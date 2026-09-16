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Elfogadták a kilövési kvóta megduplázását, 859 medve lehet a célkeresztben évente

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Elfogadta a parlament azt a törvénymódosítást, amely megduplázza a medvepopuláció megelőzési célú kilövési kvótáját. A jogszabály értelmében évente 859 medve kilövésére nyílhat lehetőség, tudományos populációfelmérés alapján.

Székelyhon

2026. szeptember 16., 15:542026. szeptember 16., 15:54

A kezdeményezés célja az emberi élet, valamint a mezőgazdasági tevékenységek védelme és a medveállomány szakmai, tudományos alapú szabályozása. A módosítás a 2026-os és 2027-es évre vonatkozó megelőzési kvóták emelését is előírja – olvasható az RMDSZ közleményében.

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Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-es szenátor az elfogadást követően úgy nyilatkozott, hogy a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozás önmagában nem helyettesíti a populáció szabályozását. Szerinte

a következő lépés a jogszabály mielőbbi kihirdetése és a kilövési kvóták alkalmazása.

Könczei Csaba Kovászna megyei parlamenti képviselő szerint az egyre gyakoribb ember–medve konfliktusok miatt olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a gyakorlatban is működnek.

A törvénytervezet elfogadása az államelnök által kért újratárgyalást követően történt. A jogszabály az államfő kihirdetése, majd a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után léphet hatályba.

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Belföld medve
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