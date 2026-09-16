Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban

Immár 28. alkalommal szervezik meg Gyergyóalfaluban a Gazdanapot, amely az évek során a község egyik legfontosabb és legkedveltebb közösségi rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezők ezer látogatót várnak szombaton a Réteskertben.

Gergely Imre 2026. szeptember 16., 18:452026. szeptember 16., 18:45

Gyergyóalfalu és a hozzá tartozó Borzont életében a mezőgazdaságnak ma is meghatározó szerepe van – sokan közvetlenül ebből élnek, mások pedig valamilyen módon kapcsolódnak hozzá. A Gazdanap ezért hálaadó ünnep is, ugyanakkor elsősorban a találkozásról, a közös élményekről és a jó hangulatról szól. Gáll Szabolcs polgármester és Bege László alpolgármester a rendezvényt felvezető sajtótájékoztatón elmondták: korábban szakmai előadásokkal és komolyabb

mezőgazdasági beszélgetésekkel is próbálták bővíteni a programot,

de a legnagyobb sikere annak van, amikor az emberek egyszerűen együtt lehetnek, beszélgethetnek, ehetnek, ihatnak és jól érezhetik magukat.

Az elmúlt években rendszerint 2500–3000 látogatót is vonzott a Gazdanap. A szombati programban többek között mezőgazdasági gépek felvonultatása és kiállítása, állatbemutatók, kézműves és helyi termékek vására, főzőverseny, népzenei és néptáncelőadások, valamint tombolasorsolás is szerepel. Idén 18 csapat nevezett a főzőversenyre.

A gyermekeket is igyekeznek közelebb hozni a természethez és a gazdálkodáshoz:

bevonják az iskolásokat,

az osztályok a szülőkkel közösen készítik el a már megszokott, és mindig látványos díszleteket, de az állatsimogató is hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény egyre népszerűbb a családok körében. Hirdetés „A mezőn, az őszi napsütésben mindenki megtalálja azt, amihez valamilyen formában kötődik, mert ha már nem is ebből él, valamikor ő is részt vett a mezőgazdasági munkákban. Valahogyan benne él az emberekben a nosztalgia, a gazdálkodáshoz, a kenyér megteremtéséhez való elköteleződés, és úgy szeretnénk, hogyha megmaradna ez a jövő nemzedékében is. Hogy

a föld szeretete, a megbecsülése hagyományosan átadódjon a fiataloknak”