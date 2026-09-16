Elfogadták a kilövési kvóta megduplázását, 859 medve lehet a célkeresztben évente

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Fotó: Tuchiluș Alex
Elfogadta a parlament azt a törvénymódosítást, amely megduplázza a medvepopuláció megelőzési célú kilövési kvótáját. A jogszabály értelmében évente 859 medve kilövésére nyílhat lehetőség, tudományos populációfelmérés alapján.
A kezdeményezés célja az emberi élet, valamint a mezőgazdasági tevékenységek védelme és a medveállomány szakmai, tudományos alapú szabályozása. A módosítás a 2026-os és 2027-es évre vonatkozó megelőzési kvóták emelését is előírja – olvasható az RMDSZ közleményében.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-es szenátor az elfogadást követően úgy nyilatkozott, hogy a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozás önmagában nem helyettesíti a populáció szabályozását. Szerinte
Könczei Csaba Kovászna megyei parlamenti képviselő szerint az egyre gyakoribb ember–medve konfliktusok miatt olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a gyakorlatban is működnek.
A törvénytervezet elfogadása az államelnök által kért újratárgyalást követően történt. A jogszabály az államfő kihirdetése, majd a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után léphet hatályba.
A szenátus szerdán újratárgyalta a 2026-ban 859 barnamedve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvényt, és elutasította Nicușor Dan államfő kifogásait.
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.
Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.
Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.
Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben, ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Cseke Attila.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnöknek a csütörtöki cotroceni-i kormányalakítási konzultációkon.
Tizennyolc riasztást kaptak a Hargita megyei hivatásos mentők szeptember 14–15-én. A beavatkozások során a SMURD egységei 14 embernek nyújtottak orvosi segítséget, két embert pedig kritikus helyzetből mentettek ki.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyilvános vitákat kezdeményez a képviselőház védelmi bizottságával közösen a román nemzeti zászló napjáról szóló törvénytervezetről.
Hargita és Kovászna megyében is a gyalogosok biztonságára összpontosítanak a közlekedési rendőrök a szeptember 16–22. között zajló Roadpol Safety Days európai kampány keretében.
Két, alkohol befolyása alatt vezető gépkocsivezető ellen is eljárást indítottak a Hargita megyei rendőrök kedden.
Nicușor Dan államfő egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába csütörtökön a parlamenti pártok és frakciók képviselőit, hogy a miniszterelnök-jelölt kijelöléséről tárgyaljanak – közölte az elnöki hivatal.
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