Pásztornap a Hargitán: szakmai találkozót tartanak Csíkcsicsóban

Negyedik alkalommal szervezi meg a Hargita-hegység Közösségi Fejlesztési Társulás a Pásztornap a Hargitán című szakmai találkozót. A szeptember 18-i rendezvénynek a csíkcsicsói Csicsó Farm ad otthont.

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Az esemény célja, hogy a gazdálkodók és állattartók közvetlenül az illetékes szakemberektől és döntéshozóktól kaphassanak tájékoztatást az őket érintő aktuális kérdésekről. Szó lesz többek között a mezőgazdasági támogatásokról és pályázati lehetőségekről, az állategészségügyről és élelmiszer-biztonságról, a sertéstartás jogszabályi változásairól, valamint a gyep- és legelőgazdálkodásról.

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A program kitér a Natura 2000 területeken történő gazdálkodásra és a nagyragadozók jelentette kihívásokra, ugyanakkor a termelés mellett a feldolgozás és értékesítés gyakorlati kérdései is terítékre kerülnek. A két szakmai panelben egyebek mellett azt is megvitatják, milyen állatfajok tartása és feldolgozása lehet életképes Csíkban, milyen lehetőségeket kínál a helyi húsipar, illetve hogyan kapcsolható össze a hegyvidéki gazdálkodás a turizmussal.

Az előadásokat követően a résztvevők közvetlenül is kérdezhetnek a meghívott szakemberektől. A rendezvény nyitott a gazdálkodók, állattartók és a mezőgazdaságban érintettek előtt, de a férőhelyek száma korlátozott.

A résztvevők fogadása és regisztrációja 9.30-kor kezdődik, a szakmai program 10 órakor indul. A részletes program a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének Facebook-oldalán érhető el.