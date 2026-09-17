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Megújult a Hatos villa Homoródfürdőn, de még nem teljes az öröm

A felújítás befejeződött, de még a területet rendezni szeretnék a Hatos villánál

A felújítás befejeződött, de még a területet rendezni szeretnék a Hatos villánál

Fotó: Olti Angyalka

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Határidőre befejeződött a homoródfürdői Hatos villa felújítása, de nem kezdődhetnek el rögtön a táborozások, hiszen Hargita Megye Tanácsa előbb rendezné a terület jogviszonyát, ugyanakkor javításokat tervez az udvaron.

Fülöp-Székely Botond

2026. szeptember 17., 09:522026. szeptember 17., 09:52

2026. szeptember 17., 09:522026. szeptember 17., 09:52

Messziről látszik, hogy jelentős felújításon esett át a korábban meglehetősen rossz állapotban lévő Hatos villa, a korszerűsített épület pedig nagyon jól illeszkedik a fenyőkkel tűzdelt tájba.

Leállás, majd újrakezdés

Hargita Megye Tanácsa (HMT) korábban azt tűzte ki célul, hogy energiahatékonnyá teszik a számos diáktábor helyszínéül szolgáló villát, így egyrészt

csökkenni fognak az üzemeltetés költségei,

ugyanakkor maga az épület is megújulhat. A tervekben egyebek mellett a villa tetőzetének korszerűsítése, az ajtók és ablakok cseréje, a falak szigetelése, valamint a villany- és vízhálózatok modernizálása szerepelt.Ezek megvalósításáért pályáztak az Országos Helyreállítási Terv programban (PNRR), ahol kétmillió lejes támogatást ítéltek meg számukra.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A kivitelezés 2025-ben kezdődött el, ám néhány hónapnyi munka után le kellett állni, hiszen előre nem látott problémák miatt – új tűzvédelmi megoldásokat kell alkalmazni, rossz állapotban lévő gerendákat kell cserélni és falakat kell kialakítani – duplájára nőtt a projekt értéke.

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A törvényeknek megfelelően új közbeszerzési eljárást indítottak. A helyzetet bonyolította, hogy a pluszköltségeket a HMT kellett biztosítsa, amit részben hitelből oldottak meg. Mindemellett az időközben

emelkedő anyagárak miatt a kormány további kétmillió lejes költségvetés-kiegészítést kellett biztosítson.

Szerencsére idénre a problémák jó része megoldódott, így folytatódhatott a munka.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Területrendezésre készülnek

Bíró Barna Botond, a HMT elnöke lapunknak megerősítette, mostanra sikerült befejezzék a pályázat során vállalt energetikai felújítást, az elszámolások is megtörténtek. Apróbb javítások ugyan még maradtak, de azokat a közeljövőben megoldják. Azonban

még várniuk kell a táborozóknak, mielőtt birtokba vehetnék az épületet,

hiszen azt megelőzően a megyei tanács rendezni szeretné az udvar területének jogviszonyát. Jelenleg ugyanis Kápolnásfalu tulajdonában van a telek, de szeretnék, ha az átkerülne intézményükhöz. Erre egyébként kaptak is szóbeli ígéretet a kápolnási önkormányzattól. Ezt követően területrendezési munkálatokba kezdenek, ami egyebek mellett a kerítés újjáépítését jelenti.

Amennyiben a felsoroltak megvalósulnak, akkor a HMT alintézményének, a Vámszer Géza Művészeti Népiskolának az ügykezelésébe kerül a Hatos villa, ők fogják azt üzemelteteni.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Hargitafürdő
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