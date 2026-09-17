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Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.

Székelyhon

2026. szeptember 17., 13:272026. szeptember 17., 13:27

A Cotroceni-palotában folytatott egyeztetést követően a szövetségi elnök rámutatott, egyelőre nem tudni, hogy ki lenne a miniszterelnök, és azt sem, hogy politikai, technokrata vagy minisztériumi szakemberekből álló kormányról lenne-e szó.

Idézet
Számunkra az a fontos, hogy ezek a politikai erők együtt biztosítsák a kormány többségét, és ne legyen szükség mások szavazataira”

– szögezte le.

Hozzátette, az eddigi nyilatkozatokból az derül ki, hogy egy politikai kormánynak – függetlenül attól, hogy Sorin Grindeanu vagy Siegfried Mureșan körül alakulna-e meg – nem lenne meg a többsége a másik oldal támogatása nélkül.

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„Így marad lehetőségként egy minisztériumi szakemberekből álló kormány is. Ez a mi elképzelésünk szerint olyanokból állna, akik az elmúlt évtizedekben minisztériumokban dolgoztak, különböző politikai szereplőkkel működtek együtt, ismerik a szakterületüket, és van tekintélyük és tapasztalatuk.

Idézet
Más megoldás egyelőre nem körvonalazódik”

– idézi az RMDSZ elnökét az Agerpres.

Kelemen szerint ugyanakkor a miniszterelnök-jelölt személyéről nem beszéltek a csütörtöki egyeztetésen.

A szövetségi elnök azt is hangsúlyozta, hogy a PSD támogatása nélkül nincs meg a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség. Számításai szerint

a PSD, a PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója együttesen 312–313 szavazattal rendelkezik.

Kelemen Hunor szerint arra kell törekedni, hogy a parlament szavazzon bizalmat az új kormánynak, ellenkező esetben ugyanis teljesülhetnek az előre hozott választások feltételei. Az előre hozott választás alkotmányos, törvényes és demokratikus megoldás, de nem szabad elsődleges opciónak lennie – nyomatékosította a szövetségi elnök.

Belföld Politika
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