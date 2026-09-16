Szinte azonos alkoholszinttel bukott le két sofőr Hargita megyében

Két, alkohol befolyása alatt vezető gépkocsivezető ellen is eljárást indítottak a Hargita megyei rendőrök kedden.

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A csíkszeredai rendőrség munkatársai a 12A jelzésű országúton, Gyimesfelsőlok területén hajnali fél négy körül állítottak meg egy személyautót vezető, 26 éves helybéli férfit. Az alkoholszondás vizsgálat 0,75 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a leheletében.

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Délelőtt 10.50 körül a maroshévízi rendőrök Salamáson az 578-as európai úton ellenőriztek egy 37 éves, Maros megyei férfit. Nála 0,76 mg/l légalkoholszintet jelzett a szonda.

Mindkét gépkocsivezetőt egészségügyi intézménybe kísérték, ahol biológiai mintákat vettek tőlük a véralkoholszint pontos megállapítása érdekében. A rendőrök mindkét esetben ittas járművezetés miatt indítottak büntetőeljárást.