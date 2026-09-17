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Ráfér a korszerűsítés a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkra

A lépcsőket, járdákat is javítani kell. Archív • Fotó: Pinti Attila

A lépcsőket, járdákat is javítani kell. Archív

Fotó: Pinti Attila

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Fel szeretné újíttatni és a klímaváltozáshoz alkalmazkodóvá tenni az Erzsébet parkot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, amivel megcéloztak egy pályázati kiírást.

Bodor Tünde

2026. szeptember 17., 09:002026. szeptember 17., 09:00

A park jelenlegi formáját 2004 és 2010 között nyerte el, azóta a járdák és a padok megrongálódtak, szükségessé vált a világítás modernizálása, egy korszerű öntözőrendszer létesítése, de a park flórájába is bele kellene nyúlni – mutat rá annak a vonatkozó tanácsi határozatnak az indoklása, amelyet legutóbbi ülésén fogadott el az önkormányzati képviselő testület.

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A tanulmány szerint a felújítás tételei a következők:

  • a járdák, lépcsők felújítása, a park akadálymentessé tétele;
  • növelnék a zöldfelületet és javítanák a talajszerkezetet, hogy az több vizet tudjon visszatartani;
  • részben megújítanák a park növényzetét is, az éghajlati változásokat, szárazságot jobban bíró növényeket telepítenének;
  • a játszótér is megújulna, fölé pedig felüljárót építenének;
  • a tavat ki kell kotorni, a vízszűrőrendszert modernizálni;
  • a park központi terét (a köröndöt) amfiteátrum-jellegűvé tennék;
  • épülne egy földalatti rész esővíztárolóra és új öntözőrendszerre;
  • meg kellene újítani a közvilágítási rendszert;
  • illetve a park felső részére kulturális- és kiállítótereket képzel el az önkormányzat.

A beruházás becsült költsége 30 millió lej. Amennyiben megnyerik a Központi Fejlesztési Régió pályázati támogatását, a kivitelezésre elméletileg 2027 és 2029 között kerülne sor.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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