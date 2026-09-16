Ma éjjel újabb rovarirtást végeznek Marosvásárhelyen

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Fotó: Balogh Zoltán/MTI
Amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik, újabb rovarirtási akciót végeznek Marosvásárhely teljes területén. A munkálatokat ma éjszaka, 22 és 3 óra között végzik.
A rovarírtás kiterjed a parkokra, zöldövezetekre, a lakótelepek közötti területekre, valamint a Somostetőre, a Víkendtelepre és az állatkert területére is – közölte a város polgármesteri hivatala.
A közlemény szerint a felhasznált szerek engedélyezettek, és rendeltetésszerű használat mellett nem jelentenek veszélyt a lakosságra. Elővigyázatosságból ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy
A háziállatokat is javasolt biztonságos helyen tartani, az érintett területeken élőknek pedig azt ajánlják, hogy az akció idejére zárják be ablakaikat.
Ingyenes ugyan a tömegközlekedés a diákoknak és egyetemistáknak Marosvásárhelyen, a bérlet kiváltásához mégis iskolai igazolásra, személyes ügyintézésre és sorban állásra van szükség. Az illetékesek szerint az online megoldásra egyelőre még várni kell.
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én, csütörtökön várhatóan 8 és 16 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában. Dicsőszentmártonban csütörtökök reggelig folytatódik a szerdán megkezdett munka.
Nőtt a Szovátára tervezett akvapark megépítésének költsége, ezért a Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésen szavazott újra a beruházásról. Az elfogadott határozat szerint a megye hozzájárulása több mint 68 millió lejre emelkedik.
Százötven kutyafajta mutatkozik be és mérettetik meg a hétvégén Marosvásárhelyen a nemzetközi kiállításon. A vendégek elszállásolása nem egyszerű, hiszen a szállodák, panziók nem szívesen fogadnak háziállatokat.
Két, 22 és 23 éves fiatalt vettek őrizetbe a hatóságok, miután a gyanú szerint bántalmaztak egy 59 éves férfit Dédabisztrán.
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.
Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.
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