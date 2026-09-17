Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst

Ismét szemétgyűjtési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson. A Let’s Do It, Romania! országos hulladékgyűjtési mozgalom keretében zajló pénteki akcióra mindazokat várják, akik szeretnének hozzájárulni a város és környéke rendezettebbé tételéhez.

Gergely Imre 2026. szeptember 17., 08:402026. szeptember 17., 08:40

A résztvevők szeptember 18-án, pénteken 9 órakor gyülekeznek a Központi Parkban, ahol eligazítást követően indulnak a kijelölt helyszínekre. A takarítás a 4-es és 6-os kilométernél, a Hóvirág és a Régigyár utcában, a Kőbánya utca vasút környéki szakaszán, valamint a Békény-patak környékén zajlik.

A szervezők szemeteszsákokat, kesztyűt és ivóvizet biztosítanak a résztvevőknek, továbbá a helyszínekre való szállításról és meleg ebédről is gondoskodnak.