Kitart Siegfried Mureșan jelölése mellett a PNL és az USR

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnöknek a csütörtöki cotroceni-i kormányalakítási konzultációkon.

Székelyhon 2026. szeptember 16., 18:202026. szeptember 16., 18:20

Ezt a PNL szóvivője, Ionel Bogdan jelentette be az Alexandru Dimitriu USR-képviselővel közös szerdai parlamenti sajtótájékoztatón, melyről az Agerpres számolt be. Hirdetés A politikus emlékeztetett arra, hogy a PNL, az USR és az RMDSZ közös miniszterelnök-jelöltje korábban is Siegfried Mureșant volt. Közölte, hogy

a három párt a csütörtöki konzultációsorozat után, az az államfő kormányfőjelöltének ismeretében dönt a továbbiakról.

A PNL szóvivője szerint a Szociáldemokrata Pártra (PSD) nagy nyomás nehezedik a saját tagsága részéről, amely azt szeretné, hogy visszatérjenek a kormányba. Bogdan ugyanakkor megismételte a liberálisok korábbi javaslatát, miszerint a 2028-ig hátralevő időszakban előbb a PNL–USR–RMDSZ hármasnak,

majd a választásokig a PSD-nek kellene kormányoznia a másik fél parlamenti támogatásával. A szóvivő elmondta, ha a többi párt nem fogadja el a PNL javaslatát, akkor lehet más megoldásokról tárgyalni, de

semmiképpen sem támogatnak olyan kormányt, amelyben a PSD is részt vesz.