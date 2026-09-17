Kopott vonalak, szűkös keret: van, ahol csak a felezővonalat festik újra Hargita megyében

Nemrég fogtak hozzá a Hargita megyei országutakon az útfestéshez, 80 kilométernyi felezővonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati jel felfestésére jut pénz idén. A festésen kívül több helyen karbantartási munkát is végeznek a tél beállta előtt.

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Az útburkolati jelek újrafestését nemrég kezdték el Hargita megye országútjain. A hét elején a 12-es jelzésű országuton, Csíkszereda és Csíkszentdomokos közötti útszakaszon dolgoztak, hosszú kilométereken keresztül helyezve le több narancssárga-fehér csíkos útterelő bóját a frissen festett felezővonal mentén.

Cătălin Romanescu, az országos útügyi társaság (CNAIR) Hargita megyei kirendeltségének igazgatója a Székelyhonnak elmondta, idén 80 kilométernyi felezővonal és 40 kilométernyi szélső, azaz útmenti jelzés felfestésére van keret.

A 12-es jelzésű országút jelentős részén a felezővonalat és a szélső útburkolati jeleket is újrafestik.

A szélső vonalakat elsősorban a településeken, illetve a településeken kívül azokon a szakaszokon festik újra, ahol a jelzés már csak részben látható.

A többi országúton egyelőre csak a felezővonalak felfestésére készülnek.

Romanescu szerint egy másik csapatot is várnak, amely a megye többi részén végzi majd ezt a munkát. A beavatkozásokat a CNAIR központi szintjén megkötött szerződés alapján végzik.