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Kopott vonalak, szűkös keret: van, ahol csak a felezővonalat festik újra Hargita megyében

Terelőbójákkal jelölték meg a frissen festett felezővonalat. A 12-es országúton dolgozik jelenleg a CNAIR által megbízott kivitelező • Fotó: Barabás Hajnal

Terelőbójákkal jelölték meg a frissen festett felezővonalat. A 12-es országúton dolgozik jelenleg a CNAIR által megbízott kivitelező

Fotó: Barabás Hajnal

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Nemrég fogtak hozzá a Hargita megyei országutakon az útfestéshez, 80 kilométernyi felezővonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati jel felfestésére jut pénz idén. A festésen kívül több helyen karbantartási munkát is végeznek a tél beállta előtt.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 17., 07:552026. szeptember 17., 07:55

Az útburkolati jelek újrafestését nemrég kezdték el Hargita megye országútjain. A hét elején a 12-es jelzésű országuton, Csíkszereda és Csíkszentdomokos közötti útszakaszon dolgoztak, hosszú kilométereken keresztül helyezve le több narancssárga-fehér csíkos útterelő bóját a frissen festett felezővonal mentén.

Cătălin Romanescu, az országos útügyi társaság (CNAIR) Hargita megyei kirendeltségének igazgatója a Székelyhonnak elmondta, idén 80 kilométernyi felezővonal és 40 kilométernyi szélső, azaz útmenti jelzés felfestésére van keret.

  • A 12-es jelzésű országút jelentős részén a felezővonalat és a szélső útburkolati jeleket is újrafestik.

  • A szélső vonalakat elsősorban a településeken, illetve a településeken kívül azokon a szakaszokon festik újra, ahol a jelzés már csak részben látható.

  • A többi országúton egyelőre csak a felezővonalak felfestésére készülnek.

Romanescu szerint egy másik csapatot is várnak, amely a megye többi részén végzi majd ezt a munkát. A beavatkozásokat a CNAIR központi szintjén megkötött szerződés alapján végzik.

Lesznek szakaszok, ahol csak a felezővonalat festik újra • Fotó: Barabás Hajnal Galéria

Lesznek szakaszok, ahol csak a felezővonalat festik újra

Fotó: Barabás Hajnal

Hargita megyében egyébként mintegy 445 kilométernyi országút tartozik az útügy kezelésébe.

Őszre is maradt javítanivaló

A Hargita megyei kirendeltség igazgatója szerint az idei útkarbantartásokra nem állt rendelkezésre elegendő pénz.

A korábbi javításokat elégtelennek nevezte, és reményét fejezte ki, hogy ősszel még folytathatják a kátyúzást és egyéb javításokat,

amint kapnak rá finanszírozást. Mint mondta, fontos lenne, hogy a megye országútjai megfelelő állapotba kerüljenek még a tél beállta előtt.

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„Ha úgy megyünk bele a télbe, hogy minden utat rendbe tettünk, tavasszal sokkal kevesebb kátyúnk lesz” – fogalmazott. Hozzátette, a megyében ugyanis a fagyási és olvadási ciklusok jelentik az utak egyik legnagyobb problémáját.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Közlekedés
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