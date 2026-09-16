Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.

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A Fehér megyei kisváros önkormányzata Facebook-oldalán osztotta meg a halálhírt. Ebben azt írták, hogy az elhunyt Noja Paladia

az első hivatalosan nyilvántartott, 110 évnél hosszabb ideig élő nő volt az országban.

A Gerontology Research Group (GRG) nemzetközi szervezet nyilvántartása szerint az 1915. július 20-án született román nő idei születésnapján a 124. helyet foglalta el a világ leghosszabb ideig élő embereit összesítő listán és a legidősebb embernek számított a Balkánon.

Szeptember 14-én hunyt el, 111 éves és 56 napos korában.

A GRG szerint halála után az ország legidősebb embere egy szintén erdélyi férfi, a Kolozs megyei Iosif Rus lett, aki 1915. október 28-án született.

A legidősebb romániai nő a 110 éves Viorica Vețian lett, aki 1916. október 3-án született Maros megyében, Erdélyben – ismerteti az MTI.