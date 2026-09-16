Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban

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Fotó: Barabás Orsolya
Immár 28. alkalommal szervezik meg Gyergyóalfaluban a Gazdanapot, amely az évek során a község egyik legfontosabb és legkedveltebb közösségi rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezők ezer látogatót várnak szombaton a Réteskertben.
Gyergyóalfalu és a hozzá tartozó Borzont életében a mezőgazdaságnak ma is meghatározó szerepe van – sokan közvetlenül ebből élnek, mások pedig valamilyen módon kapcsolódnak hozzá. A Gazdanap ezért hálaadó ünnep is, ugyanakkor elsősorban a találkozásról, a közös élményekről és a jó hangulatról szól.
Gáll Szabolcs polgármester és Bege László alpolgármester a rendezvényt felvezető sajtótájékoztatón elmondták: korábban szakmai előadásokkal és komolyabb
de a legnagyobb sikere annak van, amikor az emberek egyszerűen együtt lehetnek, beszélgethetnek, ehetnek, ihatnak és jól érezhetik magukat.
Az elmúlt években rendszerint 2500–3000 látogatót is vonzott a Gazdanap.
A szombati programban többek között mezőgazdasági gépek felvonultatása és kiállítása, állatbemutatók, kézműves és helyi termékek vására, főzőverseny, népzenei és néptáncelőadások, valamint tombolasorsolás is szerepel. Idén 18 csapat nevezett a főzőversenyre.
A gyermekeket is igyekeznek közelebb hozni a természethez és a gazdálkodáshoz:
az osztályok a szülőkkel közösen készítik el a már megszokott, és mindig látványos díszleteket, de az állatsimogató is hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény egyre népszerűbb a családok körében.
„A mezőn, az őszi napsütésben mindenki megtalálja azt, amihez valamilyen formában kötődik, mert ha már nem is ebből él, valamikor ő is részt vett a mezőgazdasági munkákban. Valahogyan benne él az emberekben a nosztalgia, a gazdálkodáshoz, a kenyér megteremtéséhez való elköteleződés, és úgy szeretnénk, hogyha megmaradna ez a jövő nemzedékében is. Hogy
– hangzott el.
A testvértelepülések küldöttségei idén is jelen lesznek, de különleges vendégek is érkeznek: Craiova közeléből Carcea község képviselői és néptáncosai mutatkoznak be. A kapcsolat a gyergyóalfalvi román nyelvoktatási program révén alakult ki, tavaly az alfalvi gyerekek, hagyományőrzők mutatkoztak be a Dolj megyei faluban.
A 28. Gyergyóalfalvi és Borzonti Gazdanap részletes programja Gyergyóalfalu község hivatalos Facebook-oldalán érhető el.
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