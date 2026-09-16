Tizennyolcmillió lejjel drágult a szovátai akvapark

Nőtt a Szovátára tervezett akvapark megépítésének költsége, ezért a Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésen szavazott újra a beruházásról. Az elfogadott határozat szerint a megye hozzájárulása több mint 68 millió lejre emelkedik.

Simon Virág 2026. szeptember 16., 19:302026. szeptember 16., 19:30 2026. szeptember 16., 19:312026. szeptember 16., 19:31

Uniós pénzalapokra is pályázott Szováta városa és a Maros Megyei Tanács, amelyek közösen szeretnének akvaparkot építeni Szovátán. A megyei önkormányzati képviselők idén júniusban már döntöttek arról, hogy partnerként társulnak a beruházáshoz. korábban írtuk Aquaparkkal bővülhet Szováta turisztikai kínálata Több mint 104 millió lejes beruházással épülhet modern aquapark és szabadidős központ Szovátán. A Maros Megyei Tanács és Szováta önkormányzata közösen nyújt be pályázatot a projekt megvalósítására, amely egész évben várná a látogatókat. Szerdán kiderült, hogy az összeg, amelyet a megyei költségvetésből kell fizetni, nagyobb a korábban elfogadottnál, ezért rendkívüli online ülésen módosították a költségkeretet. Mit lehet tudni a tervekről? A beruházás hivatalos neve Szovátai szabadidős bázis, és a Kisállomás utcában, a jelenlegi fedett uszoda mellett valósítják meg. Többek között

egy 2438 négyzetméteres, egész évben használható fürdőépület készül, amelyben helyet kapnak gyermekmedencék, szaunák, öltözők, orvosi rendelő és egy ebédlő is.

Lesznek élmény- és szórakoztató medencék, valamint három beltéri csúszda, továbbá beltéri és kültéri sós vizű medence, illetve egy szabadtéri strand is medencékkel, játszótérrel és parkolókkal. Nagyobb lett az összeg A beruházást három forrásból kívánták megvalósítani: részben európai uniós támogatásból, részben pedig a szovátai és a megyei költségvetésből. Utóbbi biztosítja az összberuházás 55 százalékát. Hirdetés Az első körben a beruházás összértéke 104,5 millió lej volt, a Maros Megyei Tanács hozzájárulása pedig 55 millió lej körül alakult. Szerdán azonban kiderült, hogy

az összeg mintegy 18 millió lejjel nagyobb lesz a korábban becsültnél,

és a különbözet javarészt a megyei tanácsot terheli – ezért volt szükség a rendkívüli tanácsülésre és a szavazásra.

A szovátai fedett tanuszoda mellé épül az akvapark Fotó: Haáz Vince

Az elfogadott határozat értelmében

a szovátai strand és akvapark megépítéséhez és beüzemeléséhez 123 148 801 lejre van szükség.