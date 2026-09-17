Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ

Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.

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A Cotroceni-palotában folytatott egyeztetést követően a szövetségi elnök rámutatott, egyelőre nem tudni, hogy ki lenne a miniszterelnök, és azt sem, hogy politikai, technokrata vagy minisztériumi szakemberekből álló kormányról lenne-e szó.

Számunkra az a fontos, hogy ezek a politikai erők együtt biztosítsák a kormány többségét, és ne legyen szükség mások szavazataira”

– szögezte le.

Hozzátette, az eddigi nyilatkozatokból az derül ki, hogy egy politikai kormánynak – függetlenül attól, hogy Sorin Grindeanu vagy Siegfried Mureșan körül alakulna-e meg – nem lenne meg a többsége a másik oldal támogatása nélkül.

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„Így marad lehetőségként egy minisztériumi szakemberekből álló kormány is. Ez a mi elképzelésünk szerint olyanokból állna, akik az elmúlt évtizedekben minisztériumokban dolgoztak, különböző politikai szereplőkkel működtek együtt, ismerik a szakterületüket, és van tekintélyük és tapasztalatuk.