Ráfér a korszerűsítés a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkra

A lépcsőket, járdákat is javítani kell. Archív
Fotó: Pinti Attila
Fel szeretné újíttatni és a klímaváltozáshoz alkalmazkodóvá tenni az Erzsébet parkot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, amivel megcéloztak egy pályázati kiírást.
A park jelenlegi formáját 2004 és 2010 között nyerte el, azóta a járdák és a padok megrongálódtak, szükségessé vált a világítás modernizálása, egy korszerű öntözőrendszer létesítése, de a park flórájába is bele kellene nyúlni – mutat rá annak a vonatkozó tanácsi határozatnak az indoklása, amelyet legutóbbi ülésén fogadott el az önkormányzati képviselő testület.
A tanulmány szerint a felújítás tételei a következők:
A beruházás becsült költsége 30 millió lej. Amennyiben megnyerik a Központi Fejlesztési Régió pályázati támogatását, a kivitelezésre elméletileg 2027 és 2029 között kerülne sor.
Eltérő körülmények között kezdődött a tanév két nagyszabású kézdivásárhelyi oktatási beruházás helyszínén. Míg a Manócska Napközi Otthon óvodásait már a kívül-belül megújult épület fogadta, az Apor Péter diákjainak várniuk kell a visszaköltözésre.
Rosszabb szezont zárt a sepsiszentgyörgyi strand, mint tavaly, úgy tűnik, az emberek tartalékolnak, spórolnak – tudtuk meg Bodor Lorándtól, a létesítményt üzemeltető Rekreatív Rt. igazgatójától.
Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.
Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.
Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.
Jelvénykíállítás nyílik csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban. A több mint 5000 darabos tárlat a sporttól az űrkutatásig több témát is felölel.
Hosszú évek óta nem volt ilyen népes mezőny a Székely Vágtán, összesen 35 lovas állt rajthoz. A szervezők szerint külön öröm, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a lovassportba, ami azt mutatja, hogy van utánpótlás.
Tizenkettedik alkalommal vitték motorozni a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékkal élő foglalkoztatottjait a háromszéki motorosok. A résztvevők Erősdre utaztak, ahol ünnepi istentiszteleten majd közös bográcsozáson vesznek részt.
Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.
Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.
szóljon hozzá!