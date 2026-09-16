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Őrző-védők nélkül nehéz megoldani a ruhában fürdőzés problémáját

Archív • Fotó: Antal Árpád/Facebook

Archív

Fotó: Antal Árpád/Facebook

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Rosszabb szezont zárt a sepsiszentgyörgyi strand, mint tavaly, úgy tűnik, az emberek tartalékolnak, spórolnak – tudtuk meg Bodor Lorándtól, a létesítményt üzemeltető Rekreatív Rt. igazgatójától.

Bodor Tünde

2026. szeptember 16., 08:252026. szeptember 16., 08:25

A sepsiszentgyörgyi strand az elmúlt hétvégén zárta a szezont, amely idén június 27-én kezdődött. A legtöbb jegyet augusztus 2-án értékesítették: aznap 1013-an léptek be fürdőzni a sepsiszentgyörgyi strandra.
A jegyek ára idén is maradt a tavalyi: a standard jegy felnőtteknek hét közben 66 lej volt, hétvégén 83, a helyi lakosoknak járó kedvezménykártyával 50, illetve 62 lejt kellett fizetni.

Az igazgató szerint nagyobb incidens ebben a szezonban nem volt, de

arról nem sikerült egyeseket leszoktatni, hogy ruhában csobbanjanak.

Ők főleg a délután, a rövidebb fürdőzést biztosító kedvezményes jegyekkel, csoportosan érkezők közül kerülnek ki – tudtuk meg. A szabálysértés miatt az illetőket kitessékelik, de alkalomadtán visszatérnek.

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A jelenség visszaszorítását hátráltatta, hogy az üzemeltető is takarékoskodott, a korábbiakkal ellentétben idén nem szerződtettek őrző-védő céget – árulta el Bodor Loránd.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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