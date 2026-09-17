Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerda este cáfolta, hogy saját magát javasolta volna miniszterelnöknek. Mint fogalmazott, „szemérmetlenül hazudik”, aki ennek az ellenkezőjét állítja.

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A szövetségi elnök Facebook-bejegyzésében közölte, hogy valahányszor felmerült a neve lehetséges kormányfőjelöltként, mindig jelezte: nem tartja időszerűnek a jelölését, és ezt meg is indokolta.

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Kelemen Hunor ismét hangsúlyozta, hogy Romániának teljes jogkörű kormányra van szüksége. Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hónapokban több megoldási javaslattal is előálltak a politikai válság rendezésére, és