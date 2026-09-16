Tizennyolc beavatkozáson vettek részt a tűzoltók a hét első két napján Hargita megyében

Tizennyolc riasztást kaptak a Hargita megyei hivatásos mentők szeptember 14–15-én. A beavatkozások során a SMURD egységei 14 embernek nyújtottak orvosi segítséget, két embert pedig kritikus helyzetből mentettek ki.

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A legsúlyosabb eset Csíkmindszenten történt, ahol egy húsfeldolgozó üzem füstölőjében robbanás történt. A detonáció következtében két férfi szenvedett égési sérüléseket – írja a Hargita megyei tűzoltóság szerdai közleménye.

korábban írtuk Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.

Az elmúlt 48 órában a tűzoltók három közúti balesetnél is ellátták a feladataikat Szépvízen, Maroshévízen és Csíkszeredában.

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A lakosság figyelmeztetésére két Ro-Alert üzenetet is küldtek: mindkét esetben medve jelenlétére hívták fel a figyelmet, ezúttal Csíkszentimre közelében.