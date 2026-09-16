Ma éjjel újabb rovarirtást végeznek Marosvásárhelyen

Amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik, újabb rovarirtási akciót végeznek Marosvásárhely teljes területén. A munkálatokat ma éjszaka, 22 és 3 óra között végzik.

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A rovarírtás kiterjed a parkokra, zöldövezetekre, a lakótelepek közötti területekre, valamint a Somostetőre, a Víkendtelepre és az állatkert területére is – közölte a város polgármesteri hivatala.

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A közlemény szerint a felhasznált szerek engedélyezettek, és rendeltetésszerű használat mellett nem jelentenek veszélyt a lakosságra. Elővigyázatosságból ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy