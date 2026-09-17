Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát

Fotó: Beliczay László
Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula – közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére.
Lupkovics Géza elmondta: az énekest mindössze két-három napig kezelték Zalaegerszegen, rutinműtétnek számító pacemaker-beültetést végeztek nála.
A műtétet követő éjszaka azonban „számunkra is váratlanul” halt meg – fogalmazott a főorvos. Hozzátette:
Hogy miért éppen Zalaegerszegen zajlott a gyógykezelés, arról Lupkovics Géza a család felhatalmazása nélkül nem kívánt beszélni.
A zenész halálhíre Facebook-oldalán jelent meg csütörtök reggel. A szöveg írói így fogalmaztak: „egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt”.
Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula csütörtökön.
Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.
Helikopterrel szállítottak kórházba csütörtökön egy 28 éves német turistát, aki a Retyezát-hegységben súlyos bokasérülést szenvedett.
Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.
Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula csütörtökön.
Az erőszakba torkollt keddi gazdatüntetés négy résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. A kényszerintézkedésekről szerda éjjel döntött Bukarest első kerületének bírósága.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerda este cáfolta, hogy saját magát javasolta volna miniszterelnöknek. Mint fogalmazott, „szemérmetlenül hazudik”, aki ennek az ellenkezőjét állítja.
Nemrég fogtak hozzá a Hargita megyei országutakon az útfestéshez, 80 kilométernyi felezővonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati jel felfestésére jut pénz idén. A festésen kívül több helyen karbantartási munkát is végeznek a tél beállta előtt.
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere, egy erdélyi nő – tudatta szerdán az Agerpres hírügynökség a kudzsíri önkormányzat közlése alapján.
Szerdán döntő házként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezet, amely büntetendővé teszi a kényszerházasságot. Kiskorú sértettek esetében súlyosabb büntetést ír elő a jogszabályjavaslat.
Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.