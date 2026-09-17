Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ

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Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.
A Cotroceni-palotában folytatott egyeztetést követően a szövetségi elnök rámutatott, egyelőre nem tudni, hogy ki lenne a miniszterelnök, és azt sem, hogy politikai, technokrata vagy minisztériumi szakemberekből álló kormányról lenne-e szó.
– szögezte le.
Hozzátette, az eddigi nyilatkozatokból az derül ki, hogy egy politikai kormánynak – függetlenül attól, hogy Sorin Grindeanu vagy Siegfried Mureșan körül alakulna-e meg – nem lenne meg a többsége a másik oldal támogatása nélkül.
„Így marad lehetőségként egy minisztériumi szakemberekből álló kormány is. Ez a mi elképzelésünk szerint olyanokból állna, akik az elmúlt évtizedekben minisztériumokban dolgoztak, különböző politikai szereplőkkel működtek együtt, ismerik a szakterületüket, és van tekintélyük és tapasztalatuk.
– idézi az RMDSZ elnökét az Agerpres.
Kelemen szerint ugyanakkor a miniszterelnök-jelölt személyéről nem beszéltek a csütörtöki egyeztetésen.
A szövetségi elnök azt is hangsúlyozta, hogy a PSD támogatása nélkül nincs meg a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség. Számításai szerint
Kelemen Hunor szerint arra kell törekedni, hogy a parlament szavazzon bizalmat az új kormánynak, ellenkező esetben ugyanis teljesülhetnek az előre hozott választások feltételei. Az előre hozott választás alkotmányos, törvényes és demokratikus megoldás, de nem szabad elsődleges opciónak lennie – nyomatékosította a szövetségi elnök.
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