Együtt a demenciával élőkért: előadás és örömtánc Székelyudvarhelyen

A demenciával élőkre, hozzátartozóikra és az őket segítő közösségekre irányítja a figyelmet a Diakónia Keresztény Alapítvány szeptember 21-én, az Alzheimer Világnapja alkalmából szervezett rendezvénye.

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A hétfői program 11 órakor kezdődik egy demenciáról szóló előadással. A szervezők célja, hogy

miközben felhívják a figyelmet arra is, milyen fontos a megértés, az elfogadás és a közösségi támogatás a demenciával élők és családjaik számára.

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A rendezvény 12 órától közös örömtánccal folytatódik a Patkóban. A programhoz a Mosoly az Életért Szenior Tánccsoport is csatlakozik. A szervezők szerint a tánc nemcsak a közösségi élményről szól, hanem egyben lehetőség arra is, hogy