Pásztornap a Hargitán: szakmai találkozót tartanak Csíkcsicsóban

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Fotó: Olti Angyalka
Negyedik alkalommal szervezi meg a Hargita-hegység Közösségi Fejlesztési Társulás a Pásztornap a Hargitán című szakmai találkozót. A szeptember 18-i rendezvénynek a csíkcsicsói Csicsó Farm ad otthont.
Az esemény célja, hogy a gazdálkodók és állattartók közvetlenül az illetékes szakemberektől és döntéshozóktól kaphassanak tájékoztatást az őket érintő aktuális kérdésekről. Szó lesz többek között a mezőgazdasági támogatásokról és pályázati lehetőségekről, az állategészségügyről és élelmiszer-biztonságról, a sertéstartás jogszabályi változásairól, valamint a gyep- és legelőgazdálkodásról.
A program kitér a Natura 2000 területeken történő gazdálkodásra és a nagyragadozók jelentette kihívásokra, ugyanakkor a termelés mellett a feldolgozás és értékesítés gyakorlati kérdései is terítékre kerülnek. A két szakmai panelben egyebek mellett azt is megvitatják, milyen állatfajok tartása és feldolgozása lehet életképes Csíkban, milyen lehetőségeket kínál a helyi húsipar, illetve hogyan kapcsolható össze a hegyvidéki gazdálkodás a turizmussal.
Az előadásokat követően a résztvevők közvetlenül is kérdezhetnek a meghívott szakemberektől. A rendezvény nyitott a gazdálkodók, állattartók és a mezőgazdaságban érintettek előtt, de a férőhelyek száma korlátozott.
A résztvevők fogadása és regisztrációja 9.30-kor kezdődik, a szakmai program 10 órakor indul. A részletes program a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének Facebook-oldalán érhető el.
Továbbra is vizsgálják a szeptember 12-én, szombaton történt tragikus büdösfürdői mofettabaleset körülményeit, az ügyészség szerint egyelőre azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy gázmérgezés okozta a tragédiát.
Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.
Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.
Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.
Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.
Készül a megvalósíthatósági tanulmány a Csíkszeredában elképzelt parkolóház számára, amely a parkoláson túl új zöldövezet és közösségi terek kialakítását is jelenti. Uniós finanszírozásért pályáznának ennek érdekében.
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A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították szombaton azt a 43 éves csíkszeredai férfit, akire a büdősfürdői moffetában találtak rá eszméletlen állapotban. Bár még mindig súlyos az állapota, már javuló tendenciát mutat.
Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.
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