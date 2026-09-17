A Manócska már megújult, az Apor Péter diákjainak még várniuk kell

2023 januárjában fogtak hozzá a Manócska Napközi Otthon felújításához
Fotó: Kocsis Károly
Eltérő körülmények között kezdődött a tanév két nagyszabású kézdivásárhelyi oktatási beruházás helyszínén. Míg a Manócska Napközi Otthon óvodásait már a kívül-belül megújult épület fogadta, az Apor Péter diákjainak várniuk kell a visszaköltözésre.
A Manócska Napközi Otthon korszerűsítése az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében valósult meg. A 2023 januárjától mostanig zajló beruházás teljes értéke 7,46 millió lejre rúgott, amiből 5,36 millió lejt tett ki a vissza nem térítendő támogatás. Bokor Tibor polgármester tájékoztatása szerint
A projektzáró közlemény szerint 318 kedvezményezettel számoló beruházás jóval túlmutatott egy egyszerű energetikai korszerűsítésen. Kicserélték az ablakokat és ajtókat, megújult a villany- és vízhálózat, az épületgépészet, valamint a fűtési és szellőztetési rendszer.
Felújították az illemhelyiségeket és a belső burkolatokat, az épület kőzetgyapotos hőszigetelést kapott, a tetőre pedig napelemes rendszert telepítettek.
A fejlesztés célját ugyanakkor nem csupán a körülmények javítása képezte: az energetikai beavatkozások révén az épület hőigénye, energiafelhasználása, károsanyag-kibocsátása és fenntartási költsége is csökkenhet.
A felújítás idején a Manócska mintegy 180 óvodását a Gábor Áron Szakközépiskola egyik épületszárnyában, a bentlakás földszinti részén helyezték el. Az ideiglenes otthonban az alváshoz és az étkeztetéshez szükséges feltételeket is biztosították. Az új tanévre viszont az óvónőkkel, nevelőkkel együtt visszatérhettek a korszerűsített épületbe.
Tavasszal teljesen más képét fogja mutatni az udvar
Fotó: Kocsis Károly
Borcsa Mária igazgatónő lapunknak megerősítette, pont olyan lett, amilyenre számítottak, korszerű, kényelmes, a didaktikai szempontoknak is teljesen megfelelő, és már várják a tavaszt, amikor a városi kertészet által most elvégzett füvesítésnek „kézzelfogható” eredménye lesz.
Az Apor Péter Szaklíceumban más a helyzet. Az 1911-ben felhúzott főépület és a melléképület teljes körű felújítása 2023 őszén kezdődött. A Regionális Operatív Program keretében megvalósuló beruházást a munkálatok kezdetekor áfa nélkül mintegy 3,5 millió euróra, közel húszmillió lejre becsülték.
az azóta szükségessé vált kiigazítások pedig tovább növelték a költségeket.
Október végéig itt is pontot tehetnek a beruházás végére
Fotó: Kocsis Károly
Az Apor esetében sem egyszerű épületfelújításról van szó. Bővítik az intézményt, tanműhelyeket alakítanak ki a különböző szakok számára, és egy gépkocsi-műszakiztató állomással is gazdagodik az iskola.
Megújult a tornaterem, elkészült az udvar térkövezésének jelentős része és az új kerítés, a főépület előtti területet pedig füvesítenék, ahol egy kisebb botanikus kert kialakítását is tervezik. Közben megkezdődött az új tanműhelyi és laboratóriumi felszerelések leszállítása is, az állategészségügyi labor eszközeinek egy része már megérkezett.
Hatalmas a változás a két és fél évvel ezelőtti állapotokhoz képest
Fotó: Farkas Áron
Noha a főépületben már a takarítást is elkezdték, és a Kanta Szakképző Központból öt terem bútorzatát visszaszállították – ezeket a Waldorf-osztályok használhatják majd –, a teljes visszaköltözés feltételei a tanévkezdésre nem teremtődtek meg.
Az Apor Péter Szaklíceum huszonegy osztályának közel ötszáz diákja ezért az új tanévet is ideiglenes helyszíneken, a Kanta Szakképző Központban és a Bod Péter Tanítóképzőben kezdte meg. Dr. Constantinescu Herman iskolaigazgató azonban bízik abban, hogy október végén birtokba vehetik eredeti hajlékukat. „Az utolsó simításoknál tartunk, lassan érkeznek a szaklaborokba is a felszerelések” – nyilatkozta lapunknak.
Fotó: Kocsis Károly
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