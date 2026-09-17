Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon

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Közúti baleset történt szeptember 17-én, csütörtökön reggel a 12-es számú országúton, Csíkszentkirály területén.
A Hargita megyei rendőrséget a 112-es segélyhívón keresztül értesítették a balesetről 8 óra 15 perc körül. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a balesetben
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetben senki nem sérült meg, az ütközés kizárólag anyagi károkat okozott.
Mindkét gépkocsivezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a tesztek eredménye negatív lett.
Negyedik alkalommal szervezi meg a Hargita-hegység Közösségi Fejlesztési Társulás a Pásztornap a Hargitán című szakmai találkozót. A szeptember 18-i rendezvénynek a csíkcsicsói Csicsó Farm ad otthont.
Továbbra is vizsgálják a szeptember 12-én, szombaton történt tragikus büdösfürdői mofettabaleset körülményeit, az ügyészség szerint egyelőre azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy gázmérgezés okozta a tragédiát.
Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.
Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.
Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.
Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.
Készül a megvalósíthatósági tanulmány a Csíkszeredában elképzelt parkolóház számára, amely a parkoláson túl új zöldövezet és közösségi terek kialakítását is jelenti. Uniós finanszírozásért pályáznának ennek érdekében.
Próbaüzemre készen fog állni a hónap végére a Csíkszentsimonban épülő alcsíki sátortetős műjégpálya, el lehet kezdeni a jégkészítést. Az előkészületek zajlanak Gyimesközéplokon is, ott a műjégpálya év végéig készülhet el.
A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították szombaton azt a 43 éves csíkszeredai férfit, akire a büdősfürdői moffetában találtak rá eszméletlen állapotban. Bár még mindig súlyos az állapota, már javuló tendenciát mutat.
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