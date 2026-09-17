Együtt a demenciával élőkért: előadás és örömtánc Székelyudvarhelyen

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Fotó: Csató Andrea
A demenciával élőkre, hozzátartozóikra és az őket segítő közösségekre irányítja a figyelmet a Diakónia Keresztény Alapítvány szeptember 21-én, az Alzheimer Világnapja alkalmából szervezett rendezvénye.
Az Együtt a demenciával élőkért című programnak a Református Esperesi Hivatal konferenciaterme ad otthont Székelyudvarhelyen.
A hétfői program 11 órakor kezdődik egy demenciáról szóló előadással. A szervezők célja, hogy
miközben felhívják a figyelmet arra is, milyen fontos a megértés, az elfogadás és a közösségi támogatás a demenciával élők és családjaik számára.
A rendezvény 12 órától közös örömtánccal folytatódik a Patkóban. A programhoz a Mosoly az Életért Szenior Tánccsoport is csatlakozik. A szervezők szerint a tánc nemcsak a közösségi élményről szól, hanem egyben lehetőség arra is, hogy
Az Alzheimer Világnapja minden évben szeptember 21-én hívja fel a figyelmet az Alzheimer-kórra és a demenciával élő emberek helyzetére. A székelyudvarhelyi kezdeményezés üzenete egyszerű:
A szervezők minden érdeklődőt várnak szeptember 21-én, hétfőn.
Korábbi terveket követően üzembe helyezik az automata sorompórendszert Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átjárónál. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a berendezés a tervek szerint már péntektől működni fog.
Határidőre befejeződött a homoródfürdői Hatos villa felújítása, de nem kezdődhetnek el rögtön a táborozások, hiszen Hargita Megye Tanácsa előbb rendezné a terület jogviszonyát, ugyanakkor javításokat tervez az udvaron.
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A mozgás, a játék és az új élmények kerülnek a középpontba a keddi Sportágválasztón Székelyudvarhelyen.
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