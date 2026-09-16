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Kormányválság: holnapra várja az államfő a pártokat, Kelemen Hunornak van egy eddig nem hangoztatott javaslata

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

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Nicușor Dan államfő egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába csütörtökön a parlamenti pártok és frakciók képviselőit, hogy a miniszterelnök-jelölt kijelöléséről tárgyaljanak – közölte az elnöki hivatal.

Székelyhon

2026. szeptember 16., 16:262026. szeptember 16., 16:26

A hivatal keddi közleménye szerint Nicușor Dan a következő program szerint konzultál a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel: PSD 9 óra, AUR fél tíz, PNL 10 óra, USR fél tizenegy, RMDSZ 11 óra, nemzeti kisebbségek frakciója (11.30), SOS Románia (12), Fiatal Emberek Pártja (POT) (12.30), Egységben Romániáért frakció (13), Béke Romániáért frakció (13.30), Függetlenek (14 óra).

  • A parlament május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolojan vezette kormányt. Ebből kifolyólag több mint négy hónapja Romániának ügyvivő kormánya van – emlékeztet az Agerpres hírügynökség.

  • A kormány megbuktatása után az államfő június 4-én kormányalakítással bízta meg Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, aki azonban néhány nap múlva visszaadta megbízatását.

  • Tíz nappal később az államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással, az általa javasolt kormányt a parlament június 22-én elutasította.

  • Azóta Nicușor Dan elnök több ízben hivatalos és nem hivatalos egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok vezetőivel, hogy közös nevezőre jussanak egy parlamenti többséget kialakítani képes miniszterelnök-jelölt személyét illetően. A legutóbbi hivatalos egyeztetések a Cotroceni-palotában június végén zajlottak.

Kormány tapasztalt minisztériumi szakemberekből?

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint több változat is elképzelhető az új kormány megalakítására, ezek egyike egy tapasztalt minisztériumi szakemberekből álló kabinet lehetne.

Az RMDSZ elnöke szerdán a parlamentben elmondta, hogy az egyik lehetséges forgatókönyv egy Szociáldemokrata Párt (PSD) köré szerveződő politikai kormány, de nem tudja, kit jelöl majd miniszterelnöknek az államfő. A másik változat az Ilie Bolojan által korábban felvetett technokrata kormány.

Kelemen szerint ezek mellett elképzelhető egy köztes megoldás is: egy tapasztalt minisztériumi köztisztviselőkből, főigazgatókból, főtitkárhelyettesekből álló kormány. Az RMDSZ elnöke azzal érvelt, hogy

ezek az emberek dolgoztak már együtt a PSD-vel, a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Demokrata Párttal (PD), ismerik a szakterületüket, van tekintélyük és tapasztalatuk.

A politikus elmondta, hogy nem feltétlenül technokrata, hanem szakértőkből, minisztériumi emberekből álló „intézményi kormányra” gondolt. „Én nem hiszem, hogy a hivatásukat komolyan vevő köztisztviselőket befolyásolni tudják a pártok.

Idézet
Előnyük, hogy ismerik az eljárásokat, és ha megfelelő embereket találunk a miniszteri tisztségekre, tekintélyük is lesz az adott minisztériumban”

– magyarázta az RMDSZ elnöke.

Arra a kérdésre, hogy beszélt-e erről a lehetőségről a PNL-vel, a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) vagy a PSD-vel, Kelemen nemmel válaszolt. Hozzátette: az államfővel és RMDSZ-es politikustársaival sem tárgyalt még erről, de ismertetni fogja az álláspontját.

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Kelemen szerint egy új kormány akár 2028-ig is hivatalban maradhat, mert a választási ciklus felénél várhatóan senki sem akar majd kormányváltást.

A szövetségi elnök emlékeztetett arra, hogy a döntés az államfőé. Szerinte egyelőre mindenki kitart korábbi javaslata mellett: a PNL–USR–RMDSZ Siegfried Mureșant, a PSD pedig Sorin Grindeanut támogatja miniszterelnök-jelöltként.

Ha nem sikerül új többséget kialakítani, az Kelemen szerint nem az államfő, hanem a parlament kudarca lesz.

Az elnök felelőssége ugyanis az, hogy az egyeztetések után nevesítsen egy miniszterelnök-jelöltet, a parlamenté pedig az, hogy megszavazzon vagy elutasítson egy kormányt. „Alkotmányos szempontból a felelősség ebben az ügyben nem az államfőé” – részletezte Kelemen.

A politikus hangsúlyozta, hogy egyik párt sem tud önállóan kormányt alakítani. A PSD-nek van ugyan a legtöbb parlamenti képviselője és szenátora, de a PNL, az USR és az RMDSZ együtt több szavazattal rendelkezik, mint a szociáldemokraták. „Ez azonban nem jelent nagyobb politikai erőt, mert jelenleg nincs közöttünk megállapodás azon túl, hogy Siegfried Mureșant javasoljuk miniszterelnöknek” – magyarázta Kelemen.

Belföld RMDSZ Politika
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