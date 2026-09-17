Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Házi őrizetbe került a bukaresti gazdatüntetés egyik feltételezett felbujtója

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az erőszakba torkollt keddi gazdatüntetés négy résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. A kényszerintézkedésekről szerda éjjel döntött Bukarest első kerületének bírósága.

Székelyhon

2026. szeptember 17., 10:372026. szeptember 17., 10:37

Hivatalos források szerint a házi őrizetbe helyezett személyek között van Ciprian Pamfile is, akit a hatóságok a fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik felbujtójának tartanak. A 36 éves férfi

Călin Georgescu ismert támogatója, korábban több, a volt államfőjelölt melletti tüntetésen is részt vett.

Az Agerpres szerint a megmozdulás előtti napon a TikTokon buzdított erőszakra, majd félmeztelenül jelent meg a tüntetésen, ahol a rendfenntartók azonosították és előállították.

Hirdetés

Az ügyészség korábbi tájékoztatása értelmében a 33 és 51 év közötti gyanúsítottak ellen hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, a közrend megzavarása és nyilvános felbujtás gyanújával indult eljárás.

Egy további tüntető ellen külön vizsgálat folyik, Pamfile csoportjának egy másik tagját pedig

lőfegyverrel az autójában állították meg a rendőrök.

A keddi gazdatüntetésen tíz csendőr sérült meg, közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A rendbontók több tárgyat is megrongáltak, köztük egy csendőrségi járművet, biztonsági kordonokat és a bukaresti tömegközlekedési vállalat javait.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
A vártnak alig harmada kapja az 50 lejes villanyszámla-támogatást – az állam is keresi az okokat
Bővül a kínálat, újabb csatorna közvetíti a román kézilabda-bajnokságokat
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
Székelyhon

Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Székelyhon

Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
Székely Sport

Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
A vártnak alig harmada kapja az 50 lejes villanyszámla-támogatást – az állam is keresi az okokat
Krónika

A vártnak alig harmada kapja az 50 lejes villanyszámla-támogatást – az állam is keresi az okokat
Bővül a kínálat, újabb csatorna közvetíti a román kézilabda-bajnokságokat
Székely Sport

Bővül a kínálat, újabb csatorna közvetíti a román kézilabda-bajnokságokat
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Nőileg

Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 17., csütörtök

Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő

Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.

Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő
Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő
2026. szeptember 17., csütörtök

Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő
Hirdetés
2026. szeptember 17., csütörtök

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát

Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula – közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére.

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát
Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát
2026. szeptember 17., csütörtök

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát
2026. szeptember 17., csütörtök

Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát

Helikopterrel szállítottak kórházba csütörtökön egy 28 éves német turistát, aki a Retyezát-hegységben súlyos bokasérülést szenvedett.

Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát
Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát
2026. szeptember 17., csütörtök

Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát
2026. szeptember 17., csütörtök

Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ

Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.

Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ
Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ
2026. szeptember 17., csütörtök

Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ
Hirdetés
2026. szeptember 17., csütörtök

Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya

Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula csütörtökön.

Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya
Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya
2026. szeptember 17., csütörtök

Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya
2026. szeptember 17., csütörtök

Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerda este cáfolta, hogy saját magát javasolta volna miniszterelnöknek. Mint fogalmazott, „szemérmetlenül hazudik”, aki ennek az ellenkezőjét állítja.

Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát
Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát
2026. szeptember 17., csütörtök

Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát
2026. szeptember 17., csütörtök

Kopott vonalak, szűkös keret: van, ahol csak a felezővonalat festik újra Hargita megyében

Nemrég fogtak hozzá a Hargita megyei országutakon az útfestéshez, 80 kilométernyi felezővonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati jel felfestésére jut pénz idén. A festésen kívül több helyen karbantartási munkát is végeznek a tél beállta előtt.

Kopott vonalak, szűkös keret: van, ahol csak a felezővonalat festik újra Hargita megyében
Kopott vonalak, szűkös keret: van, ahol csak a felezővonalat festik újra Hargita megyében
2026. szeptember 17., csütörtök

Kopott vonalak, szűkös keret: van, ahol csak a felezővonalat festik újra Hargita megyében
Hirdetés
2026. szeptember 16., szerda

Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere

Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.

Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
2026. szeptember 16., szerda

Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
2026. szeptember 16., szerda

Büntetendővé válik a kényszerházasság, akár hét év börtön is járhat érte

Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.

Büntetendővé válik a kényszerházasság, akár hét év börtön is járhat érte
Büntetendővé válik a kényszerházasság, akár hét év börtön is járhat érte
2026. szeptember 16., szerda

Büntetendővé válik a kényszerházasság, akár hét év börtön is járhat érte
2026. szeptember 16., szerda

Pisztolyt találtak a gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójánál

Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.

Pisztolyt találtak a gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójánál
Pisztolyt találtak a gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójánál
2026. szeptember 16., szerda

Pisztolyt találtak a gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójánál
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!