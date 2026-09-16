Csaknem százmillió lej hiányzik az egészségügyből, kényszermegoldással biztosítják a rendszer működését

Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben, ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Cseke Attila.

Székelyhon 2026. szeptember 16., 19:102026. szeptember 16., 19:10 2026. szeptember 16., 19:162026. szeptember 16., 19:16

Az ügyvivő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire, 20 millió lej a dologi kiadásaikra, 30 millió lej az önkormányzati fenntartású kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak dologi kiadásaira, további 12 millió lej pedig a mentőszolgálatok működésére – írja az Agerpres. Hirdetés Cseke Attila szerint az összeget két forrásból teremtik elő: 56 millió lejt a minisztérium programjaiból csoportosítanak át a tárca alárendeltségébe tartozó kórházakra,

42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából az önkormányzati fenntartású kórházakra és a megyei mentőszolgálatok működésére. A minisztériumi programok közül 26 millió lejt a HIV/AIDS-programtól, hétmillió lejt a transzfúziós biztonsági programtól, hárommillió lejt pedig az Anya és gyermek programtól csoportosítanak át – részletezte a tárcavezető. Az ügyvivő miniszter hangsúlyozta, hogy

ezek átmeneti kényszermegoldások, amelyek csak október végéig rendezik a helyzetet.

Az egészségügyi programoktól elvett forrásokat és a rezidensek decemberi béralapját később vissza kell pótolni. Cseke szerint a hosszabb távú megoldáshoz teljes jogkörű kormányra és költségvetés-kiigazításra van szükség. Közölte azt is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) által kezelt programokra több mint 600 millió lej kötelezettségvállalási előirányzatot nyitottak meg, hogy október végéig biztosított legyen a finanszírozásuk. Rogobete: összeomlás szélén a kórházak Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter arra kérte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnököt, hogy a kormány tartalékalapjából sürgősen egészítse ki az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) költségvetését, mert

csak így kerülhető el a kórházak és a sürgősségi betegellátórendszer összeomlása.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője sajtótájékoztatóján elmondta, az egészségügyi rendszer egyre súlyosabb pénzhiánnyal küzd. Állítása szerint

több sürgősségi betegellátó osztályon csak a hónap végéig elegendő az egészségügyi anyagkészlet, és 17 megyei mentőszolgálatnak nincs már pénze üzemanyagra.