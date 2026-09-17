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Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Ismét szemétgyűjtési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson. A Let’s Do It, Romania! országos hulladékgyűjtési mozgalom keretében zajló pénteki akcióra mindazokat várják, akik szeretnének hozzájárulni a város és környéke rendezettebbé tételéhez.

Gergely Imre

2026. szeptember 17., 08:402026. szeptember 17., 08:40

A résztvevők szeptember 18-án, pénteken 9 órakor gyülekeznek a Központi Parkban, ahol eligazítást követően indulnak a kijelölt helyszínekre. A takarítás a 4-es és 6-os kilométernél, a Hóvirág és a Régigyár utcában, a Kőbánya utca vasút környéki szakaszán, valamint a Békény-patak környékén zajlik.

A szervezők szemeteszsákokat, kesztyűt és ivóvizet biztosítanak a résztvevőknek, továbbá a helyszínekre való szállításról és meleg ebédről is gondoskodnak.

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A gördülékeny szervezés érdekében a részvételi szándékot a 0743 132 420-as vagy a 0366 733 007-es telefonszámon kérik jelezni.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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