és mérettetik meg a hétvégén Marosvásárhelyen a nemzetközi kiállításon. A vendégek elszállásolása nem egyszerű, hiszen a szállodák, panziók nem szívesen fogadnak háziállatokat.

Simon Virág 2026. szeptember 16., 13:372026. szeptember 16., 13:37 2026. szeptember 16., 13:402026. szeptember 16., 13:40

Több mint harminc országból hoznak kutyát a szeptember 18–20. között Marosvásárhelyen megtartandó nemzetközi kiállításra. A látogatók megcsodálhatják többek között a finn és norvég spitz fajtát, de lesz koreai dzsindo, kanadai eszkimó kutya, jakut lajka és olasz drótszőrű vizsla is. A kutyákat Magyarországról, Belgiumból, Portugáliából, Finnországból, Norvégiából, Hollandiából, Örményországból, Svédországból, Kínából és Franciaországból érkező, valamint helyi szakemberek értékelik, pontozzák. Romániában első alkalommal vesz részt kínai bíró egy ilyen rendezvényen.

Fotó: Haáz Vince

Lokodi Zsolt szervező a sajtónak elmondta, hogy idén sem volt egyszerű megoldani a vendégek és a kutyák elszállásolását, hiszen

a szállodák, panziók többsége nem fogad háziállatot.