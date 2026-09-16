Ingyenes a buszozás a diákoknak, de az ügyintézés még a múlt századot idézi

Ingyenesen utazhatnak a városi buszokkal a diákok és az egyetemisták Marosvásárhelyen

Ingyenes ugyan a tömegközlekedés a diákoknak és egyetemistáknak Marosvásárhelyen, a bérlet kiváltásához mégis iskolai igazolásra, személyes ügyintézésre és sokszor sorban állásra van szükség. Az illetékesek szerint az online megoldásra egyelőre még várni kell.

Simon Virág 2026. szeptember 16., 21:042026. szeptember 16., 21:04

Marosvásárhelyen ingyenes a diákok és egyetemisták számára a tömegközlekedés a városi autóbuszokon, viszont bérletet kell kiváltani hozzá. Az iskolák és egyetemek titkárságai minden tanév kezdetén kiállítják a szükséges igazolást, majd ennek birtokában

a szülőknek vagy maguknak a diákoknak, egyetemistáknak kell elmenniük kiváltani a diákbérletet, amiért tíz lejt kell fizetni.

Az iskolai igazolás mellé csatolni kell a gyermek személyi igazolványának másolatát, 14 évnél fiatalabb kiskorú esetében a születési bizonyítványt és a szülő személyi igazolványának másolatát. korábban írtuk Igényelhetik az új utazási kártyákat a diákok Marosvásárhelyen A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek. A bérletet a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban lehet kiváltani, hétköznapokon 10 és 17 óra között, amikor a szülők nagy többsége még dolgozik. Lehetne ezt másképp? Kodok Márton civil aktivista azt kérte a marosvásárhelyi városházától és a helyi közszállítási vállalattól, hogy módosítsanak az eljáráson, és tegyék lehetővé, hogy a tanintézetek online küldjék el a tanulók névsorát a közszállítási vállalathoz, amely a szülők kérése alapján kiállítja az utazási bérleteket. Szerinte

még hatékonyabb lenne, ha a bérleteket automatikusan meghosszabbítanák, miután ellenőrzik, hogy a diák még mindig marosvásárhelyi tanintézetben tanul-e.

Az is megoldható lenne, hogy a szülő online kérje a bérletet, a vállalat pedig eljuttassa azt az iskolákba, ahol kiosztják az érintett diákoknak. Hirdetés Ezzel elkerülhető lenne, hogy a szülők, diákok és egyetemisták fénymásolatokat készítsenek, sorban álljanak, a közszállítási vállalat pedig archiválja a sok iratot. Mit mondanak az illetékesek? Az online ügyintézés fontosságát hangsúlyozta és a diákbérletek kiváltásának megkönnyítését, gyorsítását szorgalmazta a hétfői rendkívüli tanácsülésen Cristian Vulc szociáldemokrata önkormányzati képviselő is, aki maga is iskolaigazgató. Mint kifejtette, fontos lenne, hogy amit lehet, azt online lehessen intézni, beleértve az igazolások kiállítását és elküldését is.

Egy helyen lehet kivenni a városban a diákbérleteket Fotó: Haáz Vince

Tatár Béla, a közszállítási vállalat igazgatója, aki bekapcsolódott az online tanácsülésbe, kifejtette:

a kiváltott diákbérletek alapján számolja el nekik a marosvásárhelyi városvezetés a helyi költségvetésből a diákok utaztatásának költségeit.

A vállalatnak igazolnia kell, hogy hány diákbérletet váltanak ki, ezért szükségesek a kért igazoló iratok. Az igazgató elmondta, már négy éve várják, hogy életbe lépjen az e-ticketing (elektronikus jegyértékesítés és -kezelés – szerk. megj.) rendszer, amely majd lehetővé teszi, hogy pontosan lássák, kik és milyen bérlettel utaznak a buszokon, és akkor már nem lesz szükség papíralapú igazolásra a városházi elszámoláshoz. Addig azonban papíralapon kell elszámolniuk a városnak, és ehhez szükségük van az iskola által kiállított igazolásra.

Első nap nem volt még sor a Mihai Eminescu Házban Fotó: Haáz Vince

A civil aktivista bejegyzése és a tanácsos felszólalása nyomán a közszállítási vállalat lépett az ügyben:

már nem szükséges a születési bizonyítványról és a személyazonossági igazolványról másolatot készíteni, elegendő azokat eredetiben a helyszínen bemutatni.