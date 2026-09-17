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A Manócska már megújult, az Apor Péter diákjainak még várniuk kell

2023 januárjában fogtak hozzá a Manócska Napközi Otthon felújításához

2023 januárjában fogtak hozzá a Manócska Napközi Otthon felújításához

Fotó: Kocsis Károly

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Eltérő körülmények között kezdődött a tanév két nagyszabású kézdivásárhelyi oktatási beruházás helyszínén. Míg a Manócska Napközi Otthon óvodásait már a kívül-belül megújult épület fogadta, az Apor Péter diákjainak várniuk kell a visszaköltözésre.

Kocsis Károly

2026. szeptember 17., 13:322026. szeptember 17., 13:32

A Manócska Napközi Otthon korszerűsítése az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében valósult meg. A 2023 januárjától mostanig zajló beruházás teljes értéke 7,46 millió lejre rúgott, amiből 5,36 millió lejt tett ki a vissza nem térítendő támogatás. Bokor Tibor polgármester tájékoztatása szerint

már csak kisebb munkálatok vannak hátra az udvaron, ami az önkormányzat feladata, a kivitelező eleget tett a vállalásának.

A projektzáró közlemény szerint 318 kedvezményezettel számoló beruházás jóval túlmutatott egy egyszerű energetikai korszerűsítésen. Kicserélték az ablakokat és ajtókat, megújult a villany- és vízhálózat, az épületgépészet, valamint a fűtési és szellőztetési rendszer.

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Felújították az illemhelyiségeket és a belső burkolatokat, az épület kőzetgyapotos hőszigetelést kapott, a tetőre pedig napelemes rendszert telepítettek.

A régi épületből lényegében csak a falak maradtak meg.

A fejlesztés célját ugyanakkor nem csupán a körülmények javítása képezte: az energetikai beavatkozások révén az épület hőigénye, energiafelhasználása, károsanyag-kibocsátása és fenntartási költsége is csökkenhet.

Olyan lett, amilyenre számítottak

A felújítás idején a Manócska mintegy 180 óvodását a Gábor Áron Szakközépiskola egyik épületszárnyában, a bentlakás földszinti részén helyezték el. Az ideiglenes otthonban az alváshoz és az étkeztetéshez szükséges feltételeket is biztosították. Az új tanévre viszont az óvónőkkel, nevelőkkel együtt visszatérhettek a korszerűsített épületbe.

Tavasszal teljesen más képét fogja mutatni az udvar Galéria

Tavasszal teljesen más képét fogja mutatni az udvar

Fotó: Kocsis Károly

Borcsa Mária igazgatónő lapunknak megerősítette, pont olyan lett, amilyenre számítottak, korszerű, kényelmes, a didaktikai szempontoknak is teljesen megfelelő, és már várják a tavaszt, amikor a városi kertészet által most elvégzett füvesítésnek „kézzelfogható” eredménye lesz.

Október végén talán költözhetnek

Az Apor Péter Szaklíceumban más a helyzet. Az 1911-ben felhúzott főépület és a melléképület teljes körű felújítása 2023 őszén kezdődött. A Regionális Operatív Program keretében megvalósuló beruházást a munkálatok kezdetekor áfa nélkül mintegy 3,5 millió euróra, közel húszmillió lejre becsülték.

Már akkor számoltak azzal, hogy az infláció és az építőipari árak emelkedése miatt az eredeti keret nem feltétlenül lesz elegendő,

az azóta szükségessé vált kiigazítások pedig tovább növelték a költségeket.

Október végéig itt is pontot tehetnek a beruházás végére Galéria

Október végéig itt is pontot tehetnek a beruházás végére

Fotó: Kocsis Károly

Az Apor esetében sem egyszerű épületfelújításról van szó. Bővítik az intézményt, tanműhelyeket alakítanak ki a különböző szakok számára, és egy gépkocsi-műszakiztató állomással is gazdagodik az iskola.

Megújult a tornaterem, elkészült az udvar térkövezésének jelentős része és az új kerítés, a főépület előtti területet pedig füvesítenék, ahol egy kisebb botanikus kert kialakítását is tervezik. Közben megkezdődött az új tanműhelyi és laboratóriumi felszerelések leszállítása is, az állategészségügyi labor eszközeinek egy része már megérkezett.

Hatalmas a változás a két és fél évvel ezelőtti állapotokhoz képest Galéria

Hatalmas a változás a két és fél évvel ezelőtti állapotokhoz képest

Fotó: Farkas Áron

Noha a főépületben már a takarítást is elkezdték, és a Kanta Szakképző Központból öt terem bútorzatát visszaszállították – ezeket a Waldorf-osztályok használhatják majd –, a teljes visszaköltözés feltételei a tanévkezdésre nem teremtődtek meg.

Hátravan még többek között a víz- és gázszerelés, illetve a csatornázás egy része, és a végleges tűzoltósági engedély megszerzéséhez is teljesíteni kell még bizonyos feltételeket.

Az Apor Péter Szaklíceum huszonegy osztályának közel ötszáz diákja ezért az új tanévet is ideiglenes helyszíneken, a Kanta Szakképző Központban és a Bod Péter Tanítóképzőben kezdte meg. Dr. Constantinescu Herman iskolaigazgató azonban bízik abban, hogy október végén birtokba vehetik eredeti hajlékukat. „Az utolsó simításoknál tartunk, lassan érkeznek a szaklaborokba is a felszerelések” – nyilatkozta lapunknak.

• Fotó: Kocsis Károly Galéria

Fotó: Kocsis Károly

Háromszék Oktatás Kézdivásárhely
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