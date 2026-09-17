Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát

Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula – közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére.

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A műtétet követő éjszaka azonban „számunkra is váratlanul” halt meg – fogalmazott a főorvos. Hozzátette:

Hogy miért éppen Zalaegerszegen zajlott a gyógykezelés, arról Lupkovics Géza a család felhatalmazása nélkül nem kívánt beszélni.

A zenész halálhíre Facebook-oldalán jelent meg csütörtök reggel. A szöveg írói így fogalmaztak: „egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt”.