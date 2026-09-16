Őrző-védők nélkül nehéz megoldani a ruhában fürdőzés problémáját

Rosszabb szezont zárt a sepsiszentgyörgyi strand, mint tavaly, úgy tűnik, az emberek tartalékolnak, spórolnak – tudtuk meg Bodor Lorándtól, a létesítményt üzemeltető Rekreatív Rt. igazgatójától.

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A sepsiszentgyörgyi strand az elmúlt hétvégén zárta a szezont, amely idén június 27-én kezdődött. A legtöbb jegyet augusztus 2-án értékesítették: aznap 1013-an léptek be fürdőzni a sepsiszentgyörgyi strandra.

A jegyek ára idén is maradt a tavalyi: a standard jegy felnőtteknek hét közben 66 lej volt, hétvégén 83, a helyi lakosoknak járó kedvezménykártyával 50, illetve 62 lejt kellett fizetni.

Az igazgató szerint nagyobb incidens ebben a szezonban nem volt, de