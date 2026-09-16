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Ügyészség: még nem lehet kijelenteni, hogy gázmérgezés történt a büdösfürdői mofettánál

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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Továbbra is vizsgálják a szeptember 12-én, szombaton történt tragikus büdösfürdői mofettabaleset körülményeit, az ügyészség szerint egyelőre azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy gázmérgezés okozta a tragédiát.

Székelyhon

2026. szeptember 16., 11:572026. szeptember 16., 11:57

A Csíkszentimréhez tartozó Büdősfürdő üdülőtelep mofettájában szombaton vesztette életét egy férfi, társát pedig súlyos állapotban szállították a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban működő sürgősségi egységbe.

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A történtekkel kapcsolatban felkerestük a nyomozást felügyelő csíkszeredai ügyészséget, hogy megtudjuk, hol tart jelenleg az eljárás, illetve sikerült-e már tisztázni, mi vezetett a tragédiához.

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Az ügyészség szeptember 14-én iktatott megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a büntetőeljárás jelenleg folyamatban van.

A hatóságok többek között azt vizsgálják, hogy történt-e gázmérgezés, illetve ennek tisztázása mellett a felelős személyek azonosításán is dolgoznak.

„Jelenleg nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy történt-e gázmérgezés” – közölte az ügyészség, hozzátéve, hogy a nyomozó hatóságok ennek a körülménynek a megállapítása, valamint a felelős személyek azonosítása érdekében vizsgálatokat folytatnak.

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Csíkszék Tragédia
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