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Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon

• Fotó: Olvasói felvétel

Fotó: Olvasói felvétel

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Közúti baleset történt szeptember 17-én, csütörtökön reggel a 12-es számú országúton, Csíkszentkirály területén.

Székelyhon

2026. szeptember 17., 11:462026. szeptember 17., 11:46

A Hargita megyei rendőrséget a 112-es segélyhívón keresztül értesítették a balesetről 8 óra 15 perc körül. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a balesetben

két személygépkocsi volt érintett.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetben senki nem sérült meg, az ütközés kizárólag anyagi károkat okozott.

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Mindkét gépkocsivezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a tesztek eredménye negatív lett.

Csíkszék Baleset Csíkszentkirály
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