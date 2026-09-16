Tizennyolcmillió lejjel drágult a szovátai akvapark

Az akvapark látványterve
Fotó: Péter Ferenc / Facebook
Nőtt a Szovátára tervezett akvapark megépítésének költsége, ezért a Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésen szavazott újra a beruházásról. Az elfogadott határozat szerint a megye hozzájárulása több mint 68 millió lejre emelkedik.
2026. szeptember 16., 19:302026. szeptember 16., 19:30
2026. szeptember 16., 19:312026. szeptember 16., 19:31
Uniós pénzalapokra is pályázott Szováta városa és a Maros Megyei Tanács, amelyek közösen szeretnének akvaparkot építeni Szovátán. A megyei önkormányzati képviselők idén júniusban már döntöttek arról, hogy partnerként társulnak a beruházáshoz.
Több mint 104 millió lejes beruházással épülhet modern aquapark és szabadidős központ Szovátán. A Maros Megyei Tanács és Szováta önkormányzata közösen nyújt be pályázatot a projekt megvalósítására, amely egész évben várná a látogatókat.
Szerdán kiderült, hogy az összeg, amelyet a megyei költségvetésből kell fizetni, nagyobb a korábban elfogadottnál, ezért rendkívüli online ülésen módosították a költségkeretet.
A beruházás hivatalos neve Szovátai szabadidős bázis, és a Kisállomás utcában, a jelenlegi fedett uszoda mellett valósítják meg. Többek között
Lesznek élmény- és szórakoztató medencék, valamint három beltéri csúszda, továbbá beltéri és kültéri sós vizű medence, illetve egy szabadtéri strand is medencékkel, játszótérrel és parkolókkal.
A beruházást három forrásból kívánták megvalósítani: részben európai uniós támogatásból, részben pedig a szovátai és a megyei költségvetésből. Utóbbi biztosítja az összberuházás 55 százalékát.
Az első körben a beruházás összértéke 104,5 millió lej volt, a Maros Megyei Tanács hozzájárulása pedig 55 millió lej körül alakult. Szerdán azonban kiderült, hogy
és a különbözet javarészt a megyei tanácsot terheli – ezért volt szükség a rendkívüli tanácsülésre és a szavazásra.
A szovátai fedett tanuszoda mellé épül az akvapark
Fotó: Haáz Vince
Az elfogadott határozat értelmében
Ebből valamivel több mint 25 millió lej igényelhető uniós forrásokból, ugyanennyivel járul hozzá a beruházáshoz Szováta, ehhez pedig még hozzáadódik a telek értéke, amely 4 millió lej.
A Maros Megyei Tanácsnak saját költségvetéséből valamivel több mint 68 millió lejt kell kifizetnie. Cserébe azonban a beruházás nyomán létrejövő épületekből és azok bevételéből is arányosan, a hozzájárulás függvényében részesül majd.
A beruházást a tervek szerint két év alatt valósítják meg, ebből hat hónap jut a tervezésre és 18 hónap a kivitelezésre.
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