Ügyészség: még nem lehet kijelenteni, hogy gázmérgezés történt a büdösfürdői mofettánál

Továbbra is vizsgálják a szeptember 12-én, szombaton történt tragikus büdösfürdői mofettabaleset körülményeit, az ügyészség szerint egyelőre azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy gázmérgezés okozta a tragédiát.

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A Csíkszentimréhez tartozó Büdősfürdő üdülőtelep mofettájában szombaton vesztette életét egy férfi, társát pedig súlyos állapotban szállították a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban működő sürgősségi egységbe.

korábban írtuk Két férfi lett rosszul a mofettában Büdösfürdőn, egyikük életét vesztette Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A történtekkel kapcsolatban felkerestük a nyomozást felügyelő csíkszeredai ügyészséget, hogy megtudjuk, hol tart jelenleg az eljárás, illetve sikerült-e már tisztázni, mi vezetett a tragédiához.

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Az ügyészség szeptember 14-én iktatott megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a büntetőeljárás jelenleg folyamatban van.