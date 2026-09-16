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Érzelmes dicséretet kapott Magyarország Ursula von der Leyentől

• Fotó: Agerpres/EPA/Ronald Wittek

Fotó: Agerpres/EPA/Ronald Wittek

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Az Európai Unió helyzetéről mondott évértékelő beszédet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Beszédében többek között Magyarországra is kitért.

Székelyhon

2026. szeptember 16., 12:512026. szeptember 16., 12:51

2026. szeptember 16., 12:552026. szeptember 16., 12:55

Április 12. nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben: a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, „2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották,

Idézet
visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik: az Európai Unió szívébe”

– idézi az Európai Bizottság elnökét az MTI.

Mesterséges intelligencia, Kína és Európa-ellenesség

Az Európai Bizottság elnöke beszédében egyeztetést kezdeményezett a mesterséges intelligencia fejlesztésének lassítására. „Meghívom a vezető, élvonalbeli fejlesztő laboratóriumokat, hogy egyeztessünk arról, miként támogathatjuk az MI-modellek fejlesztésének lassítására irányuló jelenlegi iparági erőfeszítéseket” – fogalmazott Ursula von der Leyen, majd ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal.

Az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanakkor

minden eszközt alkalmazni kell a Kínával szembeni kereskedelmi lemaradás csökkentésére.

Ígérete szerint az Európai Unió minden rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog „a Peking tisztességtelen gyakorlatára visszavezethető, hatalmas mértékű, Kínával szembeni kereskedelmi lemaradás csökkentése érdekében, valamint a kapcsolatok egyensúlyának helyreállítására”. Úgy véli, hogy a Pekinggel kezdeményezett párbeszédnek eredményeket kell hoznia. „A szavak fontosak, de a tettek még fontosabbak” – hangoztatta.

Kína gyengébb belső kereslete azt jelenti, hogy szüksége van az európai piacra is. Így mindkét fél érdeke, hogy együttműködve keressenek megoldásokat – tette hozzá.

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Beszéde egy másik részében az ultranacionalisták és az Európa-ellenesek elleni fellépésre szólított fel Ursula von der Leyen. Kijelentette: legyen szó ultranacionalistákról vagy Európa-ellenesekről, orosz beavatkozásról vagy dezinformációról, a nevek változnak, de a cél ugyanaz. „Megvetik értékeinket, és szét akarják zúzni az európai egységet. Ezért szálljunk szembe velük és küzdjünk együtt az Európáról alkotott jövőképünkért” – fogalmazott az uniós bizottság elnöke, aki szerint

Idézet
erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és ez az az Európa, amelyre büszkék lehetünk.

Ursula von der Leyen ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg „nyíltan ellenséges világgal” néz szembe. Területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki.

Közölte azt is, hogy az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelynek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat – hívta fel a figyelmet von der Leyen.

Világ Politika
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