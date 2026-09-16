Kutyakiállítás nagy kérdéssel: hol lehet elszállásolni annyi vendéget kutyával?

Az utolsó simítások a megmérettetés előtt
Fotó: Haáz Vince
Százötven kutyafajta mutatkozik be és mérettetik meg a hétvégén Marosvásárhelyen a nemzetközi kiállításon. A vendégek elszállásolása nem egyszerű, hiszen a szállodák, panziók nem szívesen fogadnak háziállatokat.
2026. szeptember 16., 13:372026. szeptember 16., 13:37
2026. szeptember 16., 13:402026. szeptember 16., 13:40
Több mint harminc országból hoznak kutyát a szeptember 18–20. között Marosvásárhelyen megtartandó nemzetközi kiállításra. A látogatók megcsodálhatják többek között a finn és norvég spitz fajtát, de lesz koreai dzsindo, kanadai eszkimó kutya, jakut lajka és olasz drótszőrű vizsla is.
A kutyákat Magyarországról, Belgiumból, Portugáliából, Finnországból, Norvégiából, Hollandiából, Örményországból, Svédországból, Kínából és Franciaországból érkező, valamint helyi szakemberek értékelik, pontozzák. Romániában első alkalommal vesz részt kínai bíró egy ilyen rendezvényen.
Fotó: Haáz Vince
Lokodi Zsolt szervező a sajtónak elmondta, hogy idén sem volt egyszerű megoldani a vendégek és a kutyák elszállásolását, hiszen
A Víkendtelepen jelöltek ki egy zöldövezetet, ahová fogadják a lakókocsival érkező vendégek és állataikat.
A főszervező szeretné, ha Marosvásárhely állatbarát település lenne, és ennek érdekében egyeztetni kíván a városvezetéssel. Többek között attól lesz állatbarát egy település, ha a vendéglátó teraszok, éttermek és szállodák fogadják a kutyákkal érkezőket is, mi több, autóbusszal is utazhatnak a négylábúak.
A nemzetközi kutyakiállítás szeptember 18-án, pénteken délután három órakor kezdődik a Víkendtelepen, szombaton a program a marosvásárhelyi várba költözik, ahol egész nap bemutatók lesznek, vasárnap pedig újra a Víkendtelep ad otthont a kiállításnak, délután három órától.
A tavaly díjazott kutyákat itt lehet megnézni.
Ingyenes ugyan a tömegközlekedés a diákoknak és egyetemistáknak Marosvásárhelyen, a bérlet kiváltásához mégis iskolai igazolásra, személyes ügyintézésre és sorban állásra van szükség. Az illetékesek szerint az online megoldásra egyelőre még várni kell.
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én, csütörtökön várhatóan 8 és 16 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában. Dicsőszentmártonban csütörtökök reggelig folytatódik a szerdán megkezdett munka.
Amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik, újabb rovarirtási akciót végeznek Marosvásárhely teljes területén. A munkálatokat ma éjszaka, 22 és 3 óra között végzik.
Nőtt a Szovátára tervezett akvapark megépítésének költsége, ezért a Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésen szavazott újra a beruházásról. Az elfogadott határozat szerint a megye hozzájárulása több mint 68 millió lejre emelkedik.
Két, 22 és 23 éves fiatalt vettek őrizetbe a hatóságok, miután a gyanú szerint bántalmaztak egy 59 éves férfit Dédabisztrán.
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.
Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.
szóljon hozzá!