Házi őrizetbe került a bukaresti gazdatüntetés egyik feltételezett felbujtója

Az erőszakba torkollt keddi gazdatüntetés négy résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. A kényszerintézkedésekről szerda éjjel döntött Bukarest első kerületének bírósága.

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Hivatalos források szerint a házi őrizetbe helyezett személyek között van Ciprian Pamfile is, akit a hatóságok a fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik felbujtójának tartanak. A 36 éves férfi

Călin Georgescu ismert támogatója, korábban több, a volt államfőjelölt melletti tüntetésen is részt vett.

Az Agerpres szerint a megmozdulás előtti napon a TikTokon buzdított erőszakra, majd félmeztelenül jelent meg a tüntetésen, ahol a rendfenntartók azonosították és előállították.

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Az ügyészség korábbi tájékoztatása értelmében a 33 és 51 év közötti gyanúsítottak ellen hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, a közrend megzavarása és nyilvános felbujtás gyanújával indult eljárás.

Egy további tüntető ellen külön vizsgálat folyik, Pamfile csoportjának egy másik tagját pedig