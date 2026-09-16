Kitart Siegfried Mureșan jelölése mellett a PNL és az USR

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnöknek a csütörtöki cotroceni-i kormányalakítási konzultációkon.
Ezt a PNL szóvivője, Ionel Bogdan jelentette be az Alexandru Dimitriu USR-képviselővel közös szerdai parlamenti sajtótájékoztatón, melyről az Agerpres számolt be.
A politikus emlékeztetett arra, hogy a PNL, az USR és az RMDSZ közös miniszterelnök-jelöltje korábban is Siegfried Mureșant volt. Közölte, hogy
A PNL szóvivője szerint a Szociáldemokrata Pártra (PSD) nagy nyomás nehezedik a saját tagsága részéről, amely azt szeretné, hogy visszatérjenek a kormányba. Bogdan ugyanakkor megismételte a liberálisok korábbi javaslatát, miszerint
a 2028-ig hátralevő időszakban előbb a PNL–USR–RMDSZ hármasnak,
majd a választásokig a PSD-nek kellene kormányoznia a másik fél parlamenti támogatásával.
A szóvivő elmondta, ha a többi párt nem fogadja el a PNL javaslatát, akkor lehet más megoldásokról tárgyalni, de
Alexandru Dimitriu szerint az előre hozott választások jelentik az egyetlen megoldást, ha a parlamentben nem sikerül többséget létrehozni, abban a reményben, hogy az új összetételű parlament már be tudna iktatni egy kormányt.
Az USR képviselője elutasította Kelemen Hunor RMDSZ-elnök felvetését a tapasztalt minisztériumi szakértőkből álló kormányról. Azzal érvelt, ez gyakorlatilag PSD-kormányt eredményezne, mivel a minisztériumokat a PSD-hez köthető köztisztviselők uralják.
Nicușor Dan államfő csütörtökre kormányalakítási konzultációra hívta a Cotroceni-palotába a parlamenti pártokat.
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