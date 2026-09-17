Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát

Fotó: Olti Angyalka
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerda este cáfolta, hogy saját magát javasolta volna miniszterelnöknek. Mint fogalmazott, „szemérmetlenül hazudik”, aki ennek az ellenkezőjét állítja.
A szövetségi elnök Facebook-bejegyzésében közölte, hogy valahányszor felmerült a neve lehetséges kormányfőjelöltként, mindig jelezte: nem tartja időszerűnek a jelölését, és ezt meg is indokolta.
Kelemen Hunor ismét hangsúlyozta, hogy Romániának teljes jogkörű kormányra van szüksége. Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hónapokban több megoldási javaslattal is előálltak a politikai válság rendezésére, és
„Nem mi idéztük elő ezt a helyzetet, és bármennyi megoldást és támogatást kínáltunk is, az eredmény ezúttal sem rajtunk múlik majd” – idézi az RMDSZ elnökét az Agerpres.
Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolta miniszterelnöknek csütörtök délután Nicușor Dan államfő.
Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula – közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére.
Helikopterrel szállítottak kórházba csütörtökön egy 28 éves német turistát, aki a Retyezát-hegységben súlyos bokasérülést szenvedett.
Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.
Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula csütörtökön.
Az erőszakba torkollt keddi gazdatüntetés négy résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. A kényszerintézkedésekről szerda éjjel döntött Bukarest első kerületének bírósága.
Nemrég fogtak hozzá a Hargita megyei országutakon az útfestéshez, 80 kilométernyi felezővonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati jel felfestésére jut pénz idén. A festésen kívül több helyen karbantartási munkát is végeznek a tél beállta előtt.
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.
Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.
Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.
1 hozzászólás