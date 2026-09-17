Házi őrizetbe került a bukaresti gazdatüntetés egyik feltételezett felbujtója

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Az erőszakba torkollt keddi gazdatüntetés négy résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. A kényszerintézkedésekről szerda éjjel döntött Bukarest első kerületének bírósága.
Hivatalos források szerint a házi őrizetbe helyezett személyek között van Ciprian Pamfile is, akit a hatóságok a fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik felbujtójának tartanak. A 36 éves férfi
Az Agerpres szerint a megmozdulás előtti napon a TikTokon buzdított erőszakra, majd félmeztelenül jelent meg a tüntetésen, ahol a rendfenntartók azonosították és előállították.
Az ügyészség korábbi tájékoztatása értelmében a 33 és 51 év közötti gyanúsítottak ellen hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, a közrend megzavarása és nyilvános felbujtás gyanújával indult eljárás.
Egy további tüntető ellen külön vizsgálat folyik, Pamfile csoportjának egy másik tagját pedig
A keddi gazdatüntetésen tíz csendőr sérült meg, közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A rendbontók több tárgyat is megrongáltak, köztük egy csendőrségi járművet, biztonsági kordonokat és a bukaresti tömegközlekedési vállalat javait.
Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.
Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula – közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére.
Helikopterrel szállítottak kórházba csütörtökön egy 28 éves német turistát, aki a Retyezát-hegységben súlyos bokasérülést szenvedett.
Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.
Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula csütörtökön.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerda este cáfolta, hogy saját magát javasolta volna miniszterelnöknek. Mint fogalmazott, „szemérmetlenül hazudik”, aki ennek az ellenkezőjét állítja.
Nemrég fogtak hozzá a Hargita megyei országutakon az útfestéshez, 80 kilométernyi felezővonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati jel felfestésére jut pénz idén. A festésen kívül több helyen karbantartási munkát is végeznek a tél beállta előtt.
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.
Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.
Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.
szóljon hozzá!