Csaknem százmillió lej hiányzik az egészségügyből, kényszermegoldással biztosítják a rendszer működését

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Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben, ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Cseke Attila.
2026. szeptember 16., 19:102026. szeptember 16., 19:10
2026. szeptember 16., 19:162026. szeptember 16., 19:16
Az ügyvivő egészségügyi miniszter elmondta, hogy a 98 millió lej a rendszer rövid távú működéséhez szükséges. Ebből 36 millió lej kell az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak sürgősségi betegellátó osztályok bérköltségeire, 20 millió lej a dologi kiadásaikra, 30 millió lej az önkormányzati fenntartású kórházak sürgősségi betegellátó osztályainak dologi kiadásaira, további 12 millió lej pedig a mentőszolgálatok működésére – írja az Agerpres.
Cseke Attila szerint az összeget két forrásból teremtik elő:
56 millió lejt a minisztérium programjaiból csoportosítanak át a tárca alárendeltségébe tartozó kórházakra,
42 millió lejt pedig a rezidens orvosok béralapjából az önkormányzati fenntartású kórházakra és a megyei mentőszolgálatok működésére.
A minisztériumi programok közül 26 millió lejt a HIV/AIDS-programtól, hétmillió lejt a transzfúziós biztonsági programtól, hárommillió lejt pedig az Anya és gyermek programtól csoportosítanak át – részletezte a tárcavezető.
Az ügyvivő miniszter hangsúlyozta, hogy
Az egészségügyi programoktól elvett forrásokat és a rezidensek decemberi béralapját később vissza kell pótolni.
Cseke szerint a hosszabb távú megoldáshoz teljes jogkörű kormányra és költségvetés-kiigazításra van szükség. Közölte azt is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) által kezelt programokra több mint 600 millió lej kötelezettségvállalási előirányzatot nyitottak meg, hogy október végéig biztosított legyen a finanszírozásuk.
Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter arra kérte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnököt, hogy a kormány tartalékalapjából sürgősen egészítse ki az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) költségvetését, mert
A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője sajtótájékoztatóján elmondta, az egészségügyi rendszer egyre súlyosabb pénzhiánnyal küzd. Állítása szerint
A volt miniszter szerint a forráshiány az intenzív terápiás ellátást és a kiemelt országos programokat is érinti, köztük a stroke-os, akut szívinfarktusos, politraumatizált és súlyos égési sérült betegek ellátását.
Rogobete bírálta az egészségügyi minisztériumot is, amely szerinte az elmúlt két hétben nem adott választ a válságra. Szerinte legsürgetőbb gondokat a kormány tartalékalapjából lehetne a leggyorsabban kezelni, mert egy költségvetés-kiigazítás több napot vagy akár egy hetet is igénybe vehet.
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