Ráfér a korszerűsítés a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkra

Fel szeretné újíttatni és a klímaváltozáshoz alkalmazkodóvá tenni az Erzsébet parkot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, amivel megcéloztak egy pályázati kiírást.

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A park jelenlegi formáját 2004 és 2010 között nyerte el, azóta a járdák és a padok megrongálódtak, szükségessé vált a világítás modernizálása, egy korszerű öntözőrendszer létesítése, de a park flórájába is bele kellene nyúlni – mutat rá annak a vonatkozó tanácsi határozatnak az indoklása, amelyet legutóbbi ülésén fogadott el az önkormányzati képviselő testület.

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A tanulmány szerint a felújítás tételei a következők:

a járdák, lépcsők felújítása, a park akadálymentessé tétele;

növelnék a zöldfelületet és javítanák a talajszerkezetet, hogy az több vizet tudjon visszatartani;

részben megújítanák a park növényzetét is, az éghajlati változásokat, szárazságot jobban bíró növényeket telepítenének;

a játszótér is megújulna, fölé pedig felüljárót építenének;

a tavat ki kell kotorni, a vízszűrőrendszert modernizálni;

a park központi terét (a köröndöt) amfiteátrum-jellegűvé tennék;

épülne egy földalatti rész esővíztárolóra és új öntözőrendszerre;

meg kellene újítani a közvilágítási rendszert;

illetve a park felső részére kulturális- és kiállítótereket képzel el az önkormányzat.

A beruházás becsült költsége 30 millió lej. Amennyiben megnyerik a Központi Fejlesztési Régió pályázati támogatását, a kivitelezésre elméletileg 2027 és 2029 között kerülne sor.