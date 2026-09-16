Érzelmes dicséretet kapott Magyarország Ursula von der Leyentől

Az Európai Unió helyzetéről mondott évértékelő beszédet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Beszédében többek között Magyarországra is kitért.

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Április 12. nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben: a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, „2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották,

Az Európai Bizottság elnöke beszédében egyeztetést kezdeményezett a mesterséges intelligencia fejlesztésének lassítására. „Meghívom a vezető, élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az MI-modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket” – fogalmazott Ursula von der Leyen, majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal.

Ígérete szerint az Európai Unió minden rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog „a Peking tisztességtelen gyakorlatára visszavezethető, hatalmas mértékű, Kínával szembeni kereskedelmi lemaradás csökkentése érdekében, valamint a kapcsolatok egyensúlyának helyreállítására”. Úgy véli, hogy a Pekinggel kezdeményezett párbeszédnek eredményeket kell hoznia. „A szavak fontosak, de a tettek még fontosabbak” – hangoztatta.

Kína gyengébb belső kereslete azt jelenti, hogy szüksége van az európai piacra is. Így mindkét fél érdeke, hogy együttműködve keressenek megoldásokat – tette hozzá.

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Beszéde egy másik részében az ultranacionalisták és az Európa-ellenesek elleni fellépésre szólított fel Ursula von der Leyen. Kijelentette: legyen szó ultranacionalistákról vagy Európa-ellenesekről, orosz beavatkozásról vagy dezinformációról, a nevek változnak, de a cél ugyanaz. „Megvetik értékeinket, és szét akarják zúzni az európai egységet. Ezért szálljunk szembe velük és küzdjünk együtt az Európáról alkotott jövőképünkért” – fogalmazott az uniós bizottság elnöke, aki szerint